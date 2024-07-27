"Куяба” — "Атлетико Паранаэнсе”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (29.07.2024)

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сегодня, 11:07

"Куяба”

"Золотые” на данный момент занимают 28-е место в рейтинге КБФ. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Атлетико Паранаэнсе”. 22-го числа команда уступила один мяч "Флуминенсе” (1:0).

26-го июля клуб "Палестино” выиграл "Куябу” с результатом 2:1.

"Атлетико Паранаэнсе”

"Ураган” в рейтинге Конфедерации бразильского футбола занимает пятое место. Вспомним результаты последней пары поединков сыгранных с его участием. 22-го числа команда проиграла "Брагантино” со счетом 1:0.

26-го июля "Атлетико Паранаэнсе” выиграли в матче с "Серро Портеньо”.

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Куяба” — 2.72

· Ничья — 3.18

· Победит "Атлетико Паранаэнсе” — 2.69

· Победит "Атлетико Паранаэнсе” с форой -1.5 — 1.09

· ТБ 3.5 — 4.30

· ТМ 3.5 — 1.17

Статистика

· "Куяба” победила в одном матче из последних пяти.

· "Атлетико Паранаэнсе” за тот же период времени получила два триумфа.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Атлетико Паранаэнсе”.

Прогноз

"Ураган” ведет серию несколько удачнее чем у "Куябы”. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Атлетико Паранаэнсе” с коэффициентом 2.69.