Ройстон Дренте поступил на тренерские курсы

Бывший игрок «Реала» Ройстон Дренте намерен стать тренером и уже поступил на соответствующие курсы. 30-летний голландец проходит стажировку в «Фейеноорде». Сейчас Дренте обучается по ускоренному курсу, который на первом этапе позволит работать с молодежными командами.

Напомним, что Ройстон завершил карьеру игрока в феврале и выпустил рэп-сингл.

Дренте в свое время считался одним из наиболее перспективных голландских игроков. В 2007 году он перебрался в «Реал» из «Фейеноорда» за 14 млн евро, но в дальнейшем его карьера пошла на спад.

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