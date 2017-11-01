ЦСКА наказан на 325 тысяч рублей по итогам матча с «Арсеналом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что ЦСКА оштрафован на 325 тысяч рублей из-за поведения болельщиков в матче 15-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (0:1). В то же время туляки заплатят 100 тысяч.

«Болельщики ЦСКА использовали и бросали пиротехнику, клуб оштрафован на 300 тысяч. Также армейцы оштрафованы на 25 тысяч за нахождение фанатов на ограждении сектора в течение всего матча. На „Арсенал“ наложен штраф в 100 тысяч за использование болельщиками пиротехники».

По итогам матча «Ростов» - «Спартак» (2:2), который прошел 28 октября, московский клуб оштрафован на 90 тысяч за скандирование фанатами ненормативной лексики, «Ростову» за аналогичное нарушение выписан штраф в 40 тысяч, также «красно-белые» заплатят 20 тысяч за использование фанатами пиротехнических средств.

«Спартак» также был оштрафован и по итогам кубкового матча со «Спартаком» из Нальчика.

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