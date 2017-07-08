Состав будущего. Проект «„Барселона“-2021»

На днях Лео Месси продлил контракт, и нелепые слухи о возможном переезде в Англию наконец-то закончились. Если говорить о других игроках, то целый ряд футболистов может стать реальным приобретением, а не очередной выдумкой журналистов.

Последние два сезона руководители «блаугранас» чудили с выгодными вложениями в «перспективных футболистов». А позже стало ясно, что такие игроки, как Пако Алькасер, Люка Динь, Самюэль Умтити, Алеш Видаль и даже переехавший в Каталонию в 2014 технарь Жереми Матьё порой с ролью подмены не всегда справлялись. Однако проблема «Барсы» в будущем коснется игроков основы. Ведь незаменимые на сегодняшний день звенья команды мечты вскоре столкнутся с проблемой преклонного возраста - всего через несколько лет им придется сказать большому футболу «прощай».

Недавно журналист одного из самых авторитетных мировых спортивных изданий из Сан-Франциско (Bleacher Report, если кто не в курсе) выдвинул свою версию смены поколений до 2021 года и создал стартовый состав будущего, где возрастные футболисты ушли в сторону, а те, кто пришли на их место, могли бы удачно заменить легенд «сине-гранатовых».

Пауло Дибала вместо Луиса Суареса

Сейчас уругваец является одним из лучших форвардов в чемпионате Испании. С момента переезда в Каталонию Луис стал практически незаменимым игроком стартового состава. Но на данный момент ему уже 30 лет, и нетрудно посчитать, что в 2021 нападающему стукнет 34 года. Если бы речь шла про игроков обороны, то этот возраст мы бы назвали вполне приемлемым. Но для атакующего многовато будет. А вот Дибале к тому времени исполнится всего-то 27 лет. В стан «сине-гранатовых» он может прийти, набравшись опыта, которого у него пока что для больших игр недостаточно. Связка с другим широко известным аргентинцем и Неймаром смотрелась бы просто замечательно. И если сам футболист говорит, что пока не думает насчет своего будущего и наслаждается игрой за «Ювентус», то его многие партнеры (не только из Турина) уверены в том, что Дибале когда-то придется уехать из Италии, чтобы реализовать весь свой потенциал.

Марко Верратти вместо Андреса Иньесты

Руководители ПСЖ говорят, что «Барселона» зря теряет время, пытаясь приобрести итальянца. Но как бы они не отнекивались, придет то время, когда игрок сам попросит отпустить его, поскольку на данный момент для многих футболистов (конечно же, не для всех) оказаться в «Реале» или «Барселоне» - это предел мечтаний. А если уж сам Хави говорит о том, что Марко ему по душе, и прогнозирует итальянцу успех в Каталонии, то здесь уже и раздумывать полузащитник долго не будет. Если Вератти окажется в «Барселоне» в 2021 году, то на тот момент ему будет 28 лет – самое оно для игрока его амплуа. Уже в прошлом году Иньесту берегли на ответственные матчи, так как 33-летний волшебник уже не может тянуть центральную ось весь сезон, а болельщикам «Барсы» лучше вообще не думать, сколько ему исполнится в 2021.

Карлес Аленья вместо Ивана Ракитича

«Что? Какой еще Аленья? Это кто-то из багажника Аленичева?» - такими вопросами могут задаться многие из вас. Чтобы вы сэкономили время на поиске в Википедии, скажу, что это воспитанник «Барсы», играющий сейчас за «Барселону B». Поклонники, которые следят за его выступлениями, дали футболисту прозвище - Марадона из кантеры. Сейчас ему только 19 лет, но руководители клуба дали понять, что в будущем они видят в нем игрока основы первой команды. В конце июня он продлил контракт, а его сумма отступных в случае перехода в основную команду уже сейчас составляет 75 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел там 3 встречи (ну так, под премии выходил, на 14 минут в сумме), а также 56 тренировок с коллективом Луиса Энрике. Сам же бывший наставник «блаугранас» напутствовал таланта, чтобы тот не обнадеживал себя и не переоценивал свою роль в команде. Как сообщил сам Аленья позже, он благодарен за эти слова, так как они заставляют больше работать над собой.

В 2021 ему будет 23, а Ракитичу 33, и хорват также, как сейчас Иньеста, не сможет отыгрывать все поединки за сезон. А раз «Барса» любит делать звезд из своих воспитанников, то подобную судьбу можно пророчить и 19-летнему испанцу. Неспроста пресса в Каталонии говорит о том, что со временем он будет очень полезен в центре поля.

Эктор Бельерин на позицию правого защитника

Именно с этой зоной у подопечных Луиса Энрике в прошлом сезоне были проблемы. Интересно, каким образом Вальверде будет укреплять данную позицию, ведь Жереми Матьё и Люка Динь – главные претенденты на то, чтобы покинуть команду летом. Многие прогнозируют, что Эрнесто будет использовать Алейша Видаля (за которого «Интер» готов немало заплатить) или возьмет из дубля Сержи Паленсию (весьма спорное решение).

Бельерину сейчас 22 года, но он уже добился немалого. В начале июня в Англии разговаривали о том, что правый защитник «Арсенала» хочет переехать в Каталонию, что он якобы оповестил об этом руководство «канониров». Если это окажется правдой, то усиление состава молодым игроком такого уровня «Барсе» пойдет только на пользу.

Эмерик Ляпорт вместо Жерара Пике

К 2021 году в MLS появится клуб «Майами», куда, скорее всего, Дэвид Бекхем позовет на тот момент уже 34-летнего защитника. Сам игрок оповестил всех о своем намерении уйти со сборной после чемпионата мира, а значит, он уже сейчас осознает, что играть на высоком уровне ему осталось не долго. В любом случае, через 4 года он не будет тянуть уровень «Барселоны». Поэтому можно предположить, что Эрнесто Вальверде по старой дружбе попробует пригласить баска Эмерика Ляпорта к себе уже в этом сезоне.

Многие могут задаться вопросом: «Почему в этом списке нет Месси, которому уже 30?» Все дело в том, что просто невозможно узнать в какой форме будет футболист такого уровня, и что он решит для себя в 2021 году. А это именно тот год, когда закончится его новый контракт. Может, Лео решит задержаться в Каталонии еще на несколько сезонов и в 34, и в 35 лет сможет радовать нас своей игрой.