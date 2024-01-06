«Лутон Таун» – «Болтон Уондерерс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/32 Кубка Англии «Лутон Таун» – «Болтон Уондерерс», который состоится 7 января 2024 года

«Лутон Таун»

«Шляпники» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на восемнадцатой строчке. Предлагаем вспомнить недавние матчи с участием команды «Лутон Таун», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи со «странниками» из Болтона. С минимальным счётом на своём поле «оранжево-бело-синие» взяли верх над «сороками» из Ньюкасла в рамках матча 18-го тура чемпионата Англии. В игре следующего тура с разницей в один гол «шляпники» выиграли в гостях у «клинков» из Шеффилда (3:2).

На прошлых выходных со счётом 2:3 «Лутон Таун» уступил дома лондонским «пенсионерам».

«Болтон Уондерерс»

В четырёх матчах к ряду «Болтон» обыгрывает своих оппонентов. Команда занимает второе место в Первой лиге и претендует на попадание в Чемпион Лигу в следующем сезоне. С минимальным счётом в гостях «рысаки» взяли верх над «Линкольном» в рамках матча 24-го тура Первой лиги. Со счётом 2:0 на выезде «Болтон» обыграл команду «Флитвуд» в следующем туре чемпионата.

1 января со счётом 1:0 «странники» из Болтона одержали победу над командой «Бертон Альбион».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лутон Таун» – 1.73

Ничья – 3.90

Победит «Болтон Уондерерс» – 4.60

Победит «Лутон Таун» с форой -1.5 гола – 2.89

Обе забьют — нет – 1.86

Обе забьют — да – 1.95

Тотал голов больше 2.5 – 1.97

Тотал голов меньше 2.5 – 1.84

Статистика

За всю историю противостояния данных команд «шляпникам» ни разу не доводилось выигрывать у «Болтона»

Две победы одержали «шляпники» в пяти крайних встречах

За аналогичный период «странники» выиграли в четырёх футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу команды «Болтон Уондерерс» с коэффициентом 4.60. Вопреки мнению букмекеров, считаем, что предстоящий футбольный поединок может преподнести сюрпризы. Команды не встречались на футбольном поле с 1995 года, и вряд ли стоит обращать внимание на статистику очных встреч команд, но интуитивное ощущение подсказывает нам, что результат матча будет не в пользу «шляпников» из Лутона.