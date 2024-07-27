"Америка МГ” — "Сеара”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (29.07.2024)

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сегодня, 11:48

"Америка МГ”

"Кролики” на данный момент занимают 18-е место в рейтинге КБФ. Освежим в памяти результат последней пары матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Сеарой”. 20-го числа поединок с "Амазонас” закончился с результатом 0:0.

24-го июля результатом игры с "Итуано” стала ничья (0:0).

"Сеара”

"Дедушка” на данный момент располагается на 14-м месте в рейтинге Конфедерации бразильского футбола. Вспомним результаты последних двух поединков сыгранных с его участием. 20-го числа команда обыграла "Аваи” с результатом 1:0.

26-го июля "Ботафого СП” уступили три мяча "Сеаре” (4:1).

Котировки БК Pinnacle

· Победа "Америки МГ” — 1.74

· Ничья — 3.70

· Победа "Сеара” — 4.55

· Победа "Америки МГ” с форой -1.5 — 2.94

· ТБ 3.5 — 3.28

· ТМ 3.5 — 1.27

Статистика

· "Америка МГ” победила в одном матче из пяти последних.

· "Сеара” за тот же период времени получила три триумфа.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Америки МГ”.

Прогноз

"Америка МГ” показывает неплохую игру в последнее время. Рекомендуем сделать ставку на победу данного клуба в БК Pinnacle с коэффициентом 1.74.