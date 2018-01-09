Бубнов: «Не уверен, что Вериссимо сильнее нынешних защитников „Спартака“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мыслями о защитнике «Сантоса» Лукасе Вериссимо, которым интересуется «Спартак».

«Я не уверен, что Вериссимо сильнее тех защитников, которые сейчас есть у „Спартака“. По сути, „Спартаку“ если и покупать иностранного защитника, то нужно, чтобы он был на голову сильнее тех, кто есть в команде. А Вериссимо сыграл за „Сантос“ только один полноценный сезон. Также надо учесть, что ему предстоит адаптация в случае перехода. Поэтому есть опасения, что он не сможет заиграть сразу, ведь его рассматривают в качестве замены Сердару Таски».