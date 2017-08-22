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Тренер «Янг Бойз»: «Акинфеев — вратарь топ-уровня, который может в любое время ошибиться»

22 августа 2017, 18:53
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг БойзМатч завершен

Главный тренер «Янг Бойз» Адольф Хюттер поделился ожиданиями от ответного матча квалификационного плей-офф Лиги чемпионов против ЦСКА. Напомним, что встреча в Швейцарии закончилась победой «армейцев» со счетом 1:0.

«ЦСКА — это очень хорошо сыгранная команда. Мы это видели в Берне, поэтому будем стараться сыграть максимально хорошо. Конечно, соперник является фаворитом, но мы сделаем все возможное, чтобы выступить наилучшим образом. Не могу сказать, как мы будем играть, но, учитывая результат первого матча, будем от него исходить, ситуация такова, что мы должны атаковать и забивать голы, но я не знаю, как и когда.

Игорь Акинфеев — вратарь топ-уровня, который может, как и любой другой, в любое время допустить ошибки. Наша задача — заставить его ошибиться. Кроме того, я знаю Алана Дзагоева, Александра Головина, Витиньо, атакующие возможности Георгия Щенникова и Марио Фернандеса, которые будут агрессивнее».

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Все комментарии
Серёга за ЦСКА
Серёга за ЦСКА
23 августа 2017 в 09:02
Ух скольких игроков ЦСКА назвал, а перед первой игрой отмечал только одного. Делает выводы.
777dimon86
777dimon86
22 августа 2017 в 23:06
Как бы не глумились над Игорем "родные" российские болельщики, но его знают во всем мире и всегда положительно оценивают его игру и это факт!
artsinalex
artsinalex
22 августа 2017 в 21:37
Переводится это так!!!
Ихарь добротный вратарь, который любит устанавливать рекорды в ЛЧ.
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
22 августа 2017 в 21:27
Исторически Адольфам в России не везет ))
SHMEL
SHMEL ответ RDeanW (раскрыть)
22 августа 2017 в 21:03
    SHMEL
    SHMEL
    22 августа 2017 в 21:01
    А сквозь строк сквозит:"Нам не на что рассчитывать в Москве..."
    Тажутин Артур
    Тажутин Артур
    22 августа 2017 в 20:43
    Ну если только в нападении Нуху поставить, забивной игрок.
    Absinthe2
    Absinthe2
    22 августа 2017 в 20:16
    Тонкий юмор) Но коням удачи!
    вованыч 80
    вованыч 80 ответ RDeanW (раскрыть)
    22 августа 2017 в 20:15
      вованыч 80
      вованыч 80
      22 августа 2017 в 20:13
      Я бы на месте этого тренера с таким Именем поостерегся бы ехать в россию))))
      RDeanW
      RDeanW
      22 августа 2017 в 20:06
      игорян поймал волну, хочет на стадии отборочных другой рекорд поставить - по сухарям) ну а в группе свой основной продолжить)
      Дед Мазая
      Дед Мазая
      22 августа 2017 в 19:46
      Акинфеев номер один в России. ЦСКА завтра победы...
      albucid
      albucid
      22 августа 2017 в 19:43
      Вратарь топ-уровня! Эко он загнул, раньше о таких говорили вратарь-дырка.
      ДСА
      ДСА
      22 августа 2017 в 19:42
      Идеальное определение Игоря, только в матчах с сильными командами.
      Дмитрий Аександров
      Дмитрий Аександров
      22 августа 2017 в 19:36, ред.
      Акинфеев никогда не ошибается, он просто штампует рекорды имени самого себя.
      Миша Вилков
      Миша Вилков
      22 августа 2017 в 19:34
      Поговорите до игры!
      Альберт Шестернев
      Альберт Шестернев
      22 августа 2017 в 19:27
      Ожидают ответный автогол Игоря))))

      Ну ждите, ждите)))
      Levadia
      Levadia
      22 августа 2017 в 19:16
      Короче,ждут от Игоря ошибки.
      Завтра увидим,что получится.
      Kurt Bekelman
      Kurt Bekelman
      22 августа 2017 в 19:03, ред.
      Ждать ошибки Игоря? Ну ждите ))) Уверен, что он вам даже шанса не даст))))
      Ждуны
      Balbes77773
      Balbes77773
      22 августа 2017 в 19:01
      "Белой завистью" завидую нашим,кто завтра будет на матче!..не имею возможности..Оле-оле-ЦСКА!!
      KnowSoccer
      KnowSoccer
      22 августа 2017 в 18:57
      Завтра иду на игру! Чтобы не подвели! а Адольф умеет разбирать игру, поэтому нужно быть внимательнее!
      ЦСКА ВПЕРЕД
      MaX10
      MaX10
      22 августа 2017 в 18:55
      Сам то понял что сказал
      Гость
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