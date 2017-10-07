Булыкин: «В российской сборной наконец-то появилась конкуренция»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями о предстоящей товарищеской встрече российской сборной с Южной Кореей.

«Надеюсь, в сегодняшнем матче сборная России покажет хорошую и качественную игру. Российская команда должна порадовать своих болельщиков обилием забитых мячей в ворота Южной Кореи. Если наши футболисты покажут высокий уровень самоотдачи, то мы сможем рассчитывать на победу. Несмотря на товарищеский статус матча, игра обещает быть тяжёлой. Будет трудно забить много мячей, поэтому футболисты должны выложиться на все 120 %. На сегодняшний день в отличной форме находятся Александр Кокорин, Фёдор Смолов, Алексей Миранчук. Надеюсь, им удастся создать множество голевых моментов у ворот соперника и реализовать их.

Товарищеские матчи позволяют тренерскому штабу получить большой объём информации о футболистах. То, как игроки проявляют себя в тренировочном процессе и во время матча, позволяет сделать определённый вывод об их уровне. Люди, которые не находятся внутри команды, могут посмотреть и оценить футболистов со стороны. Но самое главное – мы можем порадоваться, что в российской сборной наконец-то появилась конкуренция»



Ранее Анатолий Бышовец также высказывался о предстоящем товарищеском матче.

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