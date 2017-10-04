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Наставник сборной Косово: «Украина – физически самая сильная команда после Италии»

сегодня, 05:03
КосовоКосово-:-УкраинаУкраина06.10.2017 в 21:45 Не начался

Главный тренер сборной Косово Альберт Буньяки поделился ожиданиями от предстоящего матча с Украиной в рамках квалификации чемпионата мира 2018 года:

«Украина представляет собой очень сильную сборную, которая после Италии, вероятно, является самой подготовленной в физическом плане командой. Мы очень хорошо смотрелись против них в первом поединке. Мы знаем возможности сборной Украины, но приложим все усилия.

Украина, как и Исландия, осознаёт важность этого матча, ведь ничьи им будет недостаточно. Это означает, что они обязательно будут играть на победу, так что матч будет открытым. Мы должны быть осторожными, ведь это очень опасный соперник. Очень важно хорошо провести начало встречи».

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