Призрачный шанс Хорватии, угроза для Бельгии и Дании. Таблица 3-х мест Евро-2024 таит сюрпризы

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вчера, 16:20

Последний шанс на плей-офф.

Путёвки в плей-офф для четырёх из шести команд с третьих мест в своих группах вносит ощутимый элемент неожиданности – слишком много изменений может произойти даже на дистанции одного тура. Оттого и интереснее разобрать происходящее в зачёте.

Хорваты и венгры точно останутся в зачёте

Групповой этап завершён для команд из групп A и B. В борьбе за последние вакантные путёвки – сборные Венгрии и Хорватии. Первые очень помогли себе, обыграв Шотландию в заключительном туре – с тремя очками команда на третьем месте в зачёте, вывалиться из четвёрки не так много шансов. Если только Чехия одержит минимальную победу над Турцией, а словенцы/датчане/сербы станут третьими в группе C с 3-5 очками. Но в такой расклад верится с трудом.

Ещё меньше верится в то, что в четвёрку поднимется Хорватия. Дзакканьи сотворил чудо для Италии, забив «шашечным» на 90+8-й минуте – «скуадра адзурра» спасла ничью, а хорваты с двумя очками по итогам группы в миллиметрах от зоны плей-офф. Теоретические шансы забраться на четвёртое место остаются – но микроскопические. Для этого провалиться должны конкуренты. Если упрощённо – нужны поражения Чехии, Грузии и Словении (крупное в +3 мяча), а также победа Дании над Сербией (либо крупная победа Сербии над Данией в +3 мяча).

Словаков может заменить кто угодно – они сохранят высокие шансы на плей-офф

Сложнее всего предсказать участника зачёта от группы Е – даже сейчас, в преддверии заключительного тура, в активе всех четырёх команд по 3 очка. Любопытно, что Словакию и Румынию полностью устроит ничья в очном матче — в таком случае обе команды гарантированно пройдут дальше, правда, словаки рискуют сделать это с 3-го места, что в целом не так уж и принципиально.

Украинцы же будут рвать и метать, чтобы покинуть последнюю строчку и зацепиться за плей-офф. Учитывая напрашивающуюся ничью между словаками и румынами, с Бельгией Украине необходимо играть строго на победу. Тут ситуация «пан или пропал». Победа с высокой вероятностью отправит украинцев в плей-офф с первого места, любой другой результат, скорее всего, оставит на последней строчке. Ребров уже показал, что способен вытаскивать игры матч-менеджментом, у Бельгии Лукаку никак не может наладить дела с реализацией – неплохое основание, чтобы надеяться на успех.

Если же вдруг Румыния и Словакия не захотят расписать ничью, то вариантов в этой группе масса, и тогда каждый может финишировать на любом из мест с 1-го по 4-е.

У Австрии проверка классом

Текущий лидер зачёта – сборная Австрии из группы D. Объективно 3-е место для них заслуженно – на бумаге не так сильны, как голландцы или французы, но ощутимо выше классом, чем поляки.

Остаться без плей-офф Австрии будет проблематично. Это может случиться только в случае разгромного поражения от Нидерландов. Счет должен быть такой, чтобы текущая разница австрийцев +1 стала хуже, чем разница Венгрии -3. Как понимаете, для этого команде Ральфа Рангника нужно уступить в 5 мячей. Что-то из разряда фантастики, учитывая, что самим Нидерландам не особо-то и надо напрягаться — путевка в плей-офф уже в кармане.

От словенцев требуется мини-чудо

Один из андердогов таблицы. Словенцы по делу отобрали 1 балл у Дании, но не повезло попасть на мотивированную после поражения от англичан Сербию – вторая кряду ничья усложнила ситуацию. К третьему туру на второй строчке идут датчане, а играть предстоит с Англией. «Белые орлы» не дадут покоя – у них остаются минимальные шансы забраться в плей-офф, расклады куда понятнее: побеждаешь – идёшь дальше.

Словенцам же придётся крайне тяжело с англичанами. У «трёх львов» гораздо сильнее подбор игроков в каждой из линий – при этом у Словении нет права на поражение, поскольку тогда появляется шанс у чехов (если проиграют разгромно – то и у Хорватии). Да и сербы смогут в случае ничьей спихнуть с третьей строчки. Хотя бы ничью зацепить нужно.

Дании с текущими 2 баллами важно не проиграть сербам, хотя и поражение оставит полуфиналистам Евро-2020 шансы пройти дальше. Но тогда придется надеяться на победу Англии над словенцами, а также неудачу аутсайдеров в группе F, где у 3-й команды пока только 1 очко.

Чехи ещё могут обогнать Турцию

Подопечные Ивана Гашека – те, кто может постучаться со дна на финише. Ожидаемо коллектив уступил Португалии в первом туре, но неприятно потерял очки с Грузией. В преддверии заключительного тура – только 1 балл в активе и последняя строчка в зачёте. С другой стороны, хорваты и венгры свои матчи сыграли, словенцам предстоит тяжелейшее испытание Англией.

У Чехии же не такой сложный соперник – Турция, которая недавно получила 0:3 от «селесао». К тому же пути к отступлению отрезаны, единственная возможность зацепиться за плей-офф – победа. В таком случае банда Гашека даже запрыгнет на вторую строчку, а бороться с конкурентами в зачёте будет уже Турция у них с тремя очками в активе шансов побольше.

Забраться выше может и Грузия – но шансы лишь теоретические. Они в третьем туре играют против сборной Португалии. И нет никаких предпосылок для внезапного поражения – в распоряжении Роберто Мартинеса остаются все, нет травмированных или дисквалифицированных.

Есть микроскопический вариант, при котором Грузии хватит в последнем туре ничьей (нужно ждать поражений Дании и/или Словении в группе C), но, как и в случае с Хорватией, тут слишком много нюансов. Поэтому грузинам остаётся только смело сыграть на победу и в случае неудачи громко попрощаться с дебютным для себя Евро.