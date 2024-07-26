"Брагантино” — "Флуминенсе”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (28.07.2024)

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сегодня, 19:01

"Брагантино”

На данный момент футбольный клуб занимает 20-е место в рейтинге Конфедерации бразильского футбола. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с "Флуминенсе”. 22-го числа команда обыграла "Атлетико Паранаэнсе” со счетом 1:0.

25-го июля "Брагантино” выиграли "Барселону Гуаякиль” с результатом 3:2.

"Флуминенсе”

"Большой Флу” на данный момент занимает девятое место в рейтинге КБФ. Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с его участием. 22-го числа команда обыграла "Куябу” с результатом 1:0.

25-го июля "Флуминенсе” выиграли "Палмейрас” со счетом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

· Победа "Брагантино” — 2.10

· Ничья — 3.44

· Победа "Флуминенсе” — 3.53

· Победа "Брагантино” с форой -1.5 — 3.86

· ТБ 3.5 — 3.50

· ТМ 3.5 — 1.24

Статистика

· "Брагантино” выиграли два матча из последних пяти.

· "Флуминенсе” за тот же период времени получили два триумфа.

· Последняя очная встреча закончилась вничью.

Прогноз

Команды являются приблизительно равными по силе. Рекомендуем заключить пари на ничью в БК Pinnacle с коэффициентом 3.44.