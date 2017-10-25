Власти Калининградской области: «Текущий результат „Балтики“ вселяет оптимизм»

Вице-премьер правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков выразил удовлетворенность результатами «Балтики» в текущем сезоне. В нынешнем розыгрыше ФНЛ клуб занимает четвертое место в турнирной таблице.

«Хотелось бы поблагодарить руководство клуба, тренерский штаб и футболистов. Впереди еще 19 матчей, но текущий результат вселяет оптимизм».

Ранее мы сообщали о том, что после ЧМ-2018 «Балтика» будет играть на новом стадионе.

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