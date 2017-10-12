На время ЧМ-18 сборная Франции поселится в Истре

Как сообщают французские СМИ, сборная Франции определилась, где будет жить во время проведения чемпионата мира 2018. Выбор пал на базу в подмосковной Истре. Такое решение было принято с учетом нескольких факторов: отель расположен недалеко от Москвы и находится вблизи от аэропорта Шереметьево. Помимо этого, база размещена в тихом и спокойном месте, что позволит футболистам не отвлекаться во время турнира.

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