Месси не попал в символическую сборную сезона МЛС.

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сегодня, 13:34

МЛС объявила сборную лучших игроков сезона 2023 года.

Состав определили представители СМИ , игроки и технический персонал клубов чемпионата.

В неё не попал нападающий «Интер Майами» , который перебрался в США летом.

Вратарь: Роман Бюрки («Сент-Луис Сити»).

Защитники: Мэтт Миазга («Цинциннати»), Тим Паркер («Сент-Луис Сити»), Уокер Циммерман («Нэшвилл»).

Полузащитники: Лучано Акоста («Цинциннати»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»), Эктор Эррера («Хьюстон Динамо»), Хани Мухтар («Нэшвилл»).

Нападающие: Денис Буанга («Лос-Анджелес»), Гиоргос Якумакис («Атланта Юнайтед»), Кучо («Коламбус Крю»).