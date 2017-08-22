Тренер «Янг Бойз»: «Акинфеев — вратарь топ-уровня, который может в любое время ошибиться»

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22 августа 2017, 18:53

Главный тренер «Янг Бойз» поделился ожиданиями от ответного матча квалификационного плей-офф Лиги чемпионов против ЦСКА. Напомним, что встреча в Швейцарии закончилась победой «армейцев» со счетом 1:0.

«ЦСКА — это очень хорошо сыгранная команда. Мы это видели в Берне, поэтому будем стараться сыграть максимально хорошо. Конечно, соперник является фаворитом, но мы сделаем все возможное, чтобы выступить наилучшим образом. Не могу сказать, как мы будем играть, но, учитывая результат первого матча, будем от него исходить, ситуация такова, что мы должны атаковать и забивать голы, но я не знаю, как и когда.

Игорь Акинфеев — вратарь топ-уровня, который может, как и любой другой, в любое время допустить ошибки. Наша задача — заставить его ошибиться. Кроме того, я знаю Алана Дзагоева, Александра Головина, Витиньо, атакующие возможности Георгия Щенникова и Марио Фернандеса, которые будут агрессивнее».