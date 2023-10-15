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Объявлен список из самых дорогих игроков Ла Лиги

вчера, 13:37

Опубликован список самых дорогих футболистов Ла Лиги по версии Transfermarkt. Стоит отметить, что в первой десятке только игроки «Реала» и «Барселоны».

Самыми дорогими футболистами Ла Лиги являются Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор — 150 миллионов евро.

Объявлен список из самых дорогих игроков Ла Лиги

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:56
Педри выше Камавинга и Тчуамени? За что? Он ведь больше времён в лазарете проводит.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 22:07
Валенсию 20летней давности, когда чемпионами становились? Помню, вот только времена нынче другие, недавно и Атлетико мог похвастаться дорогостоящими Гризманом и Феликсом, только вот теперь всё самое дорогостоящее в Ла Лиге сконцентрировано в 2х клубах, а не в 5-6 как в АПЛ например. От того и не ждешь в ЛЧ никаких прорывов от клубов занявших 3-4 места в Испании
Incredulous
Incredulous ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:11
Пока такой ценник нужно побыстрее его кому-то впарить. Если за млн 70-80 возьмут, думаю это будет очень неплохой результат. А то ещё сезон, и ценник может упасть вдвое.
FenixSL
FenixSL ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 19:37
как раз наоборот
это давний стереотип
сейчас впервые такое за долгое время
там если углубиться, поймешь что упал не уровень, а финансы ряда клубов
вспомни старую Валенсию
там кто только не играл
FenixSL
FenixSL
вчера в 19:36
2 клуба
жесть
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:32
Родриго сотка это перебор, хотя недавно он вообще 120 стоил, его и за 80 не продашь, кроме как джокер он себя не проявляет, очень маленький вклад в этом сезоне.
ABir
ABir
вчера в 16:16
Оба возглавляют список по делу, но суммы какие-то космические
3ton
3ton ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 15:22, ред.
7 команд могут ,а на деле 3-4 команды 😂 а доминирует Сити
Середняки АПЛ - таких команд в Ла Лиге 6-8
3ton
3ton
вчера в 15:20
Родриго 100ку 😂😂 100+ матчей около 20 голов . Сильная стата для форварда за 100 Лямов
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:03
Ещё голкипера и будет команда
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:52
Все игроки Реала и Барселоны как же сильно упала конкуренция в Лалиге ,в АПЛ 7 команд могут побороться за титул, есть еще крепкий Брайтон, Вест Хэм, Вулверхэмптон, Астон Вилла.
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:42
Шесть-четыре в полбзу Реала)))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:42
Представили по пол-состава Реала и Барсы, остальные клубы в пролете. Ла Лига не меняется
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