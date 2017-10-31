Жардим: «Игроки „Монако“ меня уверили, что отдадут всё ради победы»

«Монако» пока что проваливает еврокубковую кампанию, завоевав лишь одно очко в трех первых турах Лиги чемпионов. 1 ноября команда сыграет на выезде с лидером группы G, «Бешикташем», а наставник монегасков Леонарду Жардим по-прежнему верит, что его футболисты смогут зацепиться за спасительное второе место:

«Я вчера общался с игроками и они меня уверили, что отдадут всё ради победы. Это мой четвертый год здесь. Все эти годы я верил и верю сейчас. Мы играли в полуфинале Лиги чемпионов, становились чемпионами Франции и верили. Моим игрокам нужно продолжать верить. У нас осталось впереди три игры, и они имеют большое значение.

Я помню жаркую атмосферу на стадионе „Бешикташа“, но, думаю, это лишь дополнительный стимул для моих футболистов».

Напомним, что в первой встрече «Монако» уступил турецкому клубу дома со счетом 1:2.

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