Бердыев: «Может, Манчини и выиграет чемпионат, но до его почерка „Зениту“ еще далеко»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев перед матчем с «Зенитом» рассказал о подготовке к поединку и поделился мнением о работе Роберто Манчини в клубе из Санкт-Петербурга.

«Готовились после „Уфы“, как обычно. Наступаем на одни и те же грабли – подводит концентрация. Постараемся минимизировать эти ошибки. „Зенит“ - квалифицированная команда, и поражение от „Локомотива“ ни о чем не говорит. Реализуй они свои моменты в первом тайме, и результат был бы иным. Тем интереснее будет матч.

Похож ли „Зенит“ Манчини на его „Интер“ и „Манчестер Сити“? Разница в исполнителях. Нужно время. Может быть, он и выиграет чемпионат, но тот почерк его команд, который я знаю, до него ещё далеко».

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