Группа Португалии – самая увлекательная. Квартет, где всех хочется увидеть в плей-офф

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вчера, 14:05

У каждой из сборных весёлый футбол.

В этой четвёрке все умеют атаковать

Сборная Чехии нанесла 27 ударов в сторону ворот героического грузина Мамардашвили. Георгий отразил 11 выстрелов из 12. Португалия рационально сыграла против Турции, пусть не смущает счет 3:0. Зато сборная с Роналду восемь раз потревожила голкипера сборной Чехии. Карусель атакующего футбола поддержала Грузия. Дебютанты Евро вместе с турками выдали пока лучшую игру турнира. Хотя Кварацхелия уступил 1:3, его команда нанесла 5 ударов в створ чужих ворот, получив 8 выстрелов от Турции.

В результате все четыре команды группы «F» могут похвастаться хорошим показателем xG. Самое важное, что у Португалии этот параметр лишь немножко выше – 3.68 против 3.45 у оппонентов. Каждый умеет атаковать. Хотя Грузия не реализовала все верные шансы, пришлось эмоционально хвататься за голову после промахов, можем смело констатировать создание невероятно интересного набора из «южных» по природе команд. Географически чехи не подходят, но у них боевитые и резкие футболисты.

Перед последним туром Португалия завершила борьбу за первое место. Досрочно выиграли квартет. Роналду и Леау могут отдохнуть, ведь у команды Роберто Мартинеса безумный набор соперников в плей-офф. Имя первого оппонента пока не знают, но вчерашняя ничья Франции против Польши подпортила команде легендарного Криштиану настроение. Теперь в четвертьфинале светит бой против Мбаппе. А дальше, если справятся с вице-чемпионами мира – победитель схваток с Германией и Испанией.

Забавная ситуация на турнире с 24 сборными, когда второе место в группе может оказаться более выгодным, чем первое. Вторая команда этой группы сыграет против Австрии. Сборная Рангника впечатлила и порадовала, поскольку выиграла группу с Францией и Нидерландами. Но командам такого уровня сложно повторять результаты первого этапа в плей-офф турнира. Кто будет вторым за Португалией – получит исторический шанс сыграть в четвертьфинале, если пройдёт классную сборную Австрии.

Турки могут вытащить счастливый билет

Команда Винченцо Монтеллы неправильно сыграла против Португалии. Перенервничали. Даже хорошие футболисты иногда совершают грубейшие ошибки. Защитник сборной Турции Самет Акайдин не посмотрел на голкипера и отдал передачу в створ ворот. Позже показывал, что не услышал крики вратаря, что нельзя пасовать мяч на него. Но было поздно – случился смешной автогол. Турция против Португалии опустилась на дно, чтобы от него оттолкнуться. У Монтеллы интересная и опасная команда.

Суперкомпьютер верит в их успех против сборной Чехии. Не будем приписывать алгоритмам, которые оценивают цифровые данные и некоторые факты, невероятную силу – они тоже часто ошибаются. Иначе в прогнозах не бывает. Но по футбольному потенциалу команда с Гюлером точно не ниже сборной Чехии. Арду из «Реала» сегодня ждём в атаке с первых минут. Автор одного из самых красивых ударов турнира – гола в девятку против Грузии, может нагрузить работой плотную оборону Чехии.

Для турецкой команды проблемой рискует оказаться жесткость соперника. Подопечные Гашека умеют нарушить правила. А поскольку турки на подобные провокации реагируют ответными ударами и эмоциями, то можем увидеть много карточек. Ивана Гашека – двоюродного брата того самого Доминика Гашека, хоккейного вратаря по прозвищу «Доминатор», не надо учить настраивать свою футбольную сборную на бой. Даже с Португалией чехи неплохо держались, пропустили на 91-й минуте.

В поединке славян и Турции нет фаворита, шансы примерно равные. У молодых составов есть потенциал. Туркам выгодна ничья – гарантируют себе второе место в группе, независимо от результата поединка Португалии и Грузии. Турция, даже если некрупно проиграет чехам и ухудшит разницу мячей, может выйти в плей-офф с третьей строчки. Но зачем им всем рисковать, если можно сыграть надежнее и получить путевку в самую скромную по именам часть сетки плей-офф чемпионата Европы?

Грузия уже превзошла ожидания на турнире

Шотландцы и сербы сыграли хуже, хотя изначально не верили в Грузию и Албанию. Балканцы заняли последнее место в группе с Испанией, Италией и Хорватией. Предсказуемая развязка, хотя дрались неплохо. Грузия проиграла Турции и забрала ничью против Чехии. И одного пункта мало для выхода из группы. Нужно побеждать Португалию, что сделать сложно, даже если Мартинес побережет основных футболистов перед плей-офф. Шансы Кварацхелии сыграть в 1/8 оценивают примерно в 15 %.

Цифры здесь нужны для наглядной иллюстрации положения. Если матчи последнего тура завершатся ничьими, то чехи проскочат выше Грузии по разнице мячей. Получится, что роковым станет третий гол сборной Турции, забитый в пустые ворота после попытки голкипера Мамардашвили принести пользу у чужих ворот. Если не выдумывать, то Грузия пройдет в плей-офф, только если сегодня победит Португалию. Шансы на это невысокие, но тренер Саньоль понимает, что фаворит не будет спешить.

Португалия среди команд, которые оставили приятное впечатление на турнире. Пепе и Диаш надежно работают в обороне. Канселу и Мендеш хороши на флангах. Два плеймейкера – Бернарду и Бруну, забивали мячи, в отличие от Роналду. Зато Криштиану отдал голевой пас на Фернандеша, что для него нетипично. При этом вышел на первое место по ассистам в истории Евро. Полузащитник Витинья, как и его испанский коллега по ПСЖ Руис, неплохо подготовился к турниру, а в ротации есть Палинья.

Всё это кадровое великолепие бросят под автобус, если в четвертьфинале ждёт Франция. Такова судьба интересных команд на Евро. Кто-то не выйдет из группы – наверное, Грузия. Другим повезет. Вторая команда квартета получит шанс повторить путь Уэльса на Евро-2016. А у третьей сборной незавидная судьба – если выйдут, то на Испанию. Но плей-офф лучше вылета. Турция и Чехия будут играть до конца, помнят Евро-2008 и камбэк команды Фатиха Терима 3:2. На том турнире Турция дошла до полуфинала.