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Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 4 тур
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ЦСКА наказан на 325 тысяч рублей по итогам матча с «Арсеналом»

сегодня, 17:19

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что ЦСКА оштрафован на 325 тысяч рублей из-за поведения болельщиков в матче 15-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (0:1). В то же время туляки заплатят 100 тысяч.

«Болельщики ЦСКА использовали и бросали пиротехнику, клуб оштрафован на 300 тысяч. Также армейцы оштрафованы на 25 тысяч за нахождение фанатов на ограждении сектора в течение всего матча. На „Арсенал“ наложен штраф в 100 тысяч за использование болельщиками пиротехники».

По итогам матча «Ростов» - «Спартак» (2:2), который прошел 28 октября, московский клуб оштрафован на 90 тысяч за скандирование фанатами ненормативной лексики, «Ростову» за аналогичное нарушение выписан штраф в 40 тысяч, также «красно-белые» заплатят 20 тысяч за использование фанатами пиротехнических средств.

«Спартак» также был оштрафован и по итогам кубкового матча со «Спартаком» из Нальчика.

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Все комментарии
AntiherQ1488 ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 17:56
Дмитрий Аександров:
В каком нибудь дворе (не в Москве) на эти деньги можно поставить детскую площадку. Или закупить хороший комплект спортивной формы для детской команды.
Совсем чтоли? А новая яхта для Артура, сама себя купит? Над ним итак все смеются уже, 25 метров жалких. Парням из кдк, аж стыдно рядом парковаться.
Tommy Lee
сегодня в 17:54
Не хватает просто распиленных денег на матчах с Испанией и Аргентиной, РФС нужно больше золота.
AntiherQ1488 ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 17:52
Сергеевич вернулся 1:
Не будем смеяться над "несчастным" случаем..). А вот своим маргиналам по фигу на всё, на финансовые проблемы, на пальцы, на героические усилия команды в ЛЧ, с трудом, потом и кровью добывающие бабло для своего президента. Мне стыдно за них).
Зато болелы норм протест устроили. Не ходят на унитаз и все тут. Это ж у них акция протеста такая?
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 17:51
ГООООООЛ! Пацаны Спартака! Красавцы!
Дмитрий Аександров
сегодня в 17:51
В каком нибудь дворе (не в Москве) на эти деньги можно поставить детскую площадку.
Или закупить хороший комплект спортивной формы для детской команды.
Сергеевич вернулся 1 ответил AntiherQ1488
сегодня в 17:49
AntiherQ1488:
До недавнего времени, платил пальцами. Может, обнаружил у себя менее заметный орган))
Не будем смеяться над "несчастным" случаем..). А вот своим маргиналам по фигу на всё, на финансовые проблемы, на пальцы, на героические усилия команды в ЛЧ, с трудом, потом и кровью добывающие бабло для своего президента. Мне стыдно за них).
Павел Амурский
сегодня в 17:44
Спартак за расизм на копейки, ЦСКА ни за что на сотни тысяч.
КАМЮ
сегодня в 17:42
Понимаю, что это единственная статья дохода бюджета РФС. Зарабатывать они не умеют.

Сколько лет задаюсь вопросом: почему, условный Гинер или Федун, должны платить за поведение великовозрастных недоумков из своего кармана?
AntiherQ1488 ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 17:37
Сергеевич вернулся 1:
Это, как-же главбух интересно платит? Ни с сейфа ли РФС?)
До недавнего времени, платил пальцами. Может, обнаружил у себя менее заметный орган))
Shamil79
сегодня в 17:36
архиважно направить эти доходы на развитие руководства РФС!!!!!
....с Арсенала надо было ещё содрать за неправильный выход из автобуса
Holms ответил Miaf
сегодня в 17:36
Miaf:
Откуда только эти суммы берутся? то 100, то 200, то 300, они петарды считают и количество матов?
Этажность.
Шуnя771
сегодня в 17:35
Много...

Спрашивайте со стюартов которые не могли с ограждения стянуть коня...

Какие то баснословные суммы...
AntiherQ1488
сегодня в 17:33
Откуда у коней 300 тыщ? Это ж пол команды из ПФЛ или 1,5 Джафара.
Бездари из кдк.
Overbeer
сегодня в 17:31
Хватит ли на обратные билеты из Базеля??)
Miaf
сегодня в 17:26
Откуда только эти суммы берутся? то 100, то 200, то 300, они петарды считают и количество матов?
eaguar
сегодня в 17:25
Поражением ЦСКА больше наказан .
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 17:24
Это, как-же главбух интересно платит? Ни с сейфа ли РФС?)
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