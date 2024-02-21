«Лудогорец» – «Серветт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй матч 1/16 плей-офф Лиги конференций «Лудогорец» – «Серветт», который состоится 22 февраля 2024 года

«Лудогорец»

«Орлы» из Разграда возглавляют турнирную таблицу Первой лиги Болгарии на сегодняшний день. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча со швейцарской командой, предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «зелёных». В финальном матче Суперкубка Болгарии после серии пенальти «Лудогорец» взял верх над ЦСКА 1948 (2:1). «Нулёвку» раскатали «орлы» в гостях с «гранатовыми» из Женевы в 1/16 плей-офф Лиги конференций.

19 февраля со счётом 3:1 «зелёные» одержали победу над командой «Черно Море».

«Серветт»

Второе место занимают «гранатовые» в турнирной таблице Суперлиги Швейцарии на данный момент. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Серветта» за последнее время. С разницей в два гола «гранатовые» дома выиграли у «Лозанны» из Уши в рамках матча 22-го тура чемпионата (3:1). «Ивердон» выиграл на своём поле у команды из Женевы со счётом 2:1 в позапрошлом туре Суперлиги.

На прошлых выходных «Серветт» со счётом 2:1 взял верх над «Лугано».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лудогорец» – 1.98

Ничья – 3.60

Победит «Серветт» – 3.70

Победит «Лудогорец» с форой -1.5 гола – 3.42

Тотал голов больше 2.5 – 1.94

Тотал голов меньше 2.5 – 1.87

Статистика

Семь побед одержали «орлы» в десяти последних матчах

За такой же период «гранатовые» выиграли в шести встречах

В пяти крайних матчах «зелёные» не уступают своим соперникам.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в будущей встрече на ничью с коэффициентом 3.30. Первая игра завершилась вничью и предстоящий футбольный поединок не станет исключением. Судьба путёвки в 1/8 Лиги конференций решится в дополнительное время или в серии послематчевых пенальти.