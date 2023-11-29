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Месси не попал в символическую сборную сезона МЛС

сегодня, 13:34

МЛС объявила сборную лучших игроков сезона 2023 года.

Состав определили представители СМИ, игроки и технический персонал клубов чемпионата.

В неё не попал нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, который перебрался в США летом.

Вратарь: Роман Бюрки («Сент-Луис Сити»).

Защитники: Мэтт Миазга («Цинциннати»), Тим Паркер («Сент-Луис Сити»), Уокер Циммерман («Нэшвилл»).

Полузащитники: Лучано Акоста («Цинциннати»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»), Эктор Эррера («Хьюстон Динамо»), Хани Мухтар («Нэшвилл»).

Нападающие: Денис Буанга («Лос-Анджелес»), Гиоргос Якумакис («Атланта Юнайтед»), Кучо («Коламбус Крю»).

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Все комментарии
Алексей Солдатов 1
Алексей Солдатов 1
сегодня в 18:24
А почему он вообще туда должен попасть.

Месси сыграл 6 игр из 34 ( два раза выходил на замену)

Выиграл кубок, но это другой турнир и другая символическая сборная.

Месси отыграл полноценный сезон за ПСЖ, и в чемпионате ПСЖ состоит в символической сборной чемпионата.

А за сезон 22-23 Месси играл ключевую роль в командах. - на Чемпионате мира, в чемпионате Франции,и кубок лиг.
FenixSL
FenixSL ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 18:01
нам просто холодно)
зима все таки
FenixSL
FenixSL
сегодня в 18:01
это какая то ошибка
ведь в 2024 году уже выдают ему все награды как лучшему игроку
Incredulous
Incredulous ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 18:00
Какое совпадение, там где нет влияния УЕФА, и Месси оказывается не такой уж талантливый и всемогущий...
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 17:33
Жаль Месси
adekvat
adekvat
сегодня в 17:12
Ну хоть раз Месси не попал.
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 16:44
"Да и пофиг" - сказали бы те, кому реально Месси неинтересен не только на словах.
"Гном не проплатил что ли?" или "Так и надо этому карлику" - скажут латентные почитатели таланта аргентинца, боящиеся открыто выразить симпатию его таланту.
Ну а чёрные буковки на белом фоне посчитают количество и тех, и других.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 16:30
Ничего, зато Золотой мяч дадут
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:12
Все случается,не попал зачит есть лучше.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 16:07
А ФИФА в курсе всего этого?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:53
Нам от этого ни холодно, ни жарко.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:14
Логично.Сборная сезона 2023. Месси перешел летом, отыграв половину сезона.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 15:12, ред.
Так он там и отыграл мало и пока ничего с командой не добился, а вот в символическую сборную Кубка лиг войти должен, так как именно благодаря ему самая слабая команда лиги взяла и выиграла турнир.
pvce3tbz7scp
pvce3tbz7scp
сегодня в 15:05
В МЛС -указали Меське истинное его место!!!
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 15:02
Смешно наблюдать, как нелюбители Месси переживают, что ФИФА и FFT признали его лучшим игроком в 21-м веке и в истории.. Хе.. 😄.. "Похождения" гелевого за последние 2,5 года, трофеи и награды Месси за этот срок только усиливают желания некоторых хоть где-то найти отдушину, чтобы унять боль от происшедшего.. Я их понимаю.. До слёз понимаю.. А-ха-ха-ха... 😄🤭😂
lotsman
lotsman
сегодня в 14:50
Это в Аргентине ему памятники ставят, а в МЛС он обычный футболист, игрок Интер Майями. И чтобы попасть в символическую сборную Сборную, надо отпахать весь сезон, а не половину.
112910415
112910415
сегодня в 14:32
это можно пережить
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 14:23
В Млс видимо не знают что гнома нужна включать во все символические сборные, дарить золотые цацки и признавать игроком матча даже если он в нем не играл. Не чего ,сейчас Фифа быстро обеснит им че к чему. Чеферин гнома в обиду не даст!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:20
Причин этому "казусу" может быть две. Первая - сам Лионель попросил не включать его в символическую сборную по вполне понятным мотивам. Вторая - руководители МЛС не захотели унижать Месси включением его в "местную" сборную. Можно себе представить такую картину: "сам" Месси висит на Доске почёта МЛС в окружении местных звёзд. Представили ? Я - нет.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 14:10
Ну и слава богу! Ему самому наверно уже надоел весь ажиотаж. Человек выиграл всё что хотел. Дайте ему просто теперь играть, без оглядки на трофеи и титулы.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 14:08
Ну где же справедливость в этом мире 😢
kazakoff
kazakoff
сегодня в 13:59
А с чего вдруг он должен был попасть?
Уже доигрывает человек, пускай на рекламе зарабатывает
Capral
Capral ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 13:57
Скажу больше- это нормально.
2zs6wrzqzxnu
2zs6wrzqzxnu
сегодня в 13:57
Это Циммерман из Нэшвилла всё купил, а Буанга погладил мессёнка по головке и раскатисто заржал Бу-га-га!
амурец
амурец
сегодня в 13:56
Даже в любительской лиге и то в сборную не попал, ну это не удивительно
Rattlehead
Rattlehead ответ 34fs4teqnj5j (раскрыть)
сегодня в 13:53
Все ребята из символической сборной вышли в плей-офф, в отличие от обладателя восьми золотых мячишек.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:52, ред.
Месси не попал в символическую сборную сезона МЛС.

Да это парадокс какой-то !))
34fs4teqnj5j
34fs4teqnj5j
сегодня в 13:49
Видимо там в символической сборной все ребята с девятью золотыми мячишками
Capral
Capral
сегодня в 13:47
Это ужасно. Даже не знаю, как это пережить. Теперь, я думаю- можно разрешить самолетам летать над его домом...
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 13:38, ред.
Как такое возможно? Видимо в МЛС вообще не контактируют с ФИФА. Ведь где бы Месси не играл, он в любом случае должен быть включен во всевозможные символические сборные, даже если травмирован.
Гость
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