Второе дыхание Икарди, рекордная сумма на трансферы и приглашение Карпина. Сезон в Турции выдался горячим

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вчера, 13:51

Лига, достойная внимания.

Наш сайт уже писал о том, как «Фенербахче» обыграл «Галатарасай» на поле соперника и помешал тому досрочно стать чемпионом. Вплоть до последнего тура в турецкой Суперлиге сохранялась некая интрига. Хотя шансы «Фенера» вырваться вперёд оставались иллюзорными.

Чуда не случилось. «Фенербахче» хоть забил шесть безответных мячей в ворота несчастного «Истанбулспора», всё равно остался вторым. «Галатасарай» в гостях переиграл «Коньяспор» (3:1) и подтвердил свои чемпионские полномочия. «Джим-бом» набрал 102 очка!

Слегка испорченный праздник

Однако 24-е чемпионство «Галатасарая» всё же получилось каким-то надкусанным. Дотянулся проклятый «Фенербахче», выиграл на «Тюрк Телеком Арене» и испортил настроение. Однако команда Окана Бурука всё же больше заслужила чемпионский титул, нежели ее соперник с азиатского берега. «Джим-Бом» выиграл 33 матча из 38, выдал десятиматчевую победную серию. Пропущено всего 26 мячей. Вратарь-ветеран 37-летний Фернандо Муслера выдал едва ли не лучший из своих 13 сезонов за клуб. Почти в половине матчей (17) уругваец сохранил ворота в неприкосновенности. В большого защитника вырос Абдулкерим Бардакджи, который не только цементировал оборону, но и забил 4 мяча.

Но главным героем стал Мауро Икарди. И дело не только в 25 голах, принесших аргентинцу лавры лучшего бомбардира. И в «Интере», и в бытность игроком «Пари Сен-Жермен» Мауро был больше знаменит своими склоками и разборками с супругой Вандой Нарой. А в Стамбуле он перестал быть светским львом и снова сосредоточился на футболе. За короткий срок Мауро стал любимцем турецкой публики.

Своей завидной результативностью Икарди во многом обязан подносчику снарядов Дрису Мертенсу. Бельгиец отдал 16 результативных передач. Да и сам не плошал. Немало забивали Керем Актюркоглу, Барыш Йылмаз и Вильфред Заа — соответственно 12, 7 и 9 голов. Не так часто (18 раз) выходил на поле Хаким Зиеш. Но и одолженный у «Челси» полузащитник успел 6 раз огорчить соперников.

Чемпионство откладывается

«Фенербахче» не был чемпионом десять лет. За это время в Суперлиге побеждали и «Бешикташ», и «Трабзонспор», и «Башакшехир», и «Галатасарай». А «Фенер» остановился на отметке 19 и никак не может взять двадцатый титул. Прошлым летом на усиление состава было отпущено 60 миллионов евро — рекорд для турецкого футбола.

Нельзя сказать, что деньги были потрачены зря. «Фенербахче», как и его главный оппонент, выдал серию из десяти побед. Команда забила больше всех — недотянула одного гола до сотни. Всего один проигрыш — на своей арене «Шюкрю Сараджоглу» от «Трабзонспора». Исправно забивали Эдин Джеко и Миши Батшуайи, прекрасно смотрелась средняя линия, где выделялся ещё один неувядаемый — Душан Тадич. Но несколько обидных ничьих — и чемпионский титул уплыл на другую сторону Босфора.

Сейчас в Турции критикуют президента «Фенербахче» Али Коча, совершившего ряд неоправданных поступков. Чего стоит срыв матча за Суперкубок, когда «Фенер» выпустил дублёров, а потом и вовсе покинул поле. Уже по окончании сезона Коч совершил ещё один неоднозначный поступок — уволил тренера Исмаила Картала. Ради приглашения Жозе Моуриньо. Под португальца обещают выделить 80 миллионов евро на закупки. Но не сломает ли приглашение знаменитого португальца тот крепкий коллектив, что сложился при предыдущем наставнике?

Низкий полёт «черных орлов»

Третий гранд турецкого футбола «Бешикташ» пришёл на финиш только шестым. Пропустив не только привычных конкурентов, но скромных земляков из «Касымпаши». Утешением стал Кубок Турции, который и дал «чёрным орлам» пропуск в Лигу Европы.

Уже после семи туров был отправлен в отставку знаменитый тренер Шенол Гюнеш, хотя ситуация того не требовала. Были заминки на старте, обидное поражение от «Аданы Демирспор», но последний матч при Гюнеше «Бешикташ» выиграл. Ошибочным был выбор нового тренера, легенды клуба Ризы Чалымбая. Он продержался полтора месяца. Даже такой мэтр, как португалец Фернанду Сантуш, расписался в бессилии. В итоге решили оставить на хозяйстве Сердара Топрактепе, который исполнял обязанности в промежутках между назначениями предыдущих наставников. Он и выправил концовку, а заодно и Кубок прихватил. Но Сердара не утвердили. Сначала в списке потенциальных наставников фигурировал Жозе Моуриньо. Потом вдруг внезапно возникла и столь же внезапно исчезла кандидатура Валерия Карпина. В итоге остановились на голландце Джованни ван Бронкхорсте.

Слабо провели чемпионат большинство лидеров «Бешикташа». Венсан Абубакар, которого сватали в «Спартак», забил всего 5 мячей, а Дженк Тосун — 6. Сравните с результативностью Икарди или Джеко. Бывший армеец Бахтиёр Зайнутдинов был бы рад оказаться в «Зените». Можно отметить вратаря-ветерана Мерта Гюнока, который попал в заявку сборной Турции, и 19-летнего нападающего Семиха Кылычсоя, отличившегося 11 раз.

«Трабзонспор» почти весь чемпионат шёл третьим. На третьем месте и остался. Уже в октябре команду покинул главный тренер Ненад Бьелица, которому предложили возглавить берлинский «Унион». Пришлось вернуть на ключевую должность Абдуллу Авджи, который выправил сезон. Но в финале Кубка черноморцы проиграли «Бешикташу» (2:3), пропустив третий мяч в добавленное время.

Отвратительно начал сезон «Башакшехир», проигравший пять матчей в шести турах. Так клуб из Стамбула оказался соседом по таблице «Истанбулспора». Потребовались радикальные меры. 44-летний Эмре Белезоглу получил расчёт. Место на скамейке занял ровесник Эмре Чагдаш Атан, известный по работе с «Кайсериспором». И руководство клуба попало в яблочко. Чагдаш довольно быстро исправил ситуацию, а «Башакшехир» завершил сезон на четвёртом месте. Борьбу за попадание в тройку «апельсины» только обозначали, но путёвку в Лигу конференций не отдали никому. Эмре Белезоглу же отправился в «Анкарагюджю» и довел команду до вылета. В следующем сезоне столица Турции не будет представлена в Суперлиге.

Представительство Стамбула тоже уменьшилось. Покинули элиту «Фатих Карагюмрюк», «Пендыкспор» и «Истанбулспор», зашёл «Эйюпспор». Вместе с ним будет шесть клубов — «Галатасарай», «Фенербахче», «Башакшехир», «Касымпаша» и «Бешикташ». Немного о «Касымпаше», занявшей пятое место. «Апачи» набрали столько же очков, сколько и «Бешикташ», но дважды обыграли «чёрных орлов». Поэтому и оказались выше в итоговой таблице. Но «Бешикташ» взял Кубок и перехватил у «Касымпаши» билет в Лигу Европы. Так что матчей еврокубков на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган», домашней арене «апачей», в новом сезоне не будет.