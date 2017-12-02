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Заболотный: «Фавориты группы — мы, потому что наша команда — одна из сильнейших в мире»

02 декабря 2017, 14:07

Нападающий «Тосно» и сборной России Антон Заболотный прокомментировал итоги жеребьевки чемпионата мира 2018. Напомним, что сборной России предстоит сыграть с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

«Все соперники неплохие, в любом случае, на чемпионат мира едут команды, достойные этого турнира, слабых сборных там не будет. Нам нужно отталкиваться только от нас самих, потому что только за счет нашей игры мы способны победить. Нужно настраиваться и показывать свой футбол. Фавориты группы — мы, потому что наша команда — одна из сильнейших в мире».

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Все комментарии
Геннадий Снопов
Геннадий Снопов
03 декабря 2017 в 09:53
XimeRajke
XimeRajke
02 декабря 2017 в 19:43, ред.
Думаю фаворитом в группе является Уругвай, Россия с Египтом будет рубиться за 2-ю строчку.
Саудовцы будут же стараться ломать всем планы. Могут и сюрприз преподнести, на каждом турнире стабильно что-то подобное происходит.
ckori
ckori ответ самуил кац 1 (раскрыть)
02 декабря 2017 в 18:57
Правильно!Если бы был отбор,то сидели бы мы у телевизора всей нашей сборной и наслаждались игрой мастеров!А сейчас при такой группе,дома+всё своё+докупим чё надо и кого надо-так что я нацелился на финал!
ckori
ckori
02 декабря 2017 в 18:54
Молодец Заболотный!Ты наверное был камисаром!Против таких слов не попрёшь!
фрэнк
фрэнк
02 декабря 2017 в 18:11
святая правда...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
02 декабря 2017 в 17:49
классно сказал, так должен Черчесов настраивать а цеплят будем потом считать
Anzhidag777
Anzhidag777
02 декабря 2017 в 17:47
Он рейтинг с низу верх посмотрел
Валерыч
Валерыч
02 декабря 2017 в 17:36
Точно! А Заболотный - один из сильнейших в мире игроков!)
самуил кац 1
самуил кац 1
02 декабря 2017 в 17:31
А с каких это пор мы стали " одними из сильнейших в мире " ? Уж не с тех ли, когда в эту команду стали приглашать Заболотного ? Кстати, парниша, на ЧМ-22 нам придется отбираться, вот там и будешь доказывать, что " мы бла-бла-бла...".
qwenster
qwenster
02 декабря 2017 в 17:26
С Забивакой на пару решил косячек забить))
lobsterdam
lobsterdam
02 декабря 2017 в 17:20, ред.
ну, 69, вообще, слов нет, только выражения! Махнул, видать, и немало!
Прохорович
Прохорович
02 декабря 2017 в 17:19
Он наверно все же о хоккее думал когда говорил
Санчо Панса
Санчо Панса
02 декабря 2017 в 17:12
Это даже не смешно! Ты точно в этом уверен, Антон? В последний раз наша команда была одной из сильнейших в мире, пожалуй, что в 2008 году, да и то с натяжкой....
йинегве
йинегве
02 декабря 2017 в 16:52
Хотелось бы этого,конечно,очень,но перегнул товарищ заболотный,ой как перегнул!
Томск12
Томск12
02 декабря 2017 в 16:49
В мире снов Антона Заболотного
suiw
suiw ответ АГЕНТ ВАЛУЕВА (раскрыть)
02 декабря 2017 в 16:36
В том-то и вопрос, что тренера в сборной вообще нет. Черчесов-куратор, не более того
fanatcska94
fanatcska94
02 декабря 2017 в 16:36
до последнего предложения все идеально. Но заканчивать стендап надо уметь, не получилось(
АГЕНТ ВАЛУЕВА
АГЕНТ ВАЛУЕВА
02 декабря 2017 в 16:35
Тренер - ЧАБАН, теперь будем баранов считать, первый пошёл - Антон Заболотный...
Байкал-38.
Байкал-38.
02 декабря 2017 в 16:33
Не показывайте рейтинги сборных и турнирную таблицу РФПЛ! Пусть парень радуется! Его видать обманывают все и оберегают от потрясении!
Вчера ему сказали победит та команда которой забьют больше, вот он и блаженен!
BERL
BERL ответ cska59 (раскрыть)
02 декабря 2017 в 16:21
С горя наверняка...)))
Kaxal61
Kaxal61
02 декабря 2017 в 16:20
Наверно Уругвайцев победят, а Египет и Аравии проиграют
BERL
BERL
02 декабря 2017 в 16:20
Новогодние корпоративы уже начались ????...Что ли ...)))
Zola
Zola
02 декабря 2017 в 16:19
Наши футболисты любят почесать языками.
ЧиП
ЧиП
02 декабря 2017 в 16:17
Слова игрока сборной, команда которого сливает 0-5; 0-6. Кто у нас играет?!
Karkaz
Karkaz
02 декабря 2017 в 16:14
И еще Заболотный претендент на золотой мяч
S010386A
S010386A
02 декабря 2017 в 16:04
    valt134
    valt134
    02 декабря 2017 в 16:02
    Ну, блин... Ещё одна ЗВЕЗДА в нашей сборной появилась. Команда ЗВЁЗД.. Дрим,сука,тим... Сейчас вы-герои. Посмотрим,что вы будете болельщикам после чемпа говорить и как им в глаза смотреть. СЛОВОБЛЮДЫ...
    IL-72
    IL-72
    02 декабря 2017 в 15:52
    Накурился мухоморов
    CTAPbIU
    CTAPbIU
    02 декабря 2017 в 15:48
    Я бы на его месте такими словами не бросался
    dzvinka
    dzvinka
    02 декабря 2017 в 15:46
    как не будет... мне кажется я знаю одну слабую сборную, которая все же там будет.
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