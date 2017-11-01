«Спартак» оштрафован на 90 тысяч рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие санкции будут применены к клубам по итогам матчей 1/8 финала Кубка России.

«По матчу „Спартак“ – „Спартак-Нальчик“: болельщики москвичей скандировали нецензурную лексику, за что клуб заплатит 10 тыс. рублей. За использование пиротехнических средств московский клуб оштрафован на 80 тыс. рублей. Решение по вопросу расизма на матче отложено, по инициативе Смертина, и будет расследовано в ближайшее время.

По матчу „Рубин“ — „Крылья Советов“: болельщики обеих команд скандировали нецензурную лексику, за что оба клуба заплатят по 10 тыс. рублей. За поджог болельщиками „Крыльев Советов“ неизвестных предметов на трибуне клуб оштрафован на 25 тыс. рублей».

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