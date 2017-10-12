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Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 14 тур
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На время ЧМ-18 сборная Франции поселится в Истре

сегодня, 15:07

Как сообщают французские СМИ, сборная Франции определилась, где будет жить во время проведения чемпионата мира 2018. Выбор пал на базу в подмосковной Истре. Такое решение было принято с учетом нескольких факторов: отель расположен недалеко от Москвы и находится вблизи от аэропорта Шереметьево. Помимо этого, база размещена в тихом и спокойном месте, что позволит футболистам не отвлекаться во время турнира. 

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Все комментарии
LOpp
сегодня в 15:33
красивое место, водохранилище, леса, Дом2...
КЭТиК
сегодня в 15:30
Честно говоря можно вообще из Франции прилетать.
Адвокат 76
сегодня в 15:27
Нормальное местечко для себя выбрали.
alexcc2009
сегодня в 15:26
А если играть в Калининграде будут ? Или Му уже места игр распределяет втихоря)))
ermak6448
сегодня в 15:22
Там самые Красивые Девчонки Подмосковья
В пору учить французский язык...
Goal2
сегодня в 15:22
А разве сперва не узнают где будет играть команда
а уже потом выбирать базу?
Dominators
сегодня в 15:19
Значит в Ростове будет жить Гондурас , если отберется в игре с Австралией . Вангую ...
Остапчук 67
сегодня в 15:12
Очень хорошее место, французы не пожалеют.
M@nCity
сегодня в 15:11
Хороший выбор.
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