Объявлен список из самых дорогих игроков Ла Лиги

Опубликован список самых дорогих футболистов Ла Лиги по версии Transfermarkt. Стоит отметить, что в первой десятке только игроки «Реала» и «Барселоны».
Самыми дорогими футболистами Ла Лиги являются Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор — 150 миллионов евро.
это давний стереотип
сейчас впервые такое за долгое время
там если углубиться, поймешь что упал не уровень, а финансы ряда клубов
вспомни старую Валенсию
там кто только не играл
это давний стереотип
сейчас впервые такое за долгое время
там если углубиться, поймешь что упал не уровень, а финансы ряда клубов
вспомни старую Валенсию
там кто только не играл
жесть
жесть
Середняки АПЛ - таких команд в Ла Лиге 6-8
Середняки АПЛ - таких команд в Ла Лиге 6-8