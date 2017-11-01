ЦСКА наказан на 325 тысяч рублей по итогам матча с «Арсеналом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что ЦСКА оштрафован на 325 тысяч рублей из-за поведения болельщиков в матче 15-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (0:1). В то же время туляки заплатят 100 тысяч.
«Болельщики ЦСКА использовали и бросали пиротехнику, клуб оштрафован на 300 тысяч. Также армейцы оштрафованы на 25 тысяч за нахождение фанатов на ограждении сектора в течение всего матча. На „Арсенал“ наложен штраф в 100 тысяч за использование болельщиками пиротехники».
По итогам матча «Ростов» - «Спартак» (2:2), который прошел 28 октября, московский клуб оштрафован на 90 тысяч за скандирование фанатами ненормативной лексики, «Ростову» за аналогичное нарушение выписан штраф в 40 тысяч, также «красно-белые» заплатят 20 тысяч за использование фанатами пиротехнических средств.
«Спартак» также был оштрафован и по итогам кубкового матча со «Спартаком» из Нальчика.
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Сколько лет задаюсь вопросом: почему, условный Гинер или Федун, должны платить за поведение великовозрастных недоумков из своего кармана?
Сколько лет задаюсь вопросом: почему, условный Гинер или Федун, должны платить за поведение великовозрастных недоумков из своего кармана?
....с Арсенала надо было ещё содрать за неправильный выход из автобуса
....с Арсенала надо было ещё содрать за неправильный выход из автобуса
Спрашивайте со стюартов которые не могли с ограждения стянуть коня...
Какие то баснословные суммы...
Спрашивайте со стюартов которые не могли с ограждения стянуть коня...
Какие то баснословные суммы...
Бездари из кдк.
Бездари из кдк.