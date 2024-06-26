На Евро-2024 могут сыграть договорной матч. В группе «Е» на первое место четыре претендента

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вчера, 09:10

У Бельгии и других сборных по три очка.

Словаки и румыны могут повторить скандинавский фокус

Двадцать лет назад на Евро-2004 было всего 16 участников вместо двадцати четырех, как сейчас. Тогда в плей-офф выходили только команды, занявшие два первых места. После двух туров в группе с болгарами, итальянцами, шведами и датчанами создалась уникальная ситуация. Правнуки викингов играли между собой в последнем туре. Счет 2:2 гарантированно выбивал звездную сборную Италии, которая через два года выиграет чемпионат мира.

Разумеется, три скандинавских тренера – у шведов тогда было два наставника, отрицали наличие сговора. Но не нужно документально подтверждать намерения. Достаточно просто забить четыре гола и подписать взаимовыгодный мир. Команды с нападающими Даль Томассоном и Ибрагимовичем поступили подло. Договорная ничья значила, что вице-чемпионы Европы итальянцы едут домой, невзирая на победный гол Кассано в ворота Болгарии.

Через два года в Германии «Скуадра» с тренером Липпи станет первой сборной футбольного мира. А вот на Евро-2004 хитрых датчан в первом раунде плей-офф разгромили чехи – 3:0. Шведы же вылетели в серии пенальти от сборной Нидерландов после ничьей. Через двадцать лет Румыния и Словакия могут сыграть вничью, что гарантирует им выход в плей-офф. Мировая в параллельном матче не изменит расклад, четвертое место займет Украина.

А если в поединке коллективов тренеров Реброва и Тедеско будет победитель, то он возглавит группу. И отправит другую команду на четвертое место после ничьей Словакии и Румынии. Две команды понимают, что если играть честно – драться за победу до последней секунды матча, то одна из сборных может вылететь. А если сыграть вничью, то точно выйдешь из группы, ведь четыре очка гарантируют третьей команде квартета участие в плей-офф.

Бельгийцам важно занять первое место в группе

Команда эмоционального тренера Тедеско не играла плохо в первом матче на турнире. Но реализация подвела, уступили Словакии в один мяч. Меткость огорчила также в матче с румынами. Но в том случае Тилеманс забил на второй минуте. Отмененные голы Лукаку на Евро-2024 пока не мешают Бельгии верить в первую строчку в группе. В последнем туре достаточно обыграть сборную Украины с любым счетом, если словаки не выиграют свой матч.

У Бельгии есть опытные футболисты вроде Витселя, Де Брюйне и Лукаку. Имеется талантливая молодежь – Доку и Онана. Опорником Амаду после первых матчей на Евро-2024 ещё сильнее заинтересовались большие клубы. Он в списке футболистов, о которых стоит рассказывать. У Бельгии есть проблемы в центре обороны, где мало звезд уровня Компани. Не хватает голкипера, которого защитники слушают, как Куртуа. Но в целом не такая уж плохая команда.

А первое место в любопытном квартете, где у каждого пока по три очка, позволяет Бельгии попасть в часть сетки, где не будет Франции, Испании, Португалии и Германии. Не нужно объяснять, насколько важно сэкономить силы на подобных турнирах. Не всегда это гарантия успеха – Франция не выиграла Евро-2016 против уставшей в овертаймах сборной Португалии. Но Бельгии, где части игроков основы за 30 лет, подобный козырь будет на руку в раундах на выбывание.

У тренера Тедеско достаточно рычагов, чтобы склонить поединок против сборной Украины в свою пользу. Бельгия – явный фаворит. Хотя также есть парочка кадровых проблем. Витсель и Менье после повреждений. И хотя без правого латераля привыкли – играет Кастань, из-за отсутствия Акселя в центре обороны будет 37-летний Вертонген. И как Ян сыграет против лучшего снайпера сезона в Ла Лиге Довбика – загадка. Тедеско точно не доверят своей обороне так, как Де Брюйне.

Украинцам нужен подвиг для выхода в плей-офф

Подвиги – это всегда исправление глупостей. В данном случае украинцы неправильно сыграли против Румынии. Агрессивный высокий прессинг соперника помог наносить удары издали. А голкипер «Реала» Лунин справился в своем матче хуже, чем вратарь «Бенфики» Трубин в поединке со Словакией. Второй матч на турнире команда Реброва выиграла, поскольку полузащитник киевского «Динамо» Шапаренко сначала забил сам, а потом сделал ассист.

Но даже красивый гол форварда Яремчука – принял сложный пас носком и подошвой вторым касанием протолкнул мяч мимо голкипера, подчеркивает запрос на подвиги после глупости. Мудрик, Цыганков и Довбик, хотя это игроки «Челси» и «Жироны», не создали идеальную тройку в атаке. Поэтому во второй встрече справа играл ветеран Ярмоленко, а в опорной зоне появился Бражко. Накануне игры с Бельгией украинцы переживают из-за работы без мяча.

Судаков и компания могут грамотно атаковать. Но если их зажать у ворот Трубина, то моменты у Бельгии точно будут. А математически у сборной Украины самая сложная ситуация в группе. Беда из-за разгромного поражения от Румынии. Команда допустила ошибку, когда не пыталась забить мячи престижа, улучшив общую разницу. У Словакии вероятность попадания в плей-офф равна 82 %, у Румынии – 83 %, а у Бельгии – почти 87 %. Украинцы получили лишь 45 процентов.

Команде Реброва проще всего очутиться на последней строчке. Вероятность такой развязки 52 %. Чтобы гарантировать себе плей-офф, им нужно обыгрывать Бельгию. Сложнейшая задача, так как одну ошибку Лукаку и Де Брюйне уже совершили. Такие сборные предпочитают уступать не чаще одного раза за групповой раунд. Особенно если прямо по курсу крепкие, но не элитные соперники по необычной сетке плей-офф, откуда себя вычеркнула сборная Франции.