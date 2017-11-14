Мутко: «У меня хорошие ожидания от матча с Испанией»

Президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Испании, который пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург».

«Это блестящий спарринг, не каждый день ты играешь со сборной Испании, поэтому у меня хорошие ожидания от игры. Надеюсь, все будет нормально, болельщикам понравится и ребята получат дополнительный опыт. Вопрос в том, чтобы подготовиться к чемпионату мира.

Для нас такие матчи тяжелые и напряженные, но в целом нет такого, чтобы ребята провалили игру. Ни одна сборная в мире не может соперничать с испанцами в удержании и контроле мяча. Мы видели, что они делали с Италией (3:0, 2 сентября - прим. ред.), когда проехались по ней катком. Это технически оснащенная команда, в ней играют футболисты мирового уровня».

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