«Барселона» готова предложить Серхи Роберто пожизненный контракт

«Барселона» продолжает вести переговоры с полузащитником Серхи Роберто о подписании нового контракта. Как информирует источник, сине-гранатовые намерены сохранить игрока до конца карьеры и готовы предложить ему пожизненный контракт. Отмечается, что агент 25-летнего хавбека Хосе Мария Оробитг отправил каталонскому клубу встречное предложение, но руководству «Барселоны» ещё предстоит его детально изучить.

В стане «Барсы» ожидают, что, несмотря на некоторые различия в желаниях игрока и клуба, соглашение между сторонами будет достигнуто в ближайшие недели. Ранее сам Серхи Роберто сообщил, что переговоры о продлении контракта с каталонцами идут хорошо.