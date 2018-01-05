Моуриньо объяснил, почему он живёт в отеле и не покупает себе жильё в Манчестере

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо объяснил, почему он до сих пор не купил себе жилье в Манчестере, а предпочитает жить в отеле. Жена португальца при этом живет в Лондоне.

«Я очень ленивый человек. Я не хочу, чтобы кто-то беспокоился из-за того, что я живу в номере в отеле, в комнате площадью в два квадратных метра, ведь там у меня есть весь необходимый комфорт. Там я живу как в доме.

Поэтому, если вы переживаете о том, чтобы я чувствовал себя комфортно, то там я именно так себя и чувствую.

А если меня поселить в доме, который мне не нравится, в месте, которое мне не нравится, где я буду чувствовать себя одиноким без моих помощников, то там я буду грустить. А те, кто грустят, не способны работать хорошо».

Ранее португальский наставник заявил, что у него нет никакого желания покидать «Манчестер Юнайтед».