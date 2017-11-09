Манчини, Бердыев и Кучук оштрафованы по итогам 16-го тура РФПЛ

Наставники «Зенита» Роберто Манчини, «Ростова» Леонид Кучук и «Рубина» Курбан Бердыев были оштрафованы по итогам 16-го тура РФПЛ.

«По матчу „Рубин“ — „Зенит“, главный тренер „Зенита“ Роберто Манчини покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тысяч рублей. Также главный тренер „Рубина“ Курбан Бердыев покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тысяч рублей.

По матчу „Ахмат“ — „Ростов“, главный тренер „Ростова“ Леонид Кучук покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тысяч рублей», - заявил глава КДК Артур Григорьянц.



Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет не стал рассматривать удар полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума локтем в матче 16-го тура РФПЛ против «Локомотива».

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