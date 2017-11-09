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Манчини, Бердыев и Кучук оштрафованы по итогам 16-го тура РФПЛ

сегодня, 16:30

Наставники «Зенита» Роберто Манчини, «Ростова» Леонид Кучук и «Рубина» Курбан Бердыев были оштрафованы по итогам 16-го тура РФПЛ. 

«По матчу „Рубин“ — „Зенит“, главный тренер „Зенита“ Роберто Манчини покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тысяч рублей. Также главный тренер „Рубина“ Курбан Бердыев покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тысяч рублей.

По матчу „Ахмат“ — „Ростов“, главный тренер „Ростова“ Леонид Кучук покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тысяч рублей», - заявил глава КДК Артур Григорьянц.

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет не стал рассматривать удар полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума локтем в матче 16-го тура РФПЛ против «Локомотива».

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Все комментарии
Казанский
сегодня в 16:48
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тыс. рублей и предупреждён, что в случае повторения нарушения наказание будет более строгим», — передаёт слова Григорьянца
cska1948 ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 16:47
Сергеевич вернулся 1:
А он ровнее вот этих троих). Чё непонятного, только с Луны что-ли???))
Именно потому что он "ровнее" я и интересуюсь премией, а не штрафом.
Сергеевич вернулся 1 ответил cska1948
сегодня в 16:43
cska1948:
Почему нет информации какую премию КДК выписал Ганчаренко?
А он ровнее вот этих троих). Чё непонятного, только с Луны что-ли???))
cska1948
сегодня в 16:42
Представляю, что начнётся, если сейчас появиться:" КДК не стал рассматривать эпизод с Ганчаренко".
Казанский ответил Nekit92
сегодня в 16:40
Nekit92:
А гончиренка откупилась!?
Гончаренко ходит в организацию "Нищие дети Москвы" как и Вернблум.Их наказывать грешно)))
cska1948
сегодня в 16:38
Почему нет информации какую премию КДК выписал Ганчаренко?
vka1970
сегодня в 16:36
Пределы технической зоны покидать нельзя, а локтём по фейсу, очень даже можно.
Слава Славе КДК.!
Nekit92
сегодня в 16:36
А гончиренка откупилась!?
RUSTY8
сегодня в 16:32
тем временем, ганчаренко нервно ухмыляется на сторонке
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