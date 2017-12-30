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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
18:00 Идет второй тайм, 83’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.15 8 17
18:00 Идет второй тайм, 85’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 2:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 6.2 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 4.85 9.5
Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 1:1 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 2.18 3.45 3.25
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1:1 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло Фонбет 1.28 5.55 10.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.3 3.75 3.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 15 6.1 1.21
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс Фонбет 1.33 5.1 8.5
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«Барселона» готова предложить Серхи Роберто пожизненный контракт

сегодня, 07:28

«Барселона» продолжает вести переговоры с полузащитником Серхи Роберто о подписании нового контракта. Как информирует источник, сине-гранатовые намерены сохранить игрока до конца карьеры и готовы предложить ему пожизненный контракт. Отмечается, что агент 25-летнего хавбека Хосе Мария Оробитг отправил каталонскому клубу встречное предложение, но руководству «Барселоны» ещё предстоит его детально изучить.

В стане «Барсы» ожидают, что, несмотря на некоторые различия в желаниях игрока и клуба, соглашение между сторонами будет достигнуто в ближайшие недели. Ранее сам Серхи Роберто сообщил, что переговоры о продлении контракта с каталонцами идут хорошо.

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь ответил Алсидес Гиджиев
сегодня в 12:13
Алсидес Гиджиев:
Новая фишка у барсуков появилась с этими пожизненными контрактами
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff
    сегодня в 10:57
    Оставлять его надо ,т.к. игрок очееь талантливый и играющий на всех позициях. Пожизненно ли или как-то по-другому,но нужно оставлять
    ArtNow
    ArtNow
    сегодня в 10:10
    Серхи очень сильно прибавил, но пожизненный контракт, сомнительно как то звучит.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 09:26
    Я думаю контракт не подпишут
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 09:21
    Бред, играть будет до 35, а получать пожизненно
    BARCDJIN
    BARCDJIN
    сегодня в 08:27
    крутая фишка действительно....сохранять лучших таким способом..
    grafff
    grafff
    сегодня в 07:55
    Нужно оставлять
    Алсидес Гиджиев
    Алсидес Гиджиев
    сегодня в 07:41
    Новая фишка у барсуков появилась с этими пожизненными контрактами
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