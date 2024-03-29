Рэшфорд – второй Неймар. Хочет реанимировать карьеру, переход в ПСЖ – сделка с дьяволом

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сегодня, 21:57

С парижанами немногие становятся лучше, антипримеров больше.

Слабый сезон – в вихре проблем МЮ

Рэшфорд – тот, на кого прежде всего надеются болельщики МЮ , когда нужно делать результат. Приход тен Хага в «Юнайтед» совпал с моментом, когда Маркус, казалось, разделался со всеми внутренними демонами. Весь предыдущий сезон англичанин – да и вся команда – был в огне. 35 игр – 17 мячей и 5 голевых.

Сейчас ситуация диаметрально противоположная. Манкунианцы продолжили строительство проекта, подписав Хейлунда, Онана и Маунта, арендовав Амрабата. Всем требовалось время на адаптацию – но пришлось с ходу давать результат, поскольку резервов у МЮ просто не оказалось, а тот же Рэшфорд попал в голевую засуху.

«Красных дьяволов» лихорадит весь сезон, наслоились конфликт тен Хага с Санчо (и его последующая аренда), скандал с Антони. Стагнация Маркуса – лишь капля в этом море известной субстанции. В декабре, когда манкунианцы одержали одну победу в пяти турах, вингер значительно реже появлялся на поле и не отметился результативными действиями. Всплеск был, когда команду потащил за собой Расмус Хейлунд – но и тут запал быстро иссяк.

В последних 7 матчах «Юнайтед» одержали 5 побед – у 26-летнего англичанина на этом отрезке лишь 2 гола.

Маркус вряд ли поедет на Евро-2024

Когда речь заходит о группе лидеров «трёх львов», Гарет Саутгейт склонен доверять игрокам, которых может назвать своими. И наоборот, неохотно ставит в состав тех, к кому не нашёл подход. Пример последнего – Трент Александер-Арнольд. А вот к первой группе обычно относили Маркуса – таким игрокам тренер может простить стагнацию, поскольку на короткой дистанции важна наработанная химия.

И если бы при общекомандной лихорадке результат МЮ добывал за счёт голов Маркуса, то сомнений в его вызове в сборную Англии бы не было. Только влияние игрока на последние победы команды минимально.

Поэтому гарантировать Рэшфорду попадание в заявку на Евро-2024 Саутгейт не может. Специалиста, по последним данным, не впечатляет игра вингера. Ключевым для футболиста должен стать весенний отрезок сезона. Команда старается угнаться за «Тоттенхэмом» и ворваться в топ-5 – для этого нужно нивелировать отставание в 6 очков. С командами уровня «Брентфорда», «Борнмута», «Шеффилда» манкунианцы вообще не должны терять очки, но ключевыми станут игры против «Ньюкасла», «Челси», «Ливерпуля» и «Арсенала». В каждой из них именно от Рэшфорда будет зависеть исход. Ментально Маркус вряд ли готов тащить «Юнайтед» в еврокубки – к этому просто нет ощутимых предпосылок.

Рэшфорд сформировался в борьбе с обстоятельствами

Сложившаяся ситуация английского вингера наверняка сильно раздражает. Есть очередной спад. И относительно нестабильности речь идёт не об отдельных играх, не о нескольких матчах, даже не о месяцах – она мучает игрока на протяжении всей его карьеры.

Очень хочется сделать простой вывод, что лидеры, на которых держится команда, не могут позволить себе подобную лихорадку. Но Маркусу очень часто приходилось бороться с обстоятельствами. После космических показателей в сезоне-19/20 и удачного старта кампании-20/21 вингер стал медленнее. Беспокоило плечо, но возможности взять паузу не было – вылетал сначала Гринвуд, потом Марсьяль. Рэшфорд оставался единственной надеждой «Юнайтед» в атаке

Тренировочный процесс для игрока был нарушен, остаток сезона-20/21 он проводил на уколах. И даже в межсезонье паузы не последовало. Евро-2020, финал против сборной Италии, поражение, дополнительный удар – уже ментальный.

До октября 2021-го Маркус занимался восстановлением, потом разбирался с дисбалансом мышечной массы в ногах и верхней части тела. В этот же период пришёл Рангник – и команда повалилась.

Только в прошлом сезоне с этим шлейфом удалось разобраться – сложились отношения с тен Хагом, наконец завершился цикл восстановления и ничего ему не помешало, избавились от Роналду.

Но сейчас, по всей видимости, Маркус вновь столкнулся с какими-то сложностями. Сложно поверить, что топ-вингер вдруг разучился играть. И сложно представить, что выведет Маркуса из очередного пике.

Интерес вингера совпадает с желаниями ПСЖ

Воспользоваться сложившейся ситуацией хочет «Пари Сен-Жермен». В этой истории есть место взаимному интересу.

Рэшфорду важно вернуть лучшую форму, важно попасть в сборную, пошуметь на большом турнире. Проще говоря, доказать свою состоятельность. И по последним данным, форвард подумывает над сменой команды – воспитаннику тяжело решиться на уход из МЮ , тем более когда ты смог закрепиться в числе лидеров. Но Маркус хочет преодолеть спад и направить свою карьеру в нужное русло.

Что касается парижан, они начали очередную перестройку. Ушли Месси, Неймар, Рамос, подписали более молодых лидеров. Теперь наступает пора прощаться с Килианом Мбаппе – француз подпишет контракт с «Реалом». И французский гранд озаботился поиском замены.

Руководство ПСЖ уверено, что Маркус впишется в обновлённый коллектив благодаря своей универсальности – он выходил как на флангах, так и на острие. Везде приносил результат. Мбаппе же при Энрике сместился на позицию левого вингера – родную для Рэшфорда. Правда, на трансфер придётся раскошелиться. Лидер «Юнайтед» — дорогое удовольствие в плане зарплаты. И в плане отступных – действующий контракт игрока с МЮ рассчитан до 2028 года.