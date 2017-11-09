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ЦСКА оштрафован за использование болельщиками пиротехники на 100 тыс. рублей

сегодня, 16:47
ЛокомотивЛокомотив2 : 2ЦСКАЦСКАМатч завершен

Глава КДК Артур Григорьянц заявил, что после матча 16-го тура РФПЛ «Локомотив» - ЦСКА оба клуба понесли дисциплинарные наказания. 

«По матчу „Локомотив“ — ЦСКА: за скандирование оскорбительных выражений болельщиками „Локомотива“ мы оштрафовали клуб на 70 тыс. рублей. Также за скандирование оскорбительных выражений болельщиками ЦСКА мы оштрафовали клуб на 30 тыс. рублей.

Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику во время матча, за это мы оштрафовали клуб на 100 тыс. рублей. Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тыс. рублей и предупреждён, что в случае повторения нарушения наказание будет более строгим».

Ранее сообщалось, что КДК не стал рассматривать удар полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума локтем в матче 16-го тура РФПЛ против «Локомотива».

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Все комментарии
Дмитрий Аександров
сегодня в 17:01
Если нашим клубам так нравится платить за пиротехнику, может уже пора добавить один-два нолика в размер штрафов за ее использование?
Ерден
сегодня в 16:58
Вот где наши трансферы, все бабки в карманах КДК оседают
cska1948
сегодня в 16:53
Рухнула последняя надежда тарасовских ребят.
Казанский
сегодня в 16:50
Короче коней потрепали по загривку и помахали пальцем строго-строго "ай-яй-яй"))
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