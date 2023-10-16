ТОП 5 успешных клубов при одном тренере

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сегодня, 00:30

На этот раз я подготовил статью, где собрал пять на мой взгляд успешных клубов связанных с одним именем тренера в их истории. Надеюсь мой рассказ вам понравится, и так давайте начнем наше путь в историю английского футбола.

5. место «Хаддерсфилд Таун» — Герберта Чепмена.

До того как стать главным тренером «Хаддерсфилда» Чепмен уже был замечен в нескольких клубах «Норгемптон Таун» и «Лидс Сити». На последнем месте работы, это значит в «Лидсе», он получил дисквалификацию, и отстранение от футбольной деятельности. Но долго Чепмен не оставался в неудела, и был приглашен в качестве помощника тогдашнего тренера Эмброуза Лэнгли. Но для начала им удалось снять с него дисквалификацию, судебный процесс помог ему оправдаться и доказать, что он не имел никаких прямых отношений в делах прошлого клуба.

Вскоре Чепмен единолично возглавил клуб, и с его именем связаны лучшие годы в истории клуба. Для начала они выиграл в 1922 году первый кубок Англии в финале которого «Хаддерсфилд» победил «Престон Норд Энд» — 1:0, а затем выиграли и суперкубок переиграв в нем «Ливерпуль» также минимально — 1:0. Он был одним из первых менеджеров клуба, да, и наверно может быть всего футбола тех лет, который полностью руководил командой начиная от тренировок клуба, игровой схемы, до управления даже резервистами и молодежкой, чтобы тем было легче вписать в основу, также уделял внимание и разведке клуба по поиску талантлевых игроков. В команде уже играли такие известные легенды клуба как Клем Стивенс и Джордж Браун к ним были куплены такие ребята как Тедд Тэйлор ставший на тот момент вратарем национальной сборной, Чарли Уилсон и Джордж Кук.

Это позволило вскоре выиграть первый в их истории титул в сезоне 1923/1924, тогда они опередили по дополнительным показателям «Кардифф Сити», через сезон в 1925 году они повторили свой успех, став в чемпионате снова первыми на этот раз опередили «Вест Бромвич Альбион» на два очка. После этого Чепмен покинул команду отправившись строить лондонский «Арсенал», но на его багаже клуб и в следующем году также выиграл титул став первой на тот момент командой в Англии выиграв титул три года подряд.

4. место «Лидс Юнайтед» — Дона Реви.

Именно с именем этого тренера связаны главные успех «Лидса» в прошлом веке. Свою футбольную карьеру Реви заканчивал в качестве игрока «павлинов», на тот момент клуб плавал в низшем дивизионе, и практически никто не хотел возглавлять проблемный клуб. Но боссам клуба удалось уговорить Реви остаться в клубе и стать главным в 1961 году, ведь он и так собирался стать тренером, и чтобы не искать и ему работу, и клубу наставника, решено было продолжить сотрудничество.

По началу пришлось хорошенечко почистить клуб ушел практически весь состав, за первые годы команду покинуло где-то около 30 футболистов, вскоре в составе появились такие футболисты и будущие звезды как Джоннни Джайлз, Билли Бремнер, Питер Лоример, Норман Хантер, А также тут играл Джек Чарльтон брат известного игрока МЮ Бобби Чарльтона. Реви, когда стал главным тренером сменил основные синие цвета формы, на белые, которые он позаимствовал у сильнейшего клуба Европы «Реал Мадрида», чтобы сделать «павлинов» сильнейшем клубом в Англии и вывести в Европу. Ему как знаем удастся. Также он из клуба сделал «семью», следил за питанием, за тренировками, позволял игрокам проводить вместе досуг, и все было связано с будущими успехами клуба. Также вел досье на своих соперников, изучая их стратегии и тактики, чтобы лучше подготовится. Уже первые успехи пошли в 65 году, когда они выступали в первом дивизионе сходу после своего возвращения в элиту в 64-ом заняли второе место в чемпионате и вышли в финал кубка Англии, в 66 снова вице-чемпионы страны.

В 1968 году наступили первые успех выиграли первый кубок Ярмарок, а также выиграли кубок Лиги. В 1969 году клуб смог выиграть первый свой титул в истории, также выиграли и суперкубок, в команде играл Мик Джонс вскоре ему впару купят Алана Кларка, этот тандем позволит продолжит показывать уверенный футбол. В 1971 они выиграют второй кубок Ярмарок, а в 1972 выиграют и кубок Англии, это позволит принять участие в кубке обладателей кубка в 73 году в котором они дойдут до финала турнира уступив его итальянскому «Милану». С 1970 по 1972 гг клуб занимал второе место в чемпионате. После в 1974 они оформят, и второй титул в своей истории, а клуб все эти годы под руководством Реви в высшем дивизионе не будет опускаться ниже 5 места. Но так получилось, что Дон Реви согласился возглавить сборную Англию.

После «Лидс» еще долго будет ждать успеха, который с ними произойдет в 1992 году под руководством Говарда Уилкинсона, но тот успех станет мимолетным, и одноразовым, а мы с вами говорим о тренере, который много лет отработал успешно, и является лучшим в их истории.

3. место «Вулверхэмптон» — Стэна Каллиса.

Каллис был игроком клуба, а после как это бывает стал и главным тренером, почти полжизни он провел в одной команде. Пришел сюда как помощник тогдашнего наставника Тедда Визарда, а вскоре остался у руля главным, и первый успех стал в кубке Англии в 1949 году, где обыграли «Лестер Сити». На тот момент Каллис стал самым молодым тренером выигравшим данный турнир. В 1950 стали вице-чемпионами страны, а уже спустя пару лет в сезоне 1953/1954 выиграли первый титул страны в первом дивизионе. Вскоре его клуб получил прозвище «сильнейший клуб мира» после того, как им удалось обыграть «золотую команду» Венгрии «Гонвед», тем самым подсластив горечь пилюли от проигрыша Сборной от тех же венгров пару годами ранее. Вскоре благодаря именно Каллису проводить матчи лучших команд друг с другом породит создать главный европейский турнир КЕЧ / ЛЧ .

Во время тренерства «Вулверхэмптона» Каллис разрабатывает собственную тренировку, команда должна показывать высокой темп, быть физически выносливой, постоянно прессинговать, и как можно чаще доставлять мяч в чужую оборону соперников. Если раньше все придерживались определенной манеры игры, и каждый игрок персонально держал кого-то, то в его методике нужно было искать свободные зоны, и роль нападающих должна была перейти к полузащитникам, фланговым, которые могли хорошо держать мяч, и центральные, которые могли врываться в эти зоны на помощь игрокам атаки. Вскоре в этом можно было разглядеть такие современные понятия для английского футбола, как «бей-беги».

Конечно на этом клуб не остановится и выиграет еще два титула в 1958-ом и 1959. А также в 1960 году будет вести борьбу сразу в трех турнирах, где в КЕЧ дойдут до четвертьфинала проиграв с общим счетом — 2:9 «Барселоне», а титул на одно очко уступят «Бернли», но все же тот сезон они возьмут один трофей КА, победив финале «Блэкберн Роверс» — 3:0. Так что все свои главные успехи «Вулверхэмптона» связаны именно с именем Стэна Каллиса, вписавшего свои имя в историю клуба золотыми буквами.

2. место Сборная Англия — Альфа Ремзи.

Первые свои успех сэр Альф Рэмзи добьется в «Ипсвич Тауне», вытянув «трактористов» из пучин третьей лиги, и доведя в 1962 году до чемпионства в высшем первом дивизионе. И такие успехи привлекут внимание к его персоне, чтобы он возглавил Английскую сборную.

В 1966 году родоначальникам футбола предстоит доказать свою крутость, тем более мундиаль тогда пройдет у них дома. И сборная Англия под руководством сэра Альфа Рэмзи в которой будут играть Гордон Бенкс, Бобби и Джек Чарльтоны, капитан Бобби Мур, Мартин Питерс, Джефри Херст, Роджер Хант и другие выиграют домашний чемпионат мира победив в финале сборную ФРГ 4-2. Херст сделает Хет-трик, конечно финал будет обмрачен сомнительным голом, который все же засчитают, и тем самым подарит родоначальникам звание ЧМ впервые и как понимаем единственный раз в их истории. После на Евро 1968 они выиграют бронзу, да именно так, в те времена играли матч за третье место победив тогда сборную СССР . С тех пор больше ни один английский или любой тренер не приводил их к золотым медалям ни на ЧМ , не тем более ЧЕ . Хотя недавно уже в современной истории Англия на Евро 20 под руководством Гарэта Саутгейта дошла до финала проиграв Италии в обидной в серии пенальти и взяли лишь серебряные награды.

1. место «Ноттингем Форест» и «Дерби Каунти» — Брайана Клафа.

Первый свое проект Клаф построит в «Дерби Каунти», конечно у него будет помощник Питер Тэйлор, свое знакомство они начнут, когда оба будут играть за «Мидлсбро», а уже их дуэт начнет свой путь в «Хартепул Юнайтед». Вскоре скромные успехи с малым клубом привлекут внимание клуб второй лиги «Дерби Каунти». Клаф и его помощник и наверно лучший друг в футбольной вселенной Тэйлор начнут строительство команды, они спасут клуб от вылета в низший дивизион, а вскоре смогут поднять их в элиту.

В те времена в команде будут играть Рой Макфарленд, Джон О'Хэир, Колин Хектор, Алан Хинтон, Алан Дарбин, Рон Вебстер, Колин Боултон, приглашен из «Тоттенхэма» легенда Дэйв Макай, это позволит им выйти в первый дивизион. Но чтобы закрепится там, и вести борьбу за большее команда еще приобретет таких футболистов как Колин Тодд, Терри Хеннеси, Арчибалт Геммил, и в своре они отпразднуют успех в 1972 году, выиграв первый свой титул. При чем лишь в последнем туре решится судьба чемпионства.

Тогда в те годы тоже были тренерские дуэли, как мы знаем Клафа с Реви, который возглавлял «Лидс», а также за чемпионство тогда боролся «Манчестер Сити» Джо Мерсера, а также «Ливерпуль» Билла Шенкли, так что современные баталии ни чем не уступают как видим тем в чемпионате. Английский футбол был всегда насыщенным и зрелищным, и богатым на эмоции. Но вскоре из-за конфликта с руководством Клаф будет уволен, хотя они дойдут до полуфинала КЕЧ , а их возглавит бывший игрок Дэйв Макай с которым практически на багаже Брайана Клафа в 1975 повторят успех, да и самого Макая не было бы без приглашения в команду самим наставником и его помощником Питером Тэйлором.

После того, как Клаф рассорится со своим лучшим помощником отправится в свободное путешествие, это произойдет, когда они будут возглавлять «Брайтон». А «высокомерный и дерзкий» Клаф, как он себя будет называть отправится в недружественный «Лидс Юнайтед», сменив там Дона Реви, и все выльется в 44 дня у руля клуба. А после все же возглавит еще один удачный проект «Ноттингем Форест».

Вскоре их тандем восоединиться, чтобы построить еще один проект «Ноттингем Форест», который тогда прозибал во второй лиге. Вскоре Клаф выиграет с ними первый дивизион это произойдет в 1978 году сразу после их возвращения в элиту, скинув с олимпа набравший тогда ход «Ливерпуль». Также суперкубок, ну, а главными его достижениями станет две подряд победы в КЕЧ в 1979 и 1980 годах, также выиграют суперкубок европы переиграв тогда «Барселону», а после с ними выиграет ни один, а несколько кубков лиг. В те времена в команде будут играть такие звезды как Питер Шилтон, Вив Андерсон, Мартин О'Нил, Тревор Френсис, Джон Маговерн, Джон Робертсон и др. Клаф в «Ноттингеме» закончит карьеру с наступлениями новой эпохи под названием Премьер-лига, правда не совсем так как он рассчитывал.

«Дерби Каунти» и «Нотттингем Форест» своей богатой историей, но порой очень короткой обязаны лишь одному тренеру Брайану Клафу.

А каких английских клубов и тренеров вы знаете можете также назвать и из других стран