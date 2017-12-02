Заболотный: «Фавориты группы — мы, потому что наша команда — одна из сильнейших в мире»

Нападающий «Тосно» и сборной России Антон Заболотный прокомментировал итоги жеребьевки чемпионата мира 2018. Напомним, что сборной России предстоит сыграть с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.
«Все соперники неплохие, в любом случае, на чемпионат мира едут команды, достойные этого турнира, слабых сборных там не будет. Нам нужно отталкиваться только от нас самих, потому что только за счет нашей игры мы способны победить. Нужно настраиваться и показывать свой футбол. Фавориты группы — мы, потому что наша команда — одна из сильнейших в мире».
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Саудовцы будут же стараться ломать всем планы. Могут и сюрприз преподнести, на каждом турнире стабильно что-то подобное происходит.
Саудовцы будут же стараться ломать всем планы. Могут и сюрприз преподнести, на каждом турнире стабильно что-то подобное происходит.
Вчера ему сказали победит та команда которой забьют больше, вот он и блаженен!
Вчера ему сказали победит та команда которой забьют больше, вот он и блаженен!