Юрий Сёмин и «Спартак» оштрафованы на 30 тысяч рублей

КДК РФС вынес ряд решений по матчам 14-го тура чемпионата России. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны во время матча с «Краснодаром».

Также на 30 тысяч рублей оштрафован «Спартак» за то, что его фанаты во время матча с «Амкаром» использовали пиротехнику и бросали посторонние предметы на поле. Наконец, на 20 тысяч рублей оштрафован «Анжи» за то, что его болельщики скандировали оскорбительные выражения во время игры с «Арсеналом».

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