Мусаев может стать чемпионом РПЛ за десять матчей. «Краснодар» решился на эксперимент

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вчера, 15:30

Тренер вернулся в знакомый клуб.

Прошлое

Мурад Олегович родился в Краснодаре, работал с одноимённым клубом после Шалимова. Молодому наставнику порой не хватало опыта, говорили о влиянии Галицкого на футбольные вопросы. Любопытный по природе владелец клуба точно общался с наставниками команды. С Ивичем вряд ли был такой близкий контракт, как с русскоговорящими специалистами. Возможно, именно поэтому Владимир больше не главный тренер, хотя проиграл всего два поединка в новом году.

Тренера выбрали быстро. Мусаев после «Краснодара» не возглавил один из клубов РПЛ , хотя его точно звали, ведь это наставник, работавший в Лиге чемпионов. Уехал в Азербайджан в клуб «Сабах». Там не было шансов стать чемпионом, «Карабах» с Лунёвым намного сильнее. Но Мусаев бился за второе место в таблице. Также тренер пробовал улучшить своё понимание обороны, что важно для «Краснодара». Теперь у Мусаева есть элитная лицензия, официально возглавил «горожан» безо всяких комбинаций.

Наследие

Ивич не оставил Мусаеву слабую команду. У «Краснодара» по-прежнему остаются шансы на чемпионство, если в клубе верят в такой исход. «Зенит» слабее, чем был раньше. Даже вчера против «Динамо», хотя москвичи сыграли в ответном кубковом матче хуже, чем умеют, Семак использовал осторожную тактику. Перешёл на широкую игру в обороне после перерыва, чтобы удержать преимущество после дубля Кассьерры. Пока «Зенит» остаётся однозначным фаворитом в двух турнирах, где играет, но «Краснодар» неплох во многих фазах игры. И может прибавить в ближайшее время.

Сербский коллега оставил Мусаеву команду, которая пропустила всего 17 голов, лучший результат сезона. Зато нужно добавлять в атаке – напарники Кордобы недоработали. Качественных моментов меньше, чем у «Зенита» и «Динамо». «Краснодар» можно записать к везунчикам, иногда набирали очки вопреки ходу матча. Но подопечные Ивича хорошо держат мяч, неплохо готовят атаки, xG на один удар выше только у «Крыльев Советов». Также козырями остаются вратарь Сафонов, защитник Алонсо, опорник Черников, плеймейкер Сперцян и форвард Кордоба. Есть позвоночник, но нужно навести порядок на флангах.

Задания

Первое задание – настроить «Краснодар» психологически на серию побед. Именно такую максималистскую задачу надо ставить. Как только Мусаев начнёт мямлить о хорошей второй позиции в РПЛ , его команде крышка. Только чемпионство, только серия из побед в ближайших турах РПЛ . Ивич сумел выжать отрезок без поражений, но не избавил «Краснодар» от ничейных комплексов против середняков. Затем Владимир уступил «Ростову» и проиграл «Химкам» в Кубке. Но для Мусаева второй результат это подарок – не будет отвлечения на два турнира.

В ритме одного матча в неделю за редким исключением можно спокойнее готовиться к важнейшей весне в истории клуба. Задания у тренера понятные. Первое – настроить линию обороны. Из тройки Тормена, Кайо и Арутюнян надо выбрать напарника для Алонсо. Оласа, Петров, Волков и Эктов – четыре претендента на две позиции на флангах защиты. В атаке на краях тоже много народу, но нет впечатляющих результатов. Если увидите, что Батчи и Са заметно прибавили у Мусаева, то это индикатор будущего успеха всей команды. Ещё один лакмусовый человек – колумбиец Кастаньо. Если тренер раскроет зимнего новичка «Краснодара» в центре поля, то появится баланс. Именно он нужен, чтобы вернуть уверенность и работать чище.

Календарь

Давно знали, что у «Краснодара» неудобное расписание. «Рубин» и «Ростов» это самые сильные середняки сезона, не считая «Спартака» и ЦСКА , которые пока заметно отстали от тройки лидеров. Команды из середины таблицы забрали у Ивича шанс на шесть пунктов вместо одного, то есть «Краснодар» прямо сейчас мог опережать «Зенит» на пять очков. Теперь Семак оторвался на один балл, но впереди очный матч. Календарь у Мусаева сложный, но у него будет несколько недель на подготовку к «Локомотиву» из-за переноса следующего тура РПЛ по причине голосования.

Тренер получает уникальную для футбола возможность стать чемпионом после десяти туров. Такие развязки видим редко. Но Тухель заменил Нагельсманна в прошлом году в «Баварии». В последнем туре «Боруссия» Дортмунд не обыграла «Майнц», а гол Мусиалы сделал клуб из Мюнхена чемпионом в одиннадцатый раз подряд. «Краснодар» не является российским аналогом «Баварии», но может помешать «Зениту» продлить чемпионскую серию. Причём нет варианта, при котором «горожане» не прикладывают усилия, но судейство и случайности в их пользу.

Нет, «Краснодару» нужно пахать, переиграть на выезде волевой «Локомотив» и упрямый «Пари НН». Затем Мусаеву важно в Краснодаре не уступить «Зениту». А концовка вообще безумная. «Быки» будут бодаться со «Спартаком» и «Сочи» в гостях, а завершат сезон домашним матчем против «Динамо». Не исключено, что эта встреча окажется чемпионской. На данный момент скорее верится в вариант, что увольнение Ивича всё ломает, «Краснодар» откатывается в таблице после новых неудач, а Мусаев справедливо отмечает, что не чудотворец.