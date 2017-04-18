Капитан, защитник и хулиган

Как вы относитесь к легенде мирового футбола Джону Терри? «Соккер.ру» помогает ответить, рассказывая об уходящем из «Челси» капитане и его пестрой жизни.

Англия. Джей Ти – особая фигура в английском и вообще футболе. Про него нельзя рассказать, избегая важных для центрального защитника фактов и событий. Игра за сборную была в их числе, но в составе команды Джон тоже неудачник, как и все знатные англичане его поколения. 78 матчей – мало для игрока его масштаба и мастерства, но серия скандалов повлекла потерю капитанской повязки. Терри завершил международную карьеру еще в 2012-м.

Бридж. Эту историю все знают. Уэйн и его «гражданская жена» общались с Терри и его невестой, а потом оказалось, что Ванесса и Джон дружат за спиной у своих половинок. Продолжался роман довольно долго, когда всплыл – Уэйн ожидаемо заявил, что друг его предал. Некрасивый эпизод, но без него не создать полноценный образ хулигана Джей Ти. Не только любовницу в итоге бросил, но и друга предал и потерял ради временного романа.

Выпивка. Англичане не мастера, но любители распития алкоголя, поэтому вполне себе состоявшиеся персонажи могут спокойно валяться на земле на выходных, мочиться в ресторанах в стаканы – Джон так делал, или влезать в неприятности. Например, Терри с Лэмпардом и другими парнями из «Челси» подшофе оскорбляли американцев в аэропорту 11 сентября 2001 года – в день трагедии в Нью-Йорке. Также пьяный молодой Джон бил бутылкой охранника в ночном клубе. Рассказывал, что до суда ночь провел в тюрьме и так сильно испугался, что решил на время завязать с выпивкой.

Герой. Кто же его вдохновлял в футболе? В восемнадцать лет на скамейке «Челси» Терри уже выглядел, словно тридцатилетний после сложной ночки, а не как юный защитник. А профессионализму учился у своего героя юных лет. Джанфранко Дзола впечатлил молодого защитника отношением к работе. Теперь сам Джей Ти доиграл до 36-ти лет – во многом благодаря тем полезным урокам, и не хочет заканчивать карьеру. Терри стал профессионалом, смотря на Дзолу – легенду «Челси».

Дебют. Поскольку до Терри в защите «Челси» играли Десайи и Лебеф – чемпионы мира и Европы, то понятно, что Джон посиживал на скамейке. Дебютировал в 1998-м году в матче Кубка Лиги против «Астон Виллы», а поверил ему уже следующий тренер клуба. Когда команду возглавил Клаудио Раньери, то сразу начал в интервью говорить, что молодой парень будет новым капитаном. Защитник это помнит, в прошлом году Терри стал одним из первых, кто поздравил Раньери с чемпионством: «Настоящий джентльмен и топ-менеджер».

Congratulations to Claudio Ranieri and Leicester City 🏆 A real gentleman and a top manager. 🎉🎊🍾 Публикация от John Terry (@johnterry.26) Май 2 2016 в 2:31 PDT

Единственный. В истории АПЛ нет защитника, который забил бы больше мячей, чем Джон Терри. Все благодаря мастерству игры на втором этаже – капитан «Челси» занимает высокое место по голам головой даже среди нападающих. Всего 40 раз отправлял мячи в чужие ворота в рамках чемпионата, причем ни разу не бил пенальти. Второй показатель у Дэвида Ансворта – 38 голов, но там 22 удара с «точки».

Жена. Рациональная женщина. Рискнуть выйти замуж за парня, который изменял тебе минимум с восемью разными девушками по ходу отношений? В любом случае – это их проблемы, как говорил новый кандидат в сборную России Андрей Аршавин. А наше дело констатировать, что Джон шестнадцать лет с Тони. Вот уже десять лет женаты, медовый месяц на яхте Абрамовича. Двойняшки Джорджи и Саммер активно растут – все, как у звездных футболистов и бывает.

Im extremely proud of my husband for everything he has achieved at Chelsea 🏆 Chelsea has been our life for so many years and will continue to be in the future. I would like to thank all the fans for their support for both John and us as a family over the years 💙 Today is a sad and emotional day for us as a family and I know how hard this decision has been for John. We love and support you @johnterry.26 always 💙 Публикация от Toni Terry (@toniterry26) Апр 17 2017 в 11:15 PDT

Заработок. С пятнадцати до восемнадцати лет Терри не только тренировался с «Челси» и учился, но и выполнял поручения игроков первой команды – готовил кофе, чистил бутсы, нередко… разогревал сиденье унитаза. Денис Уайз платил ему после каждого своего гола 25 фунтов – половину зарплаты Джона в то время. Уже с Абрамовичем в год защитник получал 7-9 миллионов фунтов. В последнее время согласился на 65 тысяч в неделю – три миллиона в год за тренировки.

Инстаграм. Джон довольно активно ведет Инстаграм – явно менеджеры посоветовали, ведь в какой-то момент репутацию надо было выкапывать из могилы. Терри сейчас жалуется, что дочурка выросла слишком быстро, делится семейными фото, приветствовал Раньери на тренировке «Челси» на днях. А вот так выглядели Джон и его брат Пол (слева) в детстве:

Happy Birthday to my brother @pt___21 Have a great day mate 🎊🎉🎂 Публикация от John Terry (@johnterry.26) Апр 3 2017 в 12:51 PDT

Капитанство. Капитаном Терри впервые стал в 2001-м году – в чемпионате против «Чарльтона». Причем уже тогда молодой защитник демонстрировал поведение настоящего лидера. Полноценным вожаком оказался уже при Моуриньо и после ухода Десайи. А Конте до сих пор называет Джона капитаном нынешнего «Челси», хотя тот чаще сидел на скамейке. Раньше был в основе и не хуже Лэмпарда умел настроить команду на подвиги. Разок даже в воротах сыграл после травм двух вратарей. И не пропустил!

Любовницы. Все знают о подруге Бриджа – французской барышне Ванессе, но у Терри хватало девушек, даже когда он уже встречался с будущей женой. Модели, порноактриса, работница аэропорта, даже несовершеннолетняя поклонница – тут едва до суда не дошло, хотя ничего непристойного не было. Любвеобильный Джей Ти со многими дружил. Повезло ему, что в Британии, в отличие от США, не принято всегда подавать в суд, обвиняя в домогательствах – потратил бы много миллионов Абрамовича на адвокатов и отступные.

«Манчестер Юнайтед». Эту историю рассказал сам Джон, причем привел доказательства. В четырнадцать лет Джон с мамой и папой отправился в клуб «Манчестер Юнайтед». Тренировался, общался с Фергюсоном – сэр Алекс так многих юношей в команду заманил, но в итоге в «Челси» предложили лучшие условия. А мог стать легендой «Манчестер Юнайтед» и капитаном будущих врагов. Ну, пенальти в финале ЛЧ в Москве пробил точно как игрок «красных» - поскользнулся…

Flashback to a young 14 year old JT Who would have thought I would go onto win 4 Premier Leagues and 5 FA Cups. @chelseafc 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 I have so much respect for Sir Alex Ferguson and will never forget what he done for me and my family👌⚽️. Публикация от John Terry (@johnterry.26) Сен 6 2016 в 12:45 PDT

«Ноттингем Форест». Терри, в отличие от Мальдини, может не дорожить своим статусом легенды одного клуба, поскольку на заре карьеры съездил на пару матчей в «Ноттингем». Следовательно, не является гвардейцем лишь одной команды. Чему он научился в составе «Форест»? Тому, что надо сделать все, чтобы никогда больше не оказаться на подобном уровне. И у Джона получилось.

Отец. Чтобы было понятно, откуда у Терри и его брата поведение, далекое от рамок приличия – расизм, измены, постоянное желание драться и выпивать, непристойное поведение на людях, надо вспомнить об их отце. В 2010-м году Теда Терри признали виновным в торговле наркотиками. Продал запрещенный препарат журналисту под прикрытием. Даже наличие очень состоятельного сына не мешает Теду оставаться собой.

Пол Кончески и Пол Терри. Пробуем не запутаться в важных Полах в жизни Терри. Пол Кончески – футболист, муж его сестры, играл за «Чарльтон», «Вест Хэм» и «Лестер». Пол Терри – тоже футболист, старший брат Джона, который повторил его глупость. Закрутил роман с невестой напарника по команде по фамилии Робертс. И завершилась та история трагично – парень не пережил измену. Получается, Джону повезло, что Бридж не пришел к нему с оружием в руках?

Расизм. Не раз и не два от Терри слышали угрозы с применением неэтичных оборотов чернокожие защитники, просто Джон прекрасно знает, что можно говорить, а чего нельзя. Но Антону Фердинанду показалось, что Терри использовал запрещенное этикетом обозначение и что он расист. И хотя потом по ходу разбирательства выяснилось, что брату Рио послышалось, Джон заплатил 220 тысяч фунтов штрафа, отбыл дисквалификацию, а сам скандал стоил Капелло поста в сборной Англии – Фабио не понравилось вмешательство в его работу, итальянец ушел.

Суеверия. Как каждый второй футболист «старой школы», Терри очень суеверен. Когда-то они с Лэмпардом внушили себе, что «Челси» ждет успех, только если пользоваться конкретным из трех писсуаров в раздевалке «Челси». В результате теперь вся команда мочится в один, выстроившись в очередь. И соперники жалуются, что они долго не выходят. Странная традиция, но Джон говорит, что готов уцепиться в любое суеверие, если считает, что оно «работает».

Трансфер. Раньше не было причин, но сейчас активно обсуждают, куда Джон пойдет дальше? Говорили о ВБА, о «Борнмуте», ставили на переезд в США – весьма вероятный вариант, ведь Терри уже немолодой, вряд ли будет показывать сильный футбол на уровне АПЛ. Но при этом сам Джон рассказал, что его звали недавно в «Манчестер Сити». Гвардиола – поклонник талантов Джей Ти?

Ушастый. И все-таки он его завоевал! Не с Грантом, но с другим так себе тренером – Ди Маттео. У «Челси», видать, такая судьба – в финалы еврокубков выходить со спорными наставниками. Но Терри играл долго, терпеливо, поэтому за московский промах пришлось расплатиться «автобусом» у ворот Чеха и финалом против «Баварии», в котором «Челси» крупно повезло. Сам Терри был зрителем – заработал глупейшее удаление в истории ЛЧ и свое единственное еврокубковое удаление. Пнул коленом Алексиса Санчеса в полуфинале с «Барселоной».

Факты. Поскольку фанатам «Челси» в Англии много лет приходится отбивать шутки друзей о Джоне, они придумали нечто похожее на «факты» о Чаке Норрисе. Например, что Терри всегда занимался сексом на первом свидании. Всегда. Никогда не моргает. Его бутерброды падают маслом вверх. Не стареет, а его взгляд разглаживает морщины. А что с Джоном нельзя оставлять жен, звездам «Челси» поют на всех стадионах. Возможно, Терри даже гордится такой репутацией? Не подумайте, что он склонен к сожалениям – ни разу такого не говорил.

Центральный хавбек. Если бы Терри не менял позицию на юношеском уровне, то вполне возможно, что сейчас говорили бы о легендарной связке Джона и Фрэнка Лэмпарда. Но тренеры увидели, что техники работы с мячом для умных и сложных решений в опорной зоне или на позиции «от ворот до ворот» не хватает – Джон стал центральным защитником. Одним из ключевых центральных защитников поколения.

«Челси». Терри не главный гвардеец клуба – у Рона Харриса и Питера Бонетти больше матчей, но Джон в тесном клубе «за 700» - на его счету 713 поединков на данный момент. 488 матчей в АПЛ – рекорд клуба, 109 поединков в Лиге чемпионов – второй результат среди англичан (Скоулз первый). Шестнадцать трофеев, только чемпионских званий четыре штуки, победы в Лигах УЕФА и Европы. И уйти может с кубком в руках, если «Челси» удачно завершит чемпионат. Как настоящий капитан!

Saved all of my arm bands over the years and hoping to add many more to my collection. © Very Proud and Honoured 👊⚽️ Публикация от John Terry (@johnterry.26) Ноя 3 2014 в 1:27 PST

Щедрость. Терри в раннем дестве воспитывался в академии «Сенраб», и когда прочитал, что они на грани банкротства – пожертвовал деньги, помог навести порядок в делах. Разумеется, Джон участвовал в различных благотворительных акциях. Но у него столько скандалов, что нельзя было афишировать акции после нового происшествия – публика посчитала бы такой ход «показухой». Хотя Гаскойна вместе с другими звездами Терри пытался спасти. Давал деньги на лечение, которое не помогло. Пол не просыхает...

Это важно. Нет, не 2015-й год. А вот 2005-й год расскажет вам о футболисте Джоне Терри важную вещь. Будучи центральным защитником – позиция, прямо скажем, не самая популярная, даже если ты колотишь решающие голы, как Серхио Рамос, очень тяжело стать игроком года. В истории АПЛ только два оборонца – в первом сезоне ирландец Пол Макграт и в 2005-м году Терри удостоились такого почетного звания. Также пять раз Джон был в сборной мира ФИФА, по четыре – в команде лучших от УЕФА и сборных сезона в АПЛ. Но это мелочи, а 2005-й год – это важно.

Юность. Терри не только не игрок одного клуба на профессиональном взрослом уровне, так он еще и не воспитанник «Челси», поскольку в команду попал в пятнадцать лет, а до этого футбольную азбуку активно изучал в составе «Вест Хэма», как и Лэмпард. Штрих к биографии, который не мешает Джону быть легендой соседнего клуба – в «Челси» он два десятилетия, а за «молотобойцев», в отличие от Фрэнка, не играл.

Я. Слово Джону Терри: «После 22 лет, проведенных в этом фантастическом клубе, есть так много людей, которым хочется выразить слова благодарности. У меня прекрасные отношения с „Челси“, которые будут продолжаться и после того, когда я завершу карьеру.

После длительных переговоров пришел к выводу, что сейчас лучшее время, чтобы расстаться. Но чувствую, что еще есть силы, чтобы приносить пользу на футбольном поле. Понимаю, что в „Челси“ мои возможности ограничены, но с нетерпением жду продолжения игры. Поэтому буду искать новые вызовы». Прячьте девушек и жен, Терри идет?