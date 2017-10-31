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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 15 тур
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Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 4 тур
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Бош уверен, что Обамеянг скоро прервет голевую засуху

сегодня, 22:02

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг привык забивать настолько много голов, что три «сухих» матча подряд воспринимаются как серьезный спад в игре габонца. Наставник «шмелей» Петер Бош перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов с АПОЭЛем отметил, что форвард обязательно скоро продолжит забивать:

«Обамеянг для нас очень важен. Когда он не забивает, то сразу становится объектом критики. 

Кто-то обязательно будет об этом говорить, но он работает, да и команда неплохо играет, предоставляет ему шансы. У любого нападающего бывают моменты, когда они не забивают один, два, три матча. Уверен, в скором времени он эту оплошность исправит». 

В последний раз футболист забивал голы 14 октября в матче Бундеслиги против «РБ Лейпцига».

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