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«Краснодар» интересуется форвардом «Тосно» Заболотным

сегодня, 21:32

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что «Краснодар» рассматривает вариант с приобретением форварда «Тосно» Антона Заболотного.

«„Краснодар“ рассматривает разные варианты трансферов. Один из таких вариантов – приобретение форварда „Тосно“ Заболотного, который хорошо играет в текущем сезоне, довольно много забивает», - сказал Арустамян.

Ранее Арустамян сообщил, что «Краснодар» и ЦСКА могут арендовать у «Зенита» полузащитника Олега Шатова.

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Все комментарии
Ваня лучший
сегодня в 22:09
Неужели планируют продавать Смолова? А иначе зачем нужен Заболотный ?
salaga
сегодня в 21:55
Нобель организовал в РФПЛ монопольную контору по распространенюю трансферных слухов.
вoлгoдoн
сегодня в 21:37
При покупке в Магните наклейки в подарок. Думаю заманят)
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