Маскерано надеется, что в группе на ЧМ-2018 Аргентина не будет играть с Испанией

Футболист сборной Аргентины Хавьер Маскерано поделился ожиданиями от грядущего ЧМ-2018.
«Мы надеемся, что нам попадется проходная группа. Еще хотелось бы не нарваться на испанцев - это неудобный соперник для нас».
Маскерано также добавил, что для многих футболистов сборной мундиаль в России станет последним шансом на победу в Кубке мира.
Напомним, Аргентина при жеребьевке будет посеяна из первой корзины, а Испания - из второй.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Учи матчасть. Исключение- сборная ЮАР. Это что во -первых.
А во вторых,наденут наши форму союзного образца,проникнутся духом
той сборной,о которой ты понятия не имеешь,и вынесут даже аргентосов )
Учи матчасть. Исключение- сборная ЮАР. Это что во -первых.
А во вторых,наденут наши форму союзного образца,проникнутся духом
той сборной,о которой ты понятия не имеешь,и вынесут даже аргентосов )
И эти вот мечтают выиграть ЧМ? Для аргентинцев выход на ЧМ уже достижение!
Всё что им остаётся - молиться, чтобы жребий кинул в группу А к самой слабой команде, по счастливому совпадению - хозяйке турнира.
И эти вот мечтают выиграть ЧМ? Для аргентинцев выход на ЧМ уже достижение!
Всё что им остаётся - молиться, чтобы жребий кинул в группу А к самой слабой команде, по счастливому совпадению - хозяйке турнира.