«Лугано» – «Грассхоппер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Суперлиги чемпионата Швейцарии «Лугано» – «Грассхоппер», который состоится 31 января 2024 года

«Лугано»

«Бьянконери» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Швейцарии занимает пятое место. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «белых» в предстоящей игре с «Грассхоппером». В товарищеской встрече ничейным исходом завершилась игра с командой «Парадисо» (1:1). С разницей в один мяч «Лугано» проиграло дома «Лозанне» из Уши в рамках матча 19-го тура Суперлиги (2:3).

На прошлых выходных «Лугано» выиграло со счётом 4:1 у «Санкт-Галлена» в 20-ом туре чемпионата.

«Грассхоппер»

«Кузнечики» на сегодняшний день в турнирной таблице Суперлиги находятся на девятой строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Грассхоппера» за последнее время. Нулевую ничью раскатали «сине-белые» с командой «Тун» в товарищеской встрече. С минимальным счётом «Янг Бойз» взял верх над «кузнечиками» в рамках матча 19-го тура чемпионата Швейцарии.

28 января со счётом 2:1 «кузнечики» одержали победу над «Цюрихом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лугано» – 1.80

Ничья – 3.95

Победит «Грассхоппер» – 4.10

Победит «Лугано» с форой -1.5 гола за игру – 2.89

Тотал голов больше 2.5 – 1.59

Тотал голов меньше 2.5 – 2.31

Статистика

Из пяти крайних очных матчей в четырёх исход был следующий: тотал больше 2.5 мячей за игру

В двух матчах из пяти последних «Лугано» проиграло своим соперникам

За тот же период «кузнечики» уступили в одной встрече.

Прогноз

Свои три очка «Бьюнконери» наберут в будущей игре. С коэффициентом 1.80 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу команды «Лугано». В крайней домашней очной встрече «белые» разгромили команду «Грассхоппер» со счётом 5:1.