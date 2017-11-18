Теневые фавориты. «Краснодар» против «Спартака»

У команд Шалимова и Карреры есть ресурсы, чтобы побеждать чаще и быть выше. «Соккер.ру» ищет фаворита в паре, где хватает футбольных парадоксов.

Свежая история противостояния

Общая статистика должна испугать поклонников «Краснодара» - 15 поединков во всех турнирах (13 в лиге и 2 в Кубке), но только 3 победы «быков» над «Спартаком». Классический неудобный соперник? Почти что, но был отрезок из трех подряд поединков, когда «Краснодар» обыгрывал москвичей. Причем показательно – дважды по 4:0 дома и 1:3 в гостях. Забили тогда 11 мячей, но в сумме собрали лишь 21 гол, то есть половину голов фанаты южан увидели в пятой части матчей. А у вот «Спартака» распределение равномернее – забили 29 голов, только в двух матчах обошлись без них, пять подряд матчей без поражений от «Краснодара» (4 победы и ничья), а всего 11 побед в истории в 15 играх.

Вердикт: победа «Спартака». «Черную» серию в противостоянии они прошли, взяли четыре победы, и даже в случае с единственной в противостоянии ничьей «быки» дважды отыгрались, чтобы счет стал 2:2.

Реакция на паузы ради сборных

Фактор будет очень важным, поскольку даже у грандов порой не получается каша из топора, когда футболисты съезжаются в расположение из сборных. В РФПЛ эта проблема тоже есть, тем более, когда речь о «Краснодаре» и «Спартаке», где достаточно сборников разных стран. Весь состав теряет тонус, когда отдыхают без полноценных тренировок. Впрочем, «Краснодар» после паузы в сентябре обыграл в гостях «Уфу», а вот после октябрьского перерыва продолжил серию из поражений двумя неудачами – всего 5 подряд поражений во всех турнирах. «Спартак» в аналогичных случаях обыгрывал «Рубин» 1:0, а потом «Ахмат» - 2:1, но минимально, как видите.

Вердикт: ничья. Шалимова и Карреру до сегодня паузы на матчи сборных не ломали, ведь ЦСКА обыграл «быков» не благодаря шикарной игре, а «Спартак» не терял очки после отлучения игроков в национальные команды.

Сравнение по ожидаемым голам

Качество моментов у чужих и своих ворот считают по одним правилам. А это значит, что в этой системе, как в любой денежной – 1 рубль равен 1 рублю и в Краснодаре, и в Москве. Так вот, «Спартак» - вторая команда дивизиона по ожидаемым очкам, причем «красно-белые» отпустили «Зенит» менее чем на один целый пункт! «Краснодар» же, оказывается, далеко не всегда заслуживал победы, поскольку идет лишь шестым. «Спартак» работал качественнее, но «быки» везучее. Зато по атакующей мощи команды почти равны – xG москвичей по данным understat.com равно 23.43 (на две десятых меньше, чем у «Зенита»), а у «Краснодара» качество созданных моментов можно оценить на 21.88. У своих ворот команды тоже близки (13.8 против 16.42), но «Спартак» «привозит» реже.

Вердикт: победа «Спартака». По качеству созданных моментов они выше, по допущенным голам тоже, следовательно, по наработанным пунктам «Краснодар» находится ниже, хотя в реальности выше на два пункта.

Игры с соседями по таблице

Команды провели по шестнадцать туров, но в первой игре второго круга обе не играли с конкурентами. Так что можно смело судить по тому, что показали в первых матчах с соседями по таблице, выборка одинаковая. «Спартак» обыграл «Краснодар», «Урал» и «Арсенал». Вот только проиграл «Локомотиву», ЦСКА и «Зениту», 50 на 50 получилось. «Быки» же в первом круге уступили не только «красно-белым». Проиграли «железнодорожникам», «армейцам», «канонирам» и «лазурным». Также сыграли вничью с «Уралом», то есть единственная команда первой восьмерки, которую Шалимов переиграл как тренер – «Уфа». С учетом, что Каррера терял очки с ЦСКА и «Локомотивом», когда мог выиграть, вывод сделать не трудно.

Вердикт: победа «Спартака». Шалимов очень плох в матчах, когда не хватает класса футболистов, которые могут обыграть «СКА-Хабаровск» и «Тосно» со счетом 7:2.

Футбольные показатели

В первом круге «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 2:0, но какое общее впечатление оставляют команды? Есть ведь различные по стилю соперники, важные цифры. По забитым мячам соседи – 25:24 в пользу «Спартака». По пропущенным выигрывает «Краснодар» - 16:21, что неудивительно, ведь у москвичей за два матча с первым и вторым клубами лиги 9 дыр на фюзеляже. По ударам команды снова рядом, причем лидируют в РФПЛ, «Спартак» наносит в среднем на 0.9 ударов за игру больше. По владению «быки» выше, передачи у них качественнее. Но по успешным комбинациям «Спартак» чуть выше. Не намного, строго за счет «лонгболов» Фернандо. По прессингу равны – перехватов одинаково, но «красно-белые» более цепкие. Хотя это уже стилевое различие. Оборона «Краснодара» ждет соперника, так Гранквисту удобнее.

Вердикт: ничья. Разница настолько маленькая, что нельзя отдать предпочтение одной из сторон, соперники часто в первой тройке по показателям во всей лиге.

Кадровый потенциал и тактика

Ни разу в истории «Краснодар» и «Спартак» не играли 0:0. Правильно делали, рубахи-парни. Даже существует стереотип, что Каррера выходит на поле, проигрывая 0:1. Такое ощущение сформировали матчи с «Зенитом» и «Локомотивом»? Да, ведь чемпион собрал 7 сухарей в 16 матчах. Тогда как у Шалимова всего 4 сухаря. Как сказал бы Дзагоев: «И сами играют, и другим дают». Поэтому при столкновении схем «4-2-3-1» команды могут выдать красивый поединок. А если сравнивать по позициям и именам, то не получится заявить, что футболисты Шалимова выше классом. Смолов, Перейра и Классон точно могут тягаться по мастерству с Зе Луишем, Поповым и Адриано, но Промес или Фернандо сильнее своих коллег из «Краснодара». Впрочем, тут перевес скорее из-за вариативности Карреры – Шалимов использовал всего две схемы, а его итальянский коллега – пять.

Вердикт: победа «Спартака». Минимальная, но принципиальная – чемпион может перестроиться, а «Краснодару» сложно меняться, Шалимов тактически слаб.

Общий счет. «Краснодар» - «Спартак» - 2:6

Парадокс этой пары заключается в том, что весь объективный перевес «Спартака» - по результатам свежих встреч, разнице в уровне Карреры и Шалимова или умению играть с соседями по таблице, в Краснодаре может ничего не значить. Мостовой, как обычно, ошибается – «быки» точно не фавориты, но они могут выиграть. А причина в мастерстве и похожести самих команд. Тренеры совершенно разные, но коллективы похожие – умеют атаковать и ошибаться в защите. Хотя по разным алгоритмам. «Спартак» привозит редко, но метко – по их воротам бьют так редко, как по воротам «Зенита», а пропущенных на восемь больше.

Тогда как «Краснодар» легко нагрузить работой в защите – Шалимов так криво поставил игру, что «Краснодар» на 13-м месте по допущенным ударам соперников. Но они везучее, пропустили всего 16 раз, то вратари выручают, то атака включается. Зато и «Краснодар», и «Спартак» - команды состоявшиеся, со своими почерками. ЦСКА Ганчаренко нужна моральная перезагрузка и необходим снайпер. Манчини превратил «Зенит» в фаворита по навесам без центра поля и поддержки Кокорина, который мечется, как бедная облезлая пантера в клетке перевозного зоопарка.

Поэтому здесь и сейчас остается душевный «Локомотив» Семина с удивительным выходом в атаку через Миранчука и Фернандеша. А также «Спартак», равный по силе тренеру, и «Краснодар», превосходящий по классу собственного наставника. И если отбросить сиюминутные факторы, смотреть на то, как футбол считывают наставники мирового уровня – часто говорят, что по-настоящему классные команды играючи атакуют через центр, ведь могут позволить контроль мяча и разрезающий пас, то вы догадаетесь, у кого самый высокий процент нападок на соперника по центру в РФПЛ.

Правильно, у «Краснодара» и «Спартака». Сам по себе такой перекос ни о чем не говорит – середняки порой тоже недобирают атак флангами, да и от настырности центрального форварда такие цифры зависят - Смолов дослужился до нового вызова в «Фенербахче». Но другие важные показатели, вроде владения мячом, точности передач, количества ударов и качества созданных моментов, выдают в лице «Краснодара» и «Спартака» теневых фаворитов сезона. Кто сегодня выиграет – тот получит шанс на серьезную борьбу в первой тройке.