Черчесов и конфликты. Споры и раздоры

В сборной России разгорается конфликт, который главному тренеру будет непросто потушить. «Соккер.ру» напоминает, что ссоры для Черчесова – неотъемлемая часть работы.

Черчесов против Титова и Калиниченко в «Спартаке»

Черчесов возглавил «Спартак» в 2007 году, причем нужно сказать пару слов о событиях, предшествующих этому назначению. Генеральным директором в ту пору был Сергей Шавло, который, как и нынешний тренер сборной России, существенную часть карьеры провел в Австрии, а главным тренером – Владимир Федотов. Черчесов сначала пришел на пост спортивного директора, а через год встал у руля команды. И тут же назвал свою предыдущую должность «ненужной». Расставание с Федотовым получилось некрасивым и пошатнуло здоровье Владимира Григорьевича. Тем временем, Черчесов взбодрил «Спартак» и выиграл «серебро» чемпионата России. Однако в следующем сезоне тренер стал утрачивать контроль, и после поражения 1:5 от ЦСКА решил самоутвердиться, назначив виновниками опытных футболистов Титова и Калиниченко.

Егор и Максим отправились в дубль «не потому, что играли хуже всех, а из-за того, что капитан и его заместители несут ответственность за командный дух на футбольном поле, а он был не на высоте». Разжалованный вместе с ними бразилец Моцарт скоро вернулся в основу, а вот Титов и Калиниченко «Спартак» покинули. Впрочем, аналогичная участь постигла самого Черчесова через месяц, когда он проиграл киевскому «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов 1:4. Но два старожила и лидера далеко не в критичном для футбола возрасте (Калиниченко было 29 лет, Титову – 32) к тому времени уже покинули московский клуб из-за тренера, посчитавшего, что они засиделись в «Спартаке» и должны сменить обстановку ради новых эмоций. Находить общий язык с игроками и поддерживать благоприятную атмосферу в коллективе – эти тренерские задачи Черчесов трактует по-своему.

Черчесов против Маурисио в «Ахмате» (бывшем «Тереке»)

Посидев пару лет без работы и поучаствовав в авантюре под названием «Жемчужина-Сочи», Черчесов пришел к работе в «Тереке», где тоже принялся за воспитание «детишек, которые иногда шалят». По слухам, нынешний полузащитник «Зенита» был отчислен из общей группы, потому что устал от постоянных нападок главного тренера и подумывал о смене клуба. Маурисио был оштрафован, пять дней работал в одиночестве, но потом ситуация как-то уладилась, и бразилец во время назначения Черчесова главным тренером сборной России даже говорил, что это «неплохой кандидат на столь ответственную работу», хотя намекал на существование более подходящего варианта.

Стоит напомнить и о нетривиальном уходе Черчесова из «Ахмата» после первого в истории клуба финиша в верхней половине турнирной таблицы РФПЛ. Слово Рамзану Кадырову: «Я, как почётный президент футбольного клуба „Терек“, считаю Черчесова хорошим заслуженным тренером и уже озвучил ему ранее наше желание продлить с ним контракт, но Черчесов не выполнил задачу пробиться в еврокубки. Не смог настроить команду на победу в решающей игре с „Мордовией“. Сказал команде зачем-то, что главное не еврокубки, а попадание в восьмерку и получение премиальных. Я такого не понимаю. Кроме того, оскорбил молодого Тагилова. Футболист первый раз вышел на поле, уходя, протянул тренеру руку, а он посмотрел на нее и сказал: „Потом пожму“. Что это за поведение такое? Я вообще не хотел все это озвучивать. Предложил Черчесову: „Давай проводим тебя с почетом, накроем стол с национальной кухней“. Он встал – ушел, не захотел. И вообще начал ерундой заниматься. Тогда я решил все это обнародовать. На этом наши пути с этим тренером расходятся. Мы желаем ему удачи в дальнейшем».

Черчесов против Пеева и Сиракова в «Амкаре»

Новый клуб – новые ссоры. Причем заметьте, что Черчесов зачастую недоволен игроками возрастными и авторитетными. Станислав Саламович – мастер обтекаемых формулировок в разговорах с прессой, которой он поведал, что у болгарских ветеранов «Амкара» «конфликт с самими собой» и «внутренний дисбаланс». Прозвучало даже резкое заявление, что Пеева и Сиракова в пермском клубе больше не будет, так как они сами в личном разговоре убедили Черчесова, что он им не доверяет и не считает за футболистов. Таким же неожиданным получилось возвращение Георги и Захари к работе с основой. Станислав Саламович сказал, что посмотрел их работу на тренировках дубля, отметил запредельную самоотдачу и еще раз поговорил как старший товарищ, а в ответ услышал: «Мы готовы!» Впрочем, по другой версии, не обошлось без ультиматума со стороны руководства «Амкара», который не мог и не может себе позволить так запросто терять квалифицированных и, к тому же, преданных игроков.

Черчесов против Игоря Денисова в «Динамо»

У Денисова, как и Черчесова, есть своя внушительная история конфликтов, поэтому рано или поздно эти двое должны были устроить междусобойчик. Разные источники докладывают по-разному, но смысл один: Игорь выразил недовольство решениями тренера (то ли отсутствием на поле Юсупова, то ли присутствием Ротенберга), нарвался на встречный призыв к субординации, после чего обозвал Черчесова клоуном. Позже Станислав Саламович рассказал свою версию конфликта: «Он допустил пару неподобающих выходок. Рассуждал, кто должен играть, кто не должен, а после игры с „Локомотивом“ не пожал мне руку. Сказал, что ни за тренера, ни за человека меня не считает, что я для него больше не существую. Я попросил: повтори. Он повторил. Так тому и быть, раз Денисов больше не хочет видеть тренера и человека Черчесова». Эта история перенеслась и на сборную, которой Игорь в свете проблем в центре поля мог бы пригодиться. Но Черчесов физически не может вызвать Денисова, так как не существует для него.

Черчесов против футболистов сборной России

Безусловно, всему написанному верить нельзя ни в коем случае. Впрочем, как и верить в убедительные цепочки совпадений. Дзюба провел в сборной при Черчесове один матч, а после вылета с Кубка Конфедераций соорудил не очень умный «месседж» вместе с Кокориным. Василий Березуцкий, принявший капитанскую повязку и собиравшийся играть до ЧМ-2018, внезапно «приостановил» международную карьеру. Алан Дзагоев во время Кубка Конфедераций забивает красивые мячи на тренировке ЦСКА, а Игорь Акинфеев якобы пригрозил Черчесову уходом из сборной в присутствии свидетелей. Приплетен в соответствующем инсайде был и Федор Смолов, но его агенты дали оперативное опровержение со словами «чушь» и тремя восклицательными знаками. Конечно, футболисты не ангелы. Можно даже допустить, что каждый, кто недоволен Черчесовым, неправ. Однако когда конфликты достигают критической массы, виноват все равно тренер, допустивший разброд и шатания. Дипломатические качества Станислава Саламовича вызывали опасения во время назначения его тренером сборной, а сейчас эти опасения, похоже, сбываются. А может быть, все это чушь? В любом случае, информация к размышлению получена.