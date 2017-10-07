Бышовец: «Отставка Калитвинцева была неизбежна»

Заслуженный Тренер СССР Анатолий Федорович Бышовец поделился мыслями об увольнении главного тренера «Динамо» Юрия Калитвинцева.

«Оправданный поступок руководства. Результаты, конечно, дают основания принимать такие решения. Назначение Хохлова выглядит логично. Всё-таки он был тренером дубля. Он хорошо знаком с составом. Считаю Хохлова очень квалифицированным.

Но я был против отставки Калитвинцева. После проигранного матча с „Локомотивом“ я подумал, что правильным решением в данной ситуации – это дать поработать до конца сезона главному тренеру. Приход нового наставника был бы не уместен. Но последние события убедили руководство „Динамо“ уволить Юрия Калитвинцева. Отставка была неизбежна.

Клуб оказался в очень плачевной ситуации. Финансовые проблемы и потеря игроков – главное, что нужно решить в нынешнем „Динамо“



Напомним, что сегодня на пост главного тренера московского „Динамо“ был назначен Дмитрий Хохлов.

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