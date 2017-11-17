«Краснодар» интересуется форвардом «Тосно» Заболотным

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что «Краснодар» рассматривает вариант с приобретением форварда «Тосно» Антона Заболотного.

«„Краснодар“ рассматривает разные варианты трансферов. Один из таких вариантов – приобретение форварда „Тосно“ Заболотного, который хорошо играет в текущем сезоне, довольно много забивает», - сказал Арустамян.

Ранее Арустамян сообщил, что «Краснодар» и ЦСКА могут арендовать у «Зенита» полузащитника Олега Шатова.

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