"Куяба” — "Атлетико Паранаэнсе”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (29.07.2024)

"Куяба”
"Золотые” на данный момент занимают 28-е место в рейтинге КБФ. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Атлетико Паранаэнсе”. 22-го числа команда уступила один мяч "Флуминенсе” (1:0).
26-го июля клуб "Палестино” выиграл "Куябу” с результатом 2:1.
"Атлетико Паранаэнсе”
"Ураган” в рейтинге Конфедерации бразильского футбола занимает пятое место. Вспомним результаты последней пары поединков сыгранных с его участием. 22-го числа команда проиграла "Брагантино” со счетом 1:0.
26-го июля "Атлетико Паранаэнсе” выиграли в матче с "Серро Портеньо”.
Котировки БК Pinnacle
· Победит "Куяба” — 2.72
· Ничья — 3.18
· Победит "Атлетико Паранаэнсе” — 2.69
· Победит "Атлетико Паранаэнсе” с форой -1.5 — 1.09
· ТБ 3.5 — 4.30
· ТМ 3.5 — 1.17
Статистика
· "Куяба” победила в одном матче из последних пяти.
· "Атлетико Паранаэнсе” за тот же период времени получила два триумфа.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Атлетико Паранаэнсе”.
Прогноз
"Ураган” ведет серию несколько удачнее чем у "Куябы”. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Атлетико Паранаэнсе” с коэффициентом 2.69.