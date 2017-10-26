Юрий Сёмин и «Спартак» оштрафованы на 30 тысяч рублей

КДК РФС вынес ряд решений по матчам 14-го тура чемпионата России. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны во время матча с «Краснодаром».
Также на 30 тысяч рублей оштрафован «Спартак» за то, что его фанаты во время матча с «Амкаром» использовали пиротехнику и бросали посторонние предметы на поле. Наконец, на 20 тысяч рублей оштрафован «Анжи» за то, что его болельщики скандировали оскорбительные выражения во время игры с «Арсеналом».
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они в крови его помрут!)
они в крови его помрут!)
Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал кубковый матч со "Спартаком-Нальчик"...
- Я неоднократно говорил, что в РФПЛ больше нет такой линии нападения, как у красно-белых. Здесь футболисты быстрые, мастеровитые, самая лучшая атака в лиге. Другое дело, что помимо нападения играть должна и линия полузащиты и защиты. Должен быть контакт между всеми звеньями. Когда "Спартак" играет серьезно, он может грохнуть даже "Севилью", что мы видели. В среду было небольшое повторение матча с испанцами, потому что все-таки надо суметь забить пять мячей. ... В остальном "Спартак" - одна из лучших команд в Европе. Это мое мнение. "
Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал кубковый матч со "Спартаком-Нальчик"...
- Я неоднократно говорил, что в РФПЛ больше нет такой линии нападения, как у красно-белых. Здесь футболисты быстрые, мастеровитые, самая лучшая атака в лиге. Другое дело, что помимо нападения играть должна и линия полузащиты и защиты. Должен быть контакт между всеми звеньями. Когда "Спартак" играет серьезно, он может грохнуть даже "Севилью", что мы видели. В среду было небольшое повторение матча с испанцами, потому что все-таки надо суметь забить пять мячей. ... В остальном "Спартак" - одна из лучших команд в Европе. Это мое мнение. "
PS Семину и Локо удачи в борьбе за титул.
PS Семину и Локо удачи в борьбе за титул.