«Манчестер Сити» «оброс» статуями. Необычное развлечение «горожан»

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вчера, 23:43

Смотрим, какие топ-клубы питают страсть к памятникам.

«Манчестер Сити» настолько привык укрепляться по всем фронтам, что не забывает пополнять и свой состав около собственного стадиона. Речь о легендах клуба, которые заполняют пространство вокруг «Этихада». Последним пополнением стали сразу три фигуры.

Действующие чемпионы Премьер-Лиги поставили изваяния трех своих легенд 1960-70-х годов: Колина Белла, Фрэнсиса Ли и Майка Саммерби. Это трио было частью мощной команды «Сити», которая выиграла Первый дивизион в 1968 году. Белл, Ли и Саммерби вместе суммарно провели более 1000 матчей и забили почти 300 голов за клуб, сыграв важную роль в завоевании Кубка Англии 1969 года, Кубка Лиги 1970 года и Кубка Кубков УЕФА 1970-го.

Но даже не это обращает на себя внимание. А то, что формально «Сити» вышел в лидеры среди европейских топ-клубов по количеству футболистов, которым установлены статуи около домашнего стадиона. Формально, эти трое – одна композиция. Но даже при таком подсчете подобных фигур на стадионе «Этихад» уже пять, а если считать по людям, то семь, что и является рекордом. Кто же еще увековечен на этой арене, и с кем по такой необычной дисциплине состязаются «горожане»?

Первой статуи, установленной на «Этихаде», удостоился бывший вратарь команды Берт Траутманн. Немец стал легендой во многом благодаря героизму в финале Кубка Англии 1956 года, когда спас несколько раз партнеров в матче с «Бирмингемом» (3:1), хотя последние 17 минут провел с переломом.

Еще три фигуры – уже из современной славной эпохи «Сити». Давид Сильва был первой новой звездой со своей статуей на «Этихаде». Там он провел десять ярких лет и удостоился статуи после ухода в 2020 году. Причем он единственный из игроков-статуй, который до сих пор карьеру не завершил. А вот Венсан Компани уже вовсю тренирует в Премьер-Лиге. Наверное, ему любопытно смотреть на свою статую, когда он с «Бернли» оказывается на «Этихаде». Бельгийца увековечили вместе с Сильвой в 2021 году. А через год открыли статую Серхио Агуэро – в честь десятой годовщины чемпионского гола аргентинца за «горожан». Он же принес «Сити» первый титул в АПЛ и открыл новую эру доминирования.

«Манчестер Юнайтед»

Чтобы увидеть еще один стадион с обилием изваяний, не надо покидать Манчестер. Причем поклонники МЮ могут поспорить, что это у «Сити» больше всего футболистов увековечено. Дело в том, что у «Олд Траффорд» стоит скульптура, которая уже сама по себе стала легендарной – знаменитая «Святая Троица», состоящая из фигур недавно покинувшего этот мир Бобби Чарльтона, Джорджа Беста и Дениса Лоу.

Лицом к «Святой Троице» стоит фигура сэра Мэтта Басби. Он руководил МЮ в 1950-60-х годах. Статуя изображает его с футбольным мячом, небрежно зажатым под мышкой. Басби завоевал с клубом 13 наград. Также «Юнайтед» установил статую Джимми Мерфи, который помог клубу пережить самые страшные моменты в его истории. Валлиец был назначен временным тренером после авиакатастрофы в Мюнхене, которая унесла жизни 23 человек, в том числе восьми футболистов «Манчестера». Мерфи сумел вывести команду из ужасного кризиса и даже добраться с ней до финала Кубка Англии через три месяца после трагедии.

Наконец, как МЮ мог оставить без статуи при жизни сэра Алекса Фергюсона? Его изваяние открыли около «Олд Траффорд» в 2012 году. Самый успешный тренер в истории клуба выиграл почти все за свои 26 лет у руля команды. Занятно, что в основном МЮ увековечивает своих бывших тренеров, а не футболистов, как это делает «Сити».

Но дальше как раз спорный момент. У МЮ есть еще пятая скульптура. По их числу вроде бы равенство с «Сити». Однако эта пятая скульптура изображает Дениса Лоу, который уже есть в композиции «Святой Троицы». Получается, у него даже два монумента. Индивидуальный расположен внутри стадиона на террасе, перед которой он забил многие свои голы за 11-летнюю карьеру в клубе.

«Арсенал»

Если же говорить об отдельных композициях, то лидерство будет у «канониров». В 2011 году около стадиона «Эмирейтс» была установлена статуя Кена Фрайара, который начал трудиться на «Арсенал» еще в 12-летнем возрасте и посвятил клубу всю жизнь. Он дошел до статуса члена правления и директора клуба, а в 2020 году дослужился до почетного президента. Установленная статуя воссоздает фотографию Фрайара, которая была сделана в 1945 году: на ней юноша играет в футбол на улице около старого стадиона клуба «Хайбери».

В рамках празднования своего 125-летия «Арсенал» открыл три статуи за пределами «Эмирейтс» в один и тот же день в декабре 2011 года. В честь трех самых влиятельных персон в истории клуба. Разумеется, не обошлось без фигуры Тьерри Анри, который изображен празднующим гол в ворота «Тоттенхэма» в 2002 году. А Тони Адамс, чья фигура тоже тут есть, провел в «Арсенале» 19 лет и стал вторым по результативности в истории команды. «Канониром» он стал школьником, а в 22 года уже был капитаном команды. Он завоевал десять серьезных трофеев с «канонирами». Статуя изображает, как он праздновал гол в ворота «Эвертона» в 1998 году. Он тогда принес чемпионский титул.

Третьей фигурой, открытой в тот же день, стал Герберт Чэпмен. Это бывший тренер «канониров», который внес инновационный подход к физподготовке и тактике, что позволило провести революцию в клубе в период с 1925 по 1935 год. На этом отрезке команда выиграла четыре чемпионства за пять лет.

В 2014 году была открыта статуя Денниса Бергкампа. Голландец провел с командой 11 лет и забил 120 голов в 423 матчах, выиграл три чемпионства и четыре Кубка Англии. Наконец, летом 2023 года у «Эмирейтс» появилась фигура Арсена Венгера. Француз возглавлял команду 22 года, выиграл с ней три чемпионства и пережил многое, став надолго ее символом. Таким образом, у стадиона «Арсенала» есть шесть фигур футболистов и тренеров, сделанных отдельными композициями.

Не формат

Но в этом своеобразном конкурсе есть участники, которых сложно поместить в какой-то зачет. Например, «Бока Хуниорс» может похвастаться наличием в общей сложности статуй 24 футболистов. Но они все не являются обособленными фигурами на стадионе, а входят в экспозицию клубного музея, хоть он и расположен под ареной.

А у ереванского «Арарата» на стадионе есть фигуры 21 футболиста. Скульптура является данью уважения знаменитой команде, которая дважды гремела в 1973 году. Но формально это единая композиция: все ее участники держатся за руки. Поэтому считайте сами, учитывать ли такой подход в данном необычном конкурсе.