Заболотный: «Фавориты группы — мы, потому что наша команда — одна из сильнейших в мире»

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02 декабря 2017, 14:07

Нападающий «Тосно» и сборной России прокомментировал итоги жеребьевки чемпионата мира 2018. Напомним, что сборной России предстоит сыграть с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.



«Все соперники неплохие, в любом случае, на чемпионат мира едут команды, достойные этого турнира, слабых сборных там не будет. Нам нужно отталкиваться только от нас самих, потому что только за счет нашей игры мы способны победить. Нужно настраиваться и показывать свой футбол. Фавориты группы — мы, потому что наша команда — одна из сильнейших в мире».