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Моуриньо объяснил, почему он живёт в отеле и не покупает себе жильё в Манчестере

сегодня, 08:39

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо объяснил, почему он до сих пор не купил себе жилье в Манчестере, а предпочитает жить в отеле. Жена португальца при этом живет в Лондоне.

«Я очень ленивый человек. Я не хочу, чтобы кто-то беспокоился из-за того, что я живу в номере в отеле, в комнате площадью в два квадратных метра, ведь там у меня есть весь необходимый комфорт. Там я живу как в доме.

Поэтому, если вы переживаете о том, чтобы я чувствовал себя комфортно, то там я именно так себя и чувствую.

А если меня поселить в доме, который мне не нравится, в месте, которое мне не нравится, где я буду чувствовать себя одиноким без моих помощников, то там я буду грустить. А те, кто грустят, не способны работать хорошо».

Ранее португальский наставник заявил, что у него нет никакого желания покидать «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
hoper
hoper
сегодня в 19:36
изначально знал что в Манчестере не надолго
Emilan__
Emilan__
сегодня в 18:08
Маур "в Отеле хорошо подружок вести или наказывать игроков МЮ за плохую игру"
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 14:14
Так следует понимать, что он ... с помощниками спит ? А жена его тогда с кем ?
Triem
Triem
сегодня в 13:22
Благо деньги на это есть!
vastudio
vastudio
сегодня в 12:56
А если балкон застеклить и дверь снять, то будет 3 квадратных метра!
denmig
denmig
сегодня в 11:51
не ленивый, а хитрый и жаднючий! такое жилье в захолустье потом х..н продашь, а баболло влупишь как надо! вот и проще за счет этого клупишки в гостинице проживать!- тратиться-то не надо! а кашку можно и на базе покушать!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 11:12
Мудро сквзал
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 10:47
Если Мавра все устраивает то какая другим разница???
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:34
Сидит на чемоданах
parallels
parallels
сегодня в 09:16
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 08:46
    На пылесос и стиральную машину денег у него нет! 🤣🤣🤣
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