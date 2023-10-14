Португалия впервые пропустила, Франция – на Евро, греки выше Нидерландов. Яркие матчи отбора

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вчера, 11:40

Путёвки забрали ещё 2 команды.

Куман не прошёл испытание грандом

Изначально говорилось, что уровень сборной Нидерландов получится оценить по матчу с французами. «Синие» успели оторваться в таблице группы В, а голландцев снизу поджимала сборная Греции. Чтобы без нервов завершить квалификацию, в домашнем поединке против топ-соперника была нужна только победа.

Только опасения подтвердились – «оранжевым» не хватает элитных исполнителей, чтобы навязать борьбу недавним чемпионам мира. Ван Дейк уже растерял былую форму, де Лигта нет в сборной, а Симонс и Рейндерс пока не вышли на топ-уровень. Подопечные Дидье Дешама повели уже на 7-й минуте – Килиан Мбаппе прервал свою 5-матчевую безголевую серию. Следующий мяч забили уже во втором тайме – дубль у Мбаппе. Разницу в уровне косвенно подтвердил после матча наставник французов – Дешам отметил, что защитники голландцев боялись их форварда:

Что касается Килиана, волноваться не о чем. Когда он играет так, как сегодня, у Франции гораздо более высокие шансы на победу. Благодаря Килиану все сразу становится ясно. Он открывался, находился в хорошей форме, и защитники его боялись. Когда это было нужно, он прикладывал необходимые усилия, я даже видел, что он играл на правом фланге, когда надо было закрыть брешь, и это важно для капитана. Он многое берет на себя, но в то же время следит за тем, чтобы не брать слишком много.

Нидерланды забили лишь в концовке – на 83-й минуте отличился Хартман. Теперь положение команды Кумана ещё тяжелее. Греки в этот же день обыграли Ирландию – и вышли на второе место в группе В. У «оранжевых» матч в запасе – но и у Греции отрыв в 3 очка. Всё решится в очном поединке.

Португалия пропустила впервые за Евро – сразу дважды

По итогам 6 туров статистика португальцев была действительно впечатляющая. 6 побед в 6 матчах, ни одного пропущенного гола и 24 забитых. При этом отрыв от Люксембурга на третьей строчке составлял 8 очков – формально подопечные Роберто Мартинеса ещё могли опуститься ниже второй строчки.

Со словаками Португалия спокойно наращивала преимущество – и к 30-й минуте уже вела 2:0. По голу забили Гонсалу Рамуш и Криштиану Роналду. А вот во втором тайме началась перестрелка. Словаки ответили голом Ханко – Роналду вернул отрыв в 2 мяча, позднее до минимума отставание в счёте сократил Лоботка.

Но даже прерванной «сухой» серии Португалии оказалось недостаточно, чтобы отобрать у коллектива очки.

Бельгия справилась с Австрией

В группе F образовалось чёткое разделение сил, где первыми были бельгийцы, второй шла сборная Австрии – а шведы оставались за пределами зоны выхода на Евро. В первом круге вдобавок к этому «красные дьяволы» сыграли с австрийцами вничью. Но на этот раз решили не затягивать с решением задачи.

В гостевом матче по прошествии 60 минут команда Доменико Тедеско уже вела 3:0. Героем матча неожиданно стал 26-летний вингер Доди Люкебакио. Футболист в прошлом не отличался результативными действиями в официальных матчах за сборную – но в 2023 году выстрелил и в 5 встречах квалификации Евро забил 2 мяча и отдал 3 ассиста. Автором третьего гола стал Лукаку – но после австрийцы решили окатить гостей холодным дождём. На 72-й забил Лаймер, на 84-й пенальти реализовал Забитцер – и оставшиеся минуты пришлось доигрывать, удерживая минимальное преимущество.

Сегодня разыграли ещё 3 путёвки на Евро-2024

Сразу в трёх матчах с участием фаворитов отбора забивали обе команды – при этом победа всё равно доставалась топ-командам. По итогам вчерашнего игрового дня задачу по выходу на континентальное первенство решили португальцы, французы и бельгийцы. Первые доминировали в группе с самого начала и лишь ждали, когда получится гарантировать себе 1-2-ю строчки. Французы в целом показывали аналогичную статистику – тоже шли без потерянных очков и без пропущенных мячей. Разве что забивали реже.

А вот у сборной Бельгии образовался паритет с Австрией – и это могло обернуться необязательными поражениями. В то же время дальше были сборные явно ниже по уровню. Шведы не могут навязать конкуренцию – уровень подбора игроков у «тре крунур» ощутимо упал, бороться за попадание на большие турниры уже не получается. Об остальных и говорить не приходится.

Следующие – Англия, Турция и Австрия

Это были первые команды, который отобрались на Чемпионат Европы – но на очереди есть ещё несколько сильных сборных. Почти решила задачу Австрия. Хоть подопечные Ральфа Рангника и уступили «красным дьяволам», отрыв от шведов остался на уровне 7 очков – и есть хорошие шансы увеличить его в ближайшее время. У австрийцев следующая игра – против Азербайджана 16 октября. «Жёлтые» в тот же день сойдутся с Бельгией – и явно не будут фаворитами противостояния. Если Австрия увеличит отрыв до 10 очков, то гарантирует себе попадание в финальный турнир.

Англичане оторвались от Италии, Украины и Северной Македонии на 6 очков – это за 3 матча до финиша отбора (у Италии – 4). Со «скуадра адзуррой» подопечные Гарета Саутгейта встретятся 17 октября – вопрос попадания на Евро будет решен в случае победы и победы Украины над Северной Македонией, либо их ничьи.

Что касается турок, их неожиданная победа вознесла команду на первое место. Теперь нужно обыгрывать Латвию и надеяться на поражение Уэльса от хорватов.