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Президент «Сьона» дисквалифицирован на 14 месяцев за нападение на телеэксперта

сегодня, 15:45
ЛуганоЛугано1 : 2СьонСьонМатч завершен

Президент «Сьона» Кристиан Константин дисквалифицирован на 14 месяцев и оштрафован на 87 тысяч евро за нападение на телеэксперта, работавшего у кромки поля.

Инцидент случился 21 сентября во время матча «Лугано» - «Сьон» (1:2). Функционер набросился на телекомментатора, эксперта и бывшего тренера сборной Швейцарии Рольфа Фрингера сразу по окончании матча, поскольку тот ранее назвал его стиль руководства клуба «сумасшедшим». Константин ударил оппонента в лицо, а затем пнул ногой, когда тот уже лежал на земле.

Теперь функционеру в течение 14 месяцев запрещено посещать любой стадион в стране в день игры чемпионата или Кубка Швейцарии, а также на поединках национальной сборной.

Напомним, что в «Сьоне» играет российский вратарь Антон Митрюшкин.

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