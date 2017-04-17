Конь, Шмель и Бык – талисманы клубов РФПЛ

«Амкар» сегодня выбрал имя для своего талисмана, и «Соккер.ру» предлагает вам познакомиться со всеми маскотами РФПЛ, выбирая лучших!

В отличие от баскетбольных и хоккейных клубов, футбольные почему-то думают, что реклама не двигатель торговли. Поэтому дела с талисманами обстоят плохо. Удалось найти всего одну страницу талисмана на клубном сайте – у «Локомотива». У «Ростова», например, есть только неофициальная оса. Клуб популярный, стадион забит, а не доходят руки до выбора маскота?

Неужели это так трудно? Не верится. Фанаты тульского «Арсенала» выбирали клубный талисман давным-давно – пять лет прошло, до сих пор не видно реализации. На встречах с болельщиками только обещают и готовы поддержать идею. «Уфа» - клуб молодой, не обзавелись пока символом, не удалось найти о нем упоминания или фото, как и в случае с «Оренбургом». Но двенадцать команд с маскотами, и мы готовы о них рассказать.

12 место. «Крылья Советов»

Десять лет Крыс Лютик был неофициальным талисманом клуба – от сокращения «Кры. Сов.» в древних турнирных таблицах. Но недавно фанаты стали протестовать. В клубе уверяют, что Лютик создан, чтобы веселить женщин и детей, и это не «символ с помойки». Трудно сказать, кто тут прав, хотя согласимся – крысы не относятся к животным, от которых все в восторге. Даже если у Лютика случайно дома выводок черепашек-ниндзя.

11 место. «Зенит»

В октябре 2012-го на матче «Зенита» и «Кубани» дебютировал голубой лев – символ клуба. Странный, конечно, выбор. Ведь он для детей скорее, и первый вопрос ребенка: «Мама, папа, а почему лев – голубой?». Но еще страннее, что через два года к нему добавили Барта Симпсона – героя легендарного американского сериала. Так нелепо пошутили или просто сделали вид, что пошутили, когда народ начал возмущаться. По-хорошему, маскотом могла стать кукла Боярского с усами и в шляпе. Вот это был бы символ!

10 место. «Спартак»

Нет, не ходячий бифштекс. И даже не свинка вроде Пятачка. Хотя талисман, который спускался бы на поле с крыши стадиона с воздушными шариками в руках, смотрелся бы отлично и детей радовал. У «Спартака» пошли по стезе пафоса – выбрали гладиатора. Были разные куклы, весьма страшные, хотя одна даже похожа на брутального брата Массимо Карреры. Говорят, гладиатора зовут Максим. В честь Калиниченко или певицы МакSим?

9 место. «Анжи»

У махачкалинцев лезгинку, веселя народ, танцует Орел – из герба клуба сошедший. Только сменил цвет, стал белоголовым, благородным. Хотя когда в «Анжи» решили добавить ему в помощь человека в известном костюме медведя – оказалось, что тот зажигает не хуже, а порой даже лучше. Орел – хороший образ, и танцуют они весело. Но все-таки во многих случаях жаль, что над костюмами не поработали профессионалы. Образ того же медведя куда круче проработан.

8 место. «Терек»

Тут легенда и символ на вид брутальный. Бог наказал людей за грехи – обрушил камни на голову. Но волчица заслоняла детенышей, и людишки за ней тоже спрятались. Волк произвел впечатление – стихия закончилась, люди выжили. Поэтому у «Терека» волк маскотом. Сначала на его месте была кукла из мультфильма «Ну, погоди». Сейчас зверь зубастый, грозный. С брежневскими бровями и держится, словно с детства борьбой занимался. Но уши не поломаны – недочет!

7 место. «Амкар»

Сегодня рысенка называли Макар, выбирали между Карбамидик и Болгарин, но пусть лучше Макар. Человеческое имя, обыгрывающее название клуба, подойдет Рысику. Хотя тут важнее, чтобы человек в костюме был энергичным и выносливым – трудная работа, теряют за игру по несколько килограммов, особенно летом. Впрочем, в Перми нередко не очень тепло, так что Макару надо двигаться, чтобы не замерзнуть, а не переживать на счет падения веса.

6 место. «Локомотив»

У москвичей было сразу три талисмана. Раньше паровоз, который колесил и смотрелся очень мило. Потом Тигр, а теперь – рыжий Рэйл. Почему такое имя? Обыграли слово рельсы и зашифровали слова «реактивный», «эмоциональный», «идейный» (видимо, «йедейный») и «легкий». Рэйл как раз отвечает за семейный сектор и указан в разделе «клубный маскот» на официальном сайте.

5 место. «Рубин»

Казанцы в плане саморекламы не лучший клуб России. Поэтому имея повод выбрать дракона из татарских легенд в качестве талисмана самого начала, представили Руби только пару лет тому назад. Теперь он активно принимает участие в жизни клуба. Идея отличная, сам образ рубинового дракона – прекрасный. На вид – неплохо, особенно на фоне некоторых других талисманов.

4 место. ЦСКА

Армейцы были в числе первооткрывателей – у них талисман появился еще в 2009-м году. Не стали открещиваться от прозвища «кони», ведь животные замечательные, красиво смотрится даже в кукольном воплощении. За последние восемь лет успели поменять костюм – стал выглядеть намного лучше. Также у коня есть имя – Воин, только по-английски почему-то. Ничего так символ, но его не выводят на первый план. Возможно, делают ошибку.

3 место. «Урал»

Уральцы выбрали талисмана по цветам. Шмель по имени Шмель (больше на Шмелиху похож) развлекает, как умеет. Нареканий на насекомое в человеческий рост не было. «Урал» в середине удачной серии, может, Шмель удачу начал приносить? Увидим в Сочи на финале Кубка России. Президент клуба Иванов уже сказал, что в костюме Шмеля танцевать не станет. Но если выиграют, то вприсядку станцует. Возможно, увидим?

2 место. «Томь»

У «Томи» талисман… живой. Это жеребец по кличке Полковник – точно самый красивый символ внешне, поскольку ни одной кукле не получится перебить гордого скакуна. Хорошо, если у «Томи» хватает денег, чтобы кормить Полковника – в его случае «зарплату» задерживать не стоит. Специально выбрали смирную и смелую лошадь, чтобы не боялась фланга клуба. По красоте это безоговорочно первый талисман среди всех, но все-таки так немного нечестно – живая природа победит мир кукол по «дизайну».

1 место. «Краснодар»

Не выдумывали ничего – взяли и реализовали символ клуба с эмблемы. Догадаться, кого выберут талисманом «Краснодара» с прозвищем «быки», может любой. Теперь оцениваем вид зверя – в меру грозный и добрый, немножко похож на корову, но сама кукла очень хорошо сделана. Есть клубы, чьи ростовые куклы удалось найти в китайских магазинах – взяли типовое изображение, а Бык неплох. Развлекает детишек, где только может, и публику тоже.

У кого самый крутой маскот в РФПЛ?

Пока ни один талисман футбольного клуба высшего российского общества не умеет вытворять нечто такое, как некоторые баскетбольные маскоты – все будут примерно равны.

Но понятно, у кого спорные символы – «Зенит» с голубым львом всегда будет смотреться нелепо, ничего оригинального и логичного, откуда львы на севере? А вот «быки», живой красивый жеребец Полковник из «Томи», Шмель «Урала» и Конь ЦСКА – неплохие символы на вид и по содержанию.

Впрочем, смело не соглашайтесь с нашим рейтингом, называйте свою тройку или даже пятерку лучших!