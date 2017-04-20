Четверо смелых. Полуфиналисты ЛЧ

Полуфиналисты Лиги чемпионов определены, и завтра в ходе жеребьевки определятся пары, а пока «Соккер.ру» делится самой важной информацией о каждой из четырех команд.

«Реал» (Мадрид)

Место в рейтинге УЕФА: 1;

Результат предыдущего розыгрыша: победитель;

Предыдущий полуфинал: в сезоне 2015/2016 против «Манчестер Сити» (0:0; 1:0);

Максимальное достижение в Кубке/Лиге чемпионов: обладатель трофея (11 раз);

Количество участий в полуфиналах: 28 (включая нынешний розыгрыш);

Статистика предыдущих полуфиналов: 14 выходов в финал, 13 вылетов.

Текущий розыгрыш

Соперники: групповой турнир – «Боруссия Дортмунд», «Легия», «Спортинг» (второе место в квартете после немцев). 1/8 финала – «Наполи» (3:1; 3:1). 1/4 финала – «Бавария» (2:1; 4:2 в овертайме).

Статистика: 10 матчей = 7 побед, 3 ничьих, 0 поражений;

Голы: 28 – 15;

«Идеальный» состав: Навас – Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело – Каземиро, Кроос, Модрич – Бэйл, Роналду, Бензема.

Лучший бомбардир: Криштиану Роналду – 7 мячей.

Незаменимый: Криштиану Роналду – 930 минут (10 матчей без замен).

* Единственный полуфиналист, не сумевший выиграть свой квартет на групповой стадии.

* «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу участий в полуфиналах Кубка/Лиги чемпионов с 28-ю заходами в четверку сильнейших. «Бавария», которую выбил «Королевский клуб», играла на этой стадии 18 раз, «Барселона» - 16. У «Милана» 13 заходов, по дюжине – у МЮ и «Ювентуса», у других клубов меньше десяти.

* «Мадрид» установил рекорд, выйдя в полуфинал в седьмой раз подряд. Предыдущее достижение принадлежало «Барселоне», которая входила в четверку сильнейших команд Лиги чемпионов с 2008 по 2013 годы.

* «Сливочные» сохраняют шанс стать первым клубом в эру Лиги чемпионов, которому удастся защитить свой титул.

Что поможет «Реалу» выиграть ЛЧ? В распоряжении Зинедина Зидана самый звездный состав среди всех полуфиналистов, причем «Реал» - единственная команда со свежим победным опытом в Лиге чемпионов (многие игроки текущего созыва причастны к победам 2014 и 2016 годов). «Мадрид» привык быть на вершине и знает секрет успеха в полуфиналах и финале.

«Атлетико» (Мадрид)

Место в рейтинге УЕФА: 4;

Результат предыдущего розыгрыша: финалист;

Предыдущий полуфинал: в сезоне 2015/2016 против «Баварии» (1:0; 1:2);

Максимальное достижение в Кубке/Лиге чемпионов: финалист (трижды);

Количество участий в полуфиналах: 5 (включая нынешний розыгрыш);

Статистика предыдущих полуфиналов: 3 выхода в финал, 2 вылета.

Текущий розыгрыш

Соперники: групповой турнир – «Бавария», «Ростов», ПСВ (первое место в квартете). 1/8 финала – «Байер» (4:2; 0:0). 1/4 финала – «Лестер» (1:0; 1:1).

Статистика: 10 матчей = 7 побед, 2 ничьих, 1 поражение;

Голы: 13 – 5;

«Идеальный» состав: Облак – Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис – Габи, Коке, Сауль, Феррейра-Карраско – Гризманн, Гамейро/Торрес/Корреа.

Лучший бомбардир: Антуан Гризманн – 5 мячей.

Приняли участие во всех 10 матчах: Гризманн, Коке, Феррейра-Карраско, Сауль.

* «Атлетико» в третий раз за последние четыре розыгрыша достигает стадии полуфинала.

* Мадридцы выходили победителями из трех своих последних полуфиналов Кубка/Лиги чемпионов. В сезоне 1973/1974 не поздоровилось «Селтику» (2:0; 0:0); в кампании 2013/2014 был выбит «Челси» (0:0; 3:1), а год назад – «Бавария» (1:0; 1:2).

Что поможет «Атлетико» выиграть ЛЧ? Иногда опыт поражений на пути к новым свершениям даже полезнее победных воспоминаний. «Атлетико» уступил в двух финалах за последние три года и жаждет завоевать трофей. Нет команды, которая была бы объективно не по зубам «матрасникам» под командованием Диего Симеоне. Мадридцы голодны до большой победы, и у них есть все шансы, чтобы одержать ее с третьей попытки.

«Ювентус» (Турин)

Место в рейтинге УЕФА: 5;

Результат предыдущего розыгрыша: 1/8 финала;

Предыдущий полуфинал: в сезоне 2014/2015 против «Реала» (2:1; 1:1);

Максимальное достижение в Кубке/Лиге чемпионов: победитель (дважды);

Количество участий в полуфиналах: 12 (включая нынешний розыгрыш);

Статистика предыдущих полуфиналов: 8 выходов в финал, 3 вылета.

Текущий розыгрыш

Соперники: групповой турнир – «Севилья», «Лион», «Динамо» Загреб (первое место в квартете). 1/8 финала – «Порту» (2:0; 1:0). 1/4 финала – «Барселона» (3:0; 0:0).

Статистика: 10 матчей = 7 побед, 3 ничьих, 0 поражений;

Голы: 17 – 2;

«Идеальный» состав: Буффон – Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Сандро – Хедира, Пьянич – Куадрадо, Манджукич, Дибала – Игуаин.

Лучший бомбардир: Пауло Дибала – 4 мяча.

* Единственные команды, не проигрывавшие в текущем розыгрыше Лиги чемпионов – это «Ювентус» и «Реал».

* «Старая Синьора» фантастически надежно играет в обороне, пропустив всего-навсего 2 гола в 10-ти встречах. В плей-офф Лиги чемпионов «Ювентус» и вовсе не пропустил ни разу в четырех матчах против «Порту» и «Барселоны». Таким достижением никто другой из полуфиналистов похвастаться не может.

* У «Юве» прекрасная статистика в полуфиналах Кубка/Лиги чемпионов: 8 выходов в финал на 11 полуфиналов (73%).

Что поможет «Ювентусу» выиграть ЛЧ? Отменно выстроенная сбалансированная игра, о которой все сейчас говорят. Победный «Ювентус» народился на свет не в противостоянии с «Барселоной», хотя оно и выписало подтверждение возможностей команды Аллегри. «Юве» сейчас в самом соку, команда блестяще готова и идеально сбалансирована, а тренер учтет опыт двухлетней давности, когда туринцы добрались до финала.

«Монако»

Место в рейтинге УЕФА: 30;

Результат предыдущего розыгрыша: вылет в раунде плей-офф от «Валенсии» (непопадание в групповой турнир);

Предыдущий полуфинал: в сезоне 2003/2004 против «Челси» (3:1; 2:2);

Максимальное достижение в Кубке/Лиге чемпионов: финалист (2004);

Количество участий в полуфиналах: 4 (включая нынешний розыгрыш);

Статистика предыдущих полуфиналов: 1 выход в финал, 2 вылета.

Текущий розыгрыш

Соперники: групповой турнир – «Байер», «Тоттенхэм», ЦСКА (первое место в квартете). 1/8 финала – «Манчестер Сити» (3:5; 3:1). 1/4 финала – «Боруссия Дортмунд» (3:2; 3:1).

Статистика: 10 матчей = 6 побед, 2 ничьих, 2 поражения (без учета квалификационной стадии);

Голы: 21 – 16;

«Идеальный» состав: Субашич – Сидибе, Жемерсон, Глик, Менди – Фабиньо, Бакайоко, Бернарду Силва, Лемар – Мбаппе, Фалькао.

Лучшие бомбардиры: Килиан Мбаппе и Радамель Фалькао – по 5 мячей.

* «Монако» стал первым клубом, которому удавалось забить по 3 гола в четырех подряд матчах плей-офф Лиги чемпионов.

* 18-летний нападающий Мбаппе забил 5 из 12 голов «Монако» в плей-офф ЛЧ. Килиан отличился во всех четырех матчах игр на вылет.

Что поможет «Монако» выиграть ЛЧ? Потенциал «Монако» раскрывается по ходу сезона, возможности команды Леонарду Жардима изучены хуже всего, да и сами монегаски, наверное, не до конца осознают свои возможности. Но при этом всегда стремятся к максимуму. У «Монако» нет опыта и россыпи состоявшихся звезд, но эта команда способна сотворить сенсацию на кураже и нежелании признавать авторитеты. Монегаски меньше думают, но больше делают.