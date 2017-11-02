Камболов: «Внутри „Рубина“ всё хорошо, но на нас давит груз поражений»

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов отметил, что в коллективе казанцев царит здоровая атмосфера, однако команда ощущает давление из-за неудачных результатов.

«В Уфе нас подвела концентрация. Постараемся избежать этих ошибок. „Зенит“? Мы смотрели их матч с „Локомотивом“. В первом тайме у них все было в порядке. Мы у них давно не выигрывали.

Сейчас на нас давит груз поражений. Не хочу сравнивать команды при Грасии и при Бердыеве. Внутри команды сейчас все хорошо, ничего плохого не происходит. Просто мы давно не выигрывали и должны доказать, что умеем побеждать».

«Рубин» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России, набрав в 15 матчах 18 очков.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте