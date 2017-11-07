Маскерано надеется, что в группе на ЧМ-2018 Аргентина не будет играть с Испанией

Футболист сборной Аргентины Хавьер Маскерано поделился ожиданиями от грядущего ЧМ-2018.

«Мы надеемся, что нам попадется проходная группа. Еще хотелось бы не нарваться на испанцев - это неудобный соперник для нас».

Маскерано также добавил, что для многих футболистов сборной мундиаль в России станет последним шансом на победу в Кубке мира.

Напомним, Аргентина при жеребьевке будет посеяна из первой корзины, а Испания - из второй.

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