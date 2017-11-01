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Лига чемпионов 2017/2018, 4 тур
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22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор
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Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 4 тур
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Севилья (до 19)Севилья (до 19) 3:3 Логотип футбольный клуб Спартак М (до 19) (Москва)Спартак М (до 19)
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«Спартак» оштрафован на 90 тысяч рублей

сегодня, 17:11

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие санкции будут применены к клубам по итогам матчей 1/8 финала Кубка России.

«По матчу „Спартак“ – „Спартак-Нальчик“: болельщики москвичей скандировали нецензурную лексику, за что клуб заплатит 10 тыс. рублей. За использование пиротехнических средств московский клуб оштрафован на 80 тыс. рублей. Решение по вопросу расизма на матче отложено, по инициативе Смертина, и будет расследовано в ближайшее время. 

По матчу „Рубин“ — „Крылья Советов“: болельщики обеих команд скандировали нецензурную лексику, за что оба клуба заплатят по 10 тыс. рублей. За поджог болельщиками „Крыльев Советов“ неизвестных предметов на трибуне клуб оштрафован на 25 тыс. рублей».

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Все комментарии
ziborock ответил Михаил Славнов
сегодня в 17:53
Михаил Славнов:
Странно, такой смешной штраф, давно пора прикрыть участие этого скандального клупа в чемпионате.
Ты про это: «Зенит» оштрафован на 55 тысяч рублей по итогам матча с «Ростовом»?
Полностью с тобой согласен!)
Михаил Славнов
сегодня в 17:40
Странно, такой смешной штраф, давно пора прикрыть участие этого скандального клупа в чемпионате.
AntiherQ1488 ответил Валерыч
сегодня в 17:35
Валерыч:
А может они специально файеры не отбирают, чтоб потом за них штрафовать?
А болелам зенита, так даже засовывают, в добровольно - принудительном))
RDeanW
сегодня в 17:35
даже не открывая новость можно сразу сказать, за что штраф: мат и пиротехника. стандартные статьи дополнительного дохода рфс
Дикий мужчина
сегодня в 17:33
Я, как адекватный соккерчанин , считаю, что это правильное решение. Гыгыгыгы.
Шуnя771
сегодня в 17:21
КДК ваще надо закрыть как абсолютно ненужная организация...
Валерыч
сегодня в 17:20
А может они специально файеры не отбирают, чтоб потом за них штрафовать?
AntiherQ1488
сегодня в 17:15
А эти все бабло рубят, бездельники.
Скока детских школ на штрафы построили? Куда деньги уходят эти? Кроме дач и яхт этих ....
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