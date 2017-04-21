Команда прогресса. Заставили себя уважать!

В новом туре они снова будут доказывать, что не хуже Акинфеева, Березуцких, Глушакова и Смолова – «Соккер.ру» рассказывает о Ильине и его коллегах по хорошему футболу.

Вратарь

Андрей Лунёв («Уфа», «Зенит») – самый мощный скачок

Где был? Случайно оказался третьим вратарем «Уфы», до этого играл в «трясине», знали его только коллекторы банков – набрал кредитов, когда играл за команду, где «забывали» платить зарплату.

Чего добился? Места в основе большого клуба. Зарплата в «Зените» позволила забыть о кредитах. Но куда интереснее, что в «Уфе» и новой команде Андрей очень часто спасает и как вратарь перспективен. До зимы собирал по 3.7 сэйва за игру, теперь показатель – 3 спасения, что для «Зенита» - много. Надо критиковать оборону Луческу, но их голкипер смотрится хорошо. Если навести порядок, то рослый Лунев может закрепиться и составить серьезную конкуренцию Лодыгину. Речь о хладнокровном вратаре, который способен часто собирать «сухари». Он как Дикань в лучшей форме. Не суперзвезда, но спаситель.

Защитники

Кристиан Рамирес («Краснодар»)

Где был? Не закрепился в Бундеслиге 2, играл за «Ференцварош», чего даже для пропуска в основу сборной Эквадора мало.

Чего добился? Ярко дебютировал в составе «быков», заявил, что на его теле хватает места для татуировки в честь «Краснодара». Но лучше бы хватило сил и мастерства, чтобы не только провести ряд взрывных поединков на левом краю обороны, но и превратиться в Марсело из РФПЛ. Рамиресу всего двадцать два года, он рано начал играть в футбол, но до сих пор не обзавелся отличительной чертой сильного мастера – стабильностью. Талантливый игрок, но будет в тренде, только если чаще станет выдавать такие матчи, как против «Фенербахче».

Георгий Джикия («Амкар», «Спартак»)

Где был? На подхвате у реальных пацанов из Дзержинска – играл в ФНЛ. Воспитанник «Локомотива» вряд ли мечтал летом прошлого года, что из «Амкара» так быстро попадет в «Спартак».

Чего добился? Претендует на чемпионский титул в составе московского гранда и имеет характеристики, которые делают его похожим на классического итальянского центрального защитника порой сильнее, чем самого Боккетти. А если серьезно, то у Георгия Тамазовича не только за год прыжок из ФНЛ в сборную России – уже был в расширенной обойме, но и заметный игровой прогресс. Не просто удивил, но и зиму провел плодотворно. Каррере явно нравится универсализм, хорошие физические данные и темперамент москвича с грузинскими корнями. Если вырастет российский Каладзе – никто против не будет, верно ведь?

Миха Мевля («Ростов») – подарок от Бердыева

Где был? Капитанил в «Динамо» из Бухареста, и хотя Мевлю хвалили до приезда в «Ростов», его удалось заманить в команду без денег и заметно «прокачать» в еврокубках.

Чего добился? Заработал на дом, родил дочь, превращает в деревья нападающих соперников, сыграл с «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» - прошел школу выживания. И раньше был неплох, но сейчас намного лучше. Говорит, румыны даже устроили митинг против ухода капитана «Динамо». Но точно не будут злиться, если ближайшим летом Мевля окажется в серьезной команде из топ-5. Как любой защитник, Миха допускает ошибки, но он как Чорлука, только молодой и без проблем со здоровьем – такому парню, как словенец, будут открыты после работы с Бердыевым многие двери. Посмотрим, как завтра сыграет со «Спартаком», ведь «Ростову» хочется после ничьих победить.

Виктор Васин («Уфа», ЦСКА)

Где был? До «Уфы» - кис на скамейке ЦСКА, теперь – в основе армейского клуба, играл за сборную России, чего не делал после дебюта много лет.

Чего добился? Во-первых, провел прекрасные полгода в составе «Уфы» - и команде помог, и себе тоже. Во-вторых, вернулся из аренды в основу ЦСКА, а не на скамейку. Черчесов не очень хороший тактик, поэтому пока Васин не пригодился сборной, но Виктор прошел даже более впечатляющий путь, чем Кутепов. Илья из основы «Спартака» с ошибками добрался до того же стартового состава, поработав над своими минусами. А Васин полностью изменился. Хотя был примером того, что лимит делает с небесталанными парнями. Не великий защитник, но добротный. Мог бы играть чаще – закисал на скамейке. Хорошо, хоть теперь получил шанс себя показать - стало на одного центрбека в обороне Акинфеева больше.

Полузащитники

Роман Зобнин («Спартак») – универсал сезона

Где был? Вылетел в ФНЛ в конце прошлого сезона с «Динамо», а сейчас идет первым в РФПЛ. Кроме того, не был универсалом, хотя и тогда старался, а не отбывал номер.

Чего добился? Из потенциального игрока ротации стал важнейшей фигурой в составе лидера сезона. Казался талантливым парнем, а теперь реализует потенциал быстро и четко. Забил больше, сыграв пока меньше минут, чем сезоном ранее, отдает немало полезных передач, играет сильнее в отборе, перепробовал кучу позиций и почти всюду доказал, что уместен. Явно один из любимчиков Карреры, причем заслуженных – бывший динамовец прибавляет. Причем даже когда не по числам – хотя стал точнее пас, выросла нацеленность на ворота, в два раза поднял количество передач под удар напарников, то по смыслу. В «Спартаке» Зобнин стал универсальным солдатом. Играл, не поверите, на восьми разных позициях, и в сборной России тоже засветился.

Аяз Гулиев («Анжи»)

Где был? Воспитанник «Спартака» играл во второй команде, даже не мечтая в двадцать лет об основе – стандартная история для академии «красно-белых».

Чего добился? Появления в основе у Григоряна и очень мощного как для двадцатилетнего парня в центре поля дебюта. Гулиев стал героем матча против «Оренбурга» - отдал голевую передачу, потом достойно дрался с «Зенитом» на выезде – сыграл успешнее, чем Хави Гарсия и Эрнани вместе взятые. Гулиев умеет сработать жестко, может отдать хорошую передачу – хотя над точностью пасов надо работать. Рост не позволяет выигрывать все верховые мячи, но если Гулиев будет смотреть на Вернблума и Фернандо – через пару лет получим очень интересного хавбека уже не для молодежной сборной России.

Александр Головин (ЦСКА)

Где был? На скамейке ЦСКА – в прошлом сезоне 6 из 17 поединков начал на лавке. Головин был талантливым, но уж точно не являлся важным и главным в схемах армейцев.

Чего добился? Твердого места в основе ЦСКА – 23 поединка и все с первых минут. Слуцкий и Ганчаренко начали считаться с важностью Александра, пусть этому и способствовала дисквалификация Еременко. Теперь Головин и важен, и хорошо играет. Повысил точность передач, работая даже выше по схеме порой. Завязывает на себе игру, чаще бьет по воротам – хотя результативность надо поднимать, ведь Головин не Иньеста, чтобы ограничиваться гениальными промежуточными решениями в атаке. Стал сильнее в обороне, создает больше моментов, в четыре раза чаще обыгрывает соперников, отдает много передач, причем как коротких, так и дальних. Растет хавбек!

Алексей Миранчук («Локомотив»)

Где был? Зимой был на грани ухода в другой клуб, в центре скандала из-за условий контракта с «Локомотивом» и в двадцать один год в статусе одного из лучших молодых игроков России осенью не радовал на поле.

Чего добился? Становится более зрелым. Свершилось! Сидел на печке в первом круге, а теперь проснулся. Устроил скандал с подписанием контракта – успокоился, не пошел в «Зенит» и от этого выиграл больше, чем Молло, который провел ударный первый круг, а во втором оказался на скамейке в Санкт-Петербурге. Миранчук после зимы стал играть сильнее и грамотнее. Конечно, ему до сих пор надо смотреть на Кокорина и не повторять за Александром – во всех смыслах, но пошли ассисты, можно добавить голов – получится приличный прибавляющий футболист. Алексей разочаровал – вероятно, по вине агента, а теперь очаровывает, приятная история.

Нападающие

Владимир Ильин («Урал») – настрой сезона

Где был? Из трясины выбрался в состав «Кубани» из ФНЛ, но не выходил в финал Кубка России и не был человеком, за игрой которого будет следить тренер сборной страны.

Чего добился? Первой популярности – Владимир оказался позитивным парнем, который эмоционально реагирует на голы и успехи «Урала». Немного настораживает, что уроженец Петербурга порой на словах пытается быть похожим на капитана «Зенита» - не лучший пример для подражания в этом плане для создания репутации, но на поле Ильин хорош. Для парня, который заявил о себе накануне 25 дня рождения, а начинал с самых низов, важно пахать, чтобы быть замеченным сборной. Ильин не Смолов, как порой сравнивают, но хорош на втором этаже и подвижен. Завтра на «Крестовском» должен рвать – играет против «Зенита» в родном городе!

Кристиан Паскуато («Крылья Советов»)

Где был? Нападающий «Ювентуса» десять раз за девять лет отправлялся в аренды, «Крылья Советов» - 12-й клуб в жизни воспитанника туринцев.

Чего добился? Места в составе «Крыльев Советов». И хотя там есть конкуренты, Паскуато для игрока, который недавно скакал между «Пескарой» и «Ливорно», смотрится неплохо, и по меркам РФПЛ – сильный форвард. Возможно, ему не хватает концентрации и выносливости, но талант имеется, если «Ювентус» удивительным образом столько лет сохраняет с ним деловые отношения. Кристиану двадцать семь лет, он опытный игрок, его 4 мяча и 4 голевые передачи помогают «Крыльям Советов» в борьбе за спасение. Как видите, прибавить может даже футболист, которому давно не двадцать, было бы желание.

Главный тренер

Массимо Каррера («Спартак»)

Где был? За спиной у Конте в «Ювентусе» и сборной Италии – интересная работа, но не самая публичная и не главным тренером.

Чего добился? Вернул в «Спартак» эмоции, тактику, игру в защите. Вернул «красно-белым» везучесть – побеждают, словно не было пятнадцати лет мучений. Коллектив сформировался, футболисты прогрессируют – прибавили Зе Луиш, Комбаров, Кутепов, Глушаков, Зобнин и многие другие. «Спартак» идет первым, почти не проигрывает, собирает победы, заметно превосходит преследователей по набранным очкам – на 10 пунктов ЦСКА, и на 11 пунктов – «Зенит». Это успех, пускай главные матчи сезона для Карреры – впереди.

Зрелый прогресс года. Мануэль Фернандеш («Локомотив»)

Старого пса новым трюкам не научишь? Смотря кто тренер. В прошлом сезоне Фернандеш сыграл 172 минуты – без голов и передач, в этом может сыграть в десять раз больше, уже забил 4 мяча, отдал 6 передач, стал лидером «Локомотива» и работает красиво. В тридцать один год от Фернандеша уже не ждешь, что будет сильнее стараться, больше бегать или прибавит в объеме черновой работы, но мастер есть мастер – точные передачи, красивые голы. Прогресс Миранчука тоже отчасти на совести португальца, помогает Алексею.

Самые крутые из юных. Доминик Динь («Урал», 19 лет) и Иван Обляков («Уфа», 18 лет)

В России 18 футболистов моложе двадцати лет появлялись на поле в этом сезоне. Для сравнения – в Бундеслиге 22, и они играют намного чаще и более заметную роль, в Серии А – 30 человек и есть Доннарумма, у которого 32 поединка. Как видите, лимит работает! А если серьезно, то больше половины матчей сыграли только два юных парня из российских клубов. Словенец Динь в одних матчах очень хорош, в других – как против «Терека» играет. Обляков работает ровнее, но Семаку хорошо бы найти для него правильное место на поле – парень однозначно талантливый.

Мерило прогресса. Александр Кокорин («Зенит»)

За сезон формулу Игонина «Кокорин – уровень РФПЛ» повторяли все, кому не лень. И добавляли «Кокорин играет на своем уровне». Не играет! Луческу еще ляпнул недавно, что по объему Александр очень хорош и прибавил. Манипуляция чистой воды. Факты говорят другое. «Прогресс» тут мнимый. Цифры на стороне болельщиков, которые интуитивно выставляют другие оценки. Забил четыре мяча в РФПЛ? За «Динамо» в восьми матчах было столько же!

Отдал три голевые передачи? Немного для парня, который дважды за матч теряет мяч, подставляя «Зенит» под контратаки. Да и с игрой один в один с защитниками печаль – что в прошлом сезоне, что сейчас. А в «Динамо» Кокорин обыгрывал соперников в три раза чаще! Да, старается, да, место в основе гарантирует лимит. Но остается одним из самых медлительных и нетехничных нападающих РФПЛ. В этом беда. В этом изъян, с которым сложно, но можно работать. А вот рассказывая, что нынешний Кокорин – «уровень РФПЛ» или игрок для основы «Зенита» и сборной, унижают всех перечисленных выше.

При этом Александр – лакмусовая бумажка для оценки хоть Джикии, хоть Ильина, независимо от позиции. Есть десяток работающих над собой ребят, а есть Кокорин. Ему его козыри штаб Луческу не объяснил, но не стоит ставить крест на внутренних резервах российского футбола, привирая, что если уж в «Зените» не могут развить Кокорина – все пропало. Что там, Александр мог стать сильнее даже в ФНЛ, играя в паре с Панченко! Но в «Зените» его как футболиста гробят, и он сам себя гробит вдвойне. Одновременно, Кокорин отлично оттеняет прогресс других. Джикия, Головин или Зобнин намекают, что зима рано или поздно уступает дорогу весне.