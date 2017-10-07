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Пильгуй: «Калитвинцев смог вывести „Динамо“ из трясины»

сегодня, 13:05

Бывший тренер «Динамо» Владимир Михайлович Пильгуй поделился своим мнением касательно смены главного тренера в московском клубе. 

«Я против таких решений. Причина выступлений команды не в главном тренере. Всё валить на одного человека – это не дело. Здесь был комплекс проблем. На самом деле, болельщики „Динамо“ должны быть благодарны Юрию Калитвинцеву. Он в непростое время вернул команду в Премьер-Лигу. Перед стартом ФНЛ ушло большинство игроков основного состава, но всё-таки тренер сумел придать образ игры для бело-голубых. Юрий смог вывести динамовцев из этой трясины.

А если говорить о перспективах, то они будут в первое время. Всплеск эмоций определённо придаст Дмитрий Хохлов. Всё-таки свой человек. Что могу сказать по поводу назначения спортивным директором Широкова? Спортивный человек, разбирающийся в футболе. Уверен, что это пойдёт на пользу клубу».

Пресс-служба московского «Динамо» подтвердила информацию об отставке главного тренера команды Юрия Калитвинцева. 

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