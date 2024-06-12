Элитные и одарённые менеджеры отказали МЮ. Пришлось оставить спорного тен Хага

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вчера, 11:58

Фанаты разделились на лагеря в оценках решения.

Рэтклиффу совсем не доверяют в футбольном мире

Новый совладелец МЮ заплатил огромные деньги за 2 % акций клуба. Хитрые американцы Глейзеры повесили на шею Джиму Рэтклиффу долги, обязательства и с радостью отдали «спортивный блок». Прибыль отправится за океан, а отдуваться за все поражения и принимать сложные кадровые решения должен британец. Миллиардер продаст «Ниццу», чтобы не было конфликта с законами УЕФА , но ни во Франции, ни в Англии у него пока нет футбольных успехов.

Но победа в Кубке Англии над «Манчестер Сити» помогла тен Хагу сохранить свою должность. Месяцами директора МЮ вели переговоры с элитными и перспективными наставниками. Все они отказались, даже Тухель, хотя Томас дал устное согласие на работу в Англии, о чём проговорились его бывшие боссы из Мюнхена. Де Дзерби и Почеттино тоже не хотят работать в клубе, где ищут тренера, который будет бесправно выполнять все приказы руководства.

Фактически многострадальный МЮ попал в руки британской версии Федуна. Нет сомнений, что сэр Джим любит клуб, рядом со стадионом которого жил в детстве. Это фанат МЮ . Но между болельщиком и мудрым менеджером пропасть. И пропасть эта заполнена последним местом в лёгкой группе Лиги чемпионов и ещё одним сезоном в истории «Манчестер Юнайтед» без ЛЧ . 10 сильных боссов из 10 давно отправили бы Эрика тен Хага в отставку.

Тренер не изменит свой подход в новом сезоне

Будет ещё больше запретов еды, глупых скандалов и личных ссор. Будет много отсылок к травмам после неудач. Представьте себе, они есть в футболе всегда. У «Реала» не было почти весь сезон основного голкипера Куртуа. Из-за травм выпадали центральные защитники Алаба и Милитао. Тчуамени не смог сыграть в финале Лиги чемпионов. Анчелотти не кивал на травмы, а выиграл Лигу чемпионов. В МЮ тен Хаг всегда найдет виноватых в результатах, кроме себя любимого.

Один из фанатов удачно перечислил особенности тренера тен Хага. У Эрика совсем нет селекционного вкуса. Его команда на предпоследнем месте в АПЛ по допущенным ударам. Играют в стиле середняков, а не фаворитов. Не сумели исправить форму ни одного футболиста, попавшего в чёрную полосу, вроде Антони и Каземиро. Тен Хаг обманывал на пресс-конференциях, и часто его выступления похожи на лекции охотливого на слова нарцисса, болтать Эрик точно умеет.

А в остальном тен Хаг замечательный тренер для МЮ , если не хотят выиграть Лигу чемпионов и АПЛ . Когда задача не побеждать, то решение предложить голландцу новый контракт абсолютно правильное. Как говорил на одном из совещаний в МЮ Эд Вудворд – бывший директор клуба, пока компания генерирует прибыль, Глейзерам плевать на футбольные результаты. И это чистая правда, ведь тен Хаг проигрывал без последствий 0:7 «Ливерпулю», или недавно 0:4 «Кристал Пэлас».

У МЮ достаточно денег для усиления команды

Пусть благодаря сэру Алексу Фергюсону, что собрал армию фанатов «Манчестер Юнайтед» по всему миру. Даже когда финансовые дела идут скверно, клуб такого масштаба сохраняет возможность подписывать недешёвых игроков. После пандемии владельцы «красных дьяволов» на время отказывались от выплаты дивидендов, к которым привыкли. Но Рэтклифф пришёл с деньгами, поэтому в МЮ сейчас готовят серию крупных трансферов, пытаясь спастись за счет вложений.

Хотя «дьяволы» пока не выкупили директора Эшуорта – шейхи из «Ньюкасла» встали на дыбы, Дэн работает на Рэтклиффа. Эшуорт отпугнул тренера Тухеля, зато интересуется защитником, агрессивным хавбеком, правым вингером и центральным нападающим. Цели мечты – Брэнтуйэт из «Эвертона» в оборону, юный полузащитник Невеш из «Бенфики», французский левша Олисе из «Кристал Пэлас» на правый фланг и швед Дьёкереш из «Спортинга» в атаку. Но все ли они хотят работать на тен Хага?

Дайте талантов сильному тренеру – новый МЮ себя покажет. Но тен Хаг вряд ли выиграет АПЛ . В этом турнире даже тренеру уровня Клоппа было сложно. Можно вспомнить о Лиге Европы как цели на новый сезон, но Моуриньо выигрывал Кубок УЕФА с МЮ . И тот успех вообще никак не повлиял на историю «красных дьяволов». Два внутренних кубка тен Хага тоже ничего не меняют к лучшему. Элитные тренеры отказались быть прислугой Рэтклиффа, которому не нужен наставник с личным мнением.

Поражения тен Хага стали будничными событиями

Финиш ниже «Астон Виллы» и «Тоттенхэма» это катастрофа. Вот только тен Хаг научил фанатов МЮ , что любой ужасный результат — будничное событие. Речь о замечательной ужасной команде. Уже привычная ситуация. Никто не удивлялся, когда видел поражения «Манчестер Юнайтед» от «Копенгагена» и «Галатасарая». Это не сенсации, ведь за таким определением скрывается происшествие, вызывающее удивление.

В поражениях МЮ при тен Хаге ничего ошеломляющего. Очень глупо, что в клубе скрывают реальную причину решения оставить Эрика, прикрываясь травмами и прогрессом Гарначо и Майну. Во-первых, голландец легко может потерять контакт с молодыми парнями в новом сезоне, как терял контакт с Роналду и Санчо, поскольку тен Хаг обожает ссориться с футболистами. Во-вторых, даже если прогресс – его заслуга, этого мало.