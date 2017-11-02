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Лига Европы 2017/2018, 4 тур
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Камболов: «Внутри „Рубина“ всё хорошо, но на нас давит груз поражений»

сегодня, 12:35

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов отметил, что в коллективе казанцев царит здоровая атмосфера, однако команда ощущает давление из-за неудачных результатов.

«В Уфе нас подвела концентрация. Постараемся избежать этих ошибок. „Зенит“? Мы смотрели их матч с „Локомотивом“. В первом тайме у них все было в порядке. Мы у них давно не выигрывали.

Сейчас на нас давит груз поражений. Не хочу сравнивать команды при Грасии и при Бердыеве. Внутри команды сейчас все хорошо, ничего плохого не происходит. Просто мы давно не выигрывали и должны доказать, что умеем побеждать».

«Рубин» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России, набрав в 15 матчах 18 очков.

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Все комментарии
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил ildar_3871
сегодня в 13:44
ildar_3871:
Надо уволить Бердыева , будет все хорошо !
СОГЛАСЕН, НАДО ВЕРНУТЬ БИЛИЛИДИНОВА И БАТЮ И СЫНА !
ОНИ ЗА РУБИН БУДУТ БИТЬСЯ ДО СЕДЬМОГО ПОТА !
Пепс ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:41
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
НУ ЕЩЁ РАЗОК ПРОДУЕТЕ, А ПОТОМ МОЖЕТЕ И НА НИЧЬИ ПЕРЕЙТИ )))
Пудель не катит на твоей кружке.... туда надо б знатный пятак свиньи...
Пепс
сегодня в 13:40
Давайте давайте... трудитесь ееее .... нету у нас полузаща который мог б отдать пас норм в свободную зону на ход... коряги какие то все пппц... Оздоя с Ахматом как вспомнишь.... Старикан Орбаис через все поле быстрее всех пробежал забивая Атлетико ... ему как на блюдце выложил Еременко... прямо на ход ...
Полузащита наша не играет нифига...
Сергеевич вернулся 1 ответил ildar_3871
сегодня в 12:56
ildar_3871:
Надо уволить Бердыева , будет все хорошо !
Иди уволь).
ildar_3871
сегодня в 12:42
Надо уволить Бердыева , будет все хорошо !
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:38
НУ ЕЩЁ РАЗОК ПРОДУЕТЕ, А ПОТОМ МОЖЕТЕ И НА НИЧЬИ ПЕРЕЙТИ )))
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