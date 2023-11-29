Месси не попал в символическую сборную сезона МЛС.

МЛС объявила сборную лучших игроков сезона 2023 года.
Состав определили представители СМИ, игроки и технический персонал клубов чемпионата.
В неё не попал нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, который перебрался в США летом.
Вратарь: Роман Бюрки («Сент-Луис Сити»).
Защитники: Мэтт Миазга («Цинциннати»), Тим Паркер («Сент-Луис Сити»), Уокер Циммерман («Нэшвилл»).
Полузащитники: Лучано Акоста («Цинциннати»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»), Эктор Эррера («Хьюстон Динамо»), Хани Мухтар («Нэшвилл»).
Нападающие: Денис Буанга («Лос-Анджелес»), Гиоргос Якумакис («Атланта Юнайтед»), Кучо («Коламбус Крю»).
"Гном не проплатил что ли?" или "Так и надо этому карлику" - скажут латентные почитатели таланта аргентинца, боящиеся открыто выразить симпатию его таланту.
Ну а чёрные буковки на белом фоне посчитают количество и тех, и других.
"Гном не проплатил что ли?" или "Так и надо этому карлику" - скажут латентные почитатели таланта аргентинца, боящиеся открыто выразить симпатию его таланту.
Ну а чёрные буковки на белом фоне посчитают количество и тех, и других.
Месси сыграл 6 игр из 34 ( два раза выходил на замену)
Выиграл кубок, но это другой турнир и другая символическая сборная.
Месси отыграл полноценный сезон за ПСЖ, и в чемпионате ПСЖ состоит в символической сборной чемпионата.
А за сезон 22-23 Месси играл ключевую роль в командах. - на Чемпионате мира, в чемпионате Франции,и кубок лиг.
Месси сыграл 6 игр из 34 ( два раза выходил на замену)
Выиграл кубок, но это другой турнир и другая символическая сборная.
Месси отыграл полноценный сезон за ПСЖ, и в чемпионате ПСЖ состоит в символической сборной чемпионата.
А за сезон 22-23 Месси играл ключевую роль в командах. - на Чемпионате мира, в чемпионате Франции,и кубок лиг.